La historia se repite, Aníbal Fernández, no solo a Nik

En 1970 era directivo de Editorial Abril. Se publicó en la revista Panorama un artículo con duros conceptos sobre Eva Perón. A raíz del escándalo generado, se mandó a un periodista, Tomás Eloy Martínez, director de Panorama, a Madrid, a hablar con Perón y dar explicaciones. A su vuelta, Perón mandó un mensaje a los directivos de la empresa, diciendo que tenía los nombres de todos, así como los datos del grupo familiar de cada uno, y de los colegios adonde concurrían sus hijos. Era, en definitiva, un mensaje mafioso. Si el dueño del circo podía hacerlo, era lógico que hoy uno de los seguidores del dueño del circo imitara su ejemplo.

Es casi seguro que soy el único sobreviviente de este hecho, y que puede dar fe del mensaje recibido de Perón.

Edmundo P. Scattini

DNI 4.249.363

Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, es un ejemplo para imitar de lo que no se debe hacer. Ninguna persona, y por supuesto mucho menos un ministro de la Nación. Lo peor fue que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, calificó de muy desafortunado el episodio y se remitió a las disculpas de su subordinado. Sin embargo, Aníbal Fernández volvió ayer a condicionar un pedido de disculpas y ratificó sus dichos: “No me arrepiento”, afirmó.

En un país civilizado ya estaría descansando en su casa, por varios motivos. Primero, hacer uso del poder por el cargo que ostenta; segundo, por la calidad de persona que amenaza a una familia y todavía tiene la falta de hombría que manifiesta sobre su no arrepentimiento de lo dicho. Lo más grave es que los funcionarios del Gobierno guardan silencio. Deseo que estas situaciones no se repitan y que el que expresó este exabrupto sea sancionado.

Todo mi apoyo incondicional al periodista/dibujante Nik y a su familia.

Diógenes de Urquiza Anchorena

DNI 4.109.558

No solo a Nik

Mi apoyo y solidaridad con Nik, nuestro genial humorista, que desde hace décadas nos regala sus creaciones inteligentes, ingeniosas, críticas. Una opinión suya, en Twitter, contra acciones nítidamente electoralistas del Gobierno, recibió una intimidatoria respuesta de quien paradójicamente es el encargado de velar por nuestra seguridad. Esta amenaza, entre líneas, no es solo a Nik, es para todo el periodismo crítico e independiente.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Sarasa

Que los espejitos de colores no nos distraigan de la realidad, porque ese es el deseo de quienes nos están empobreciendo hasta niveles impensados décadas atrás. Viendo los noticieros, advierto que ahora es una buena noticia que haya habido récord de turistas en la costa atlántica, con un país que roza el 50% de pobreza real y una economía con niveles similares a los de 2001 y 2002. ¡No nos mientan más, señores políticos! Las personas que antes viajaban a Brasil, Uruguay, Estados Unidos y otras naciones europeas viajaron a las playas bonaerenses –más allá del obstáculo que representa la exigencia de determinadas vacunas en algunos países– por una cuestión económica, ya que el dólar y los impuestos para viajar son una traba importante que los hace casi imposibles. En tanto, la clase media que pudo ahorrar un peso, decidió hacer una escapada a Mar del Plata o Pinamar, pero en forma gasolera, porque no estamos en época de vacas gordas. Un país donde el litro de leche supera los 110 pesos en muchos comercios no va de la mano con una realidad ficticia que el Gobierno nos quiere hacer creer.

El pueblo argentino no come ni cemento ni espejitos de colores. El día que la pobreza y la desocupación bajen con la economía en alza podremos hablar de buenas noticias y reactivación, mientras tanto y parafraseando al ministro de Economía, es sarasa.

Matías López de Briñas

DNI 33.397.354

Inadmisible

Días pasados ocurrió en la ciudad un hecho que no se puede admitir de ninguna manera. En el Teatro Colón, admirado por el mundo y orgullo de los argentinos, se estrenó la obra Theodora, de Haendel. El director le añadió textos de la teóloga Marcella Althaus que desvirtuaron la obra y ofendieron al público, que la abucheó. También nos ofende a los católicos y a la mayoría del pueblo argentino: tuvo el atrevimiento de blasfemar contra la Santísima Virgen María y hacer comentarios obscenos sobre la confesión.

Señor Rodríguez Larreta, usted no le puede permitir semejante comportamiento. Debe remover a la persona responsable de este despropósito. Como ciudadano argentino, en mis 102 años de vida no recuerdo un hecho semejante. Espero que actúe inmediatamente. De lo contrario, lo tomaré como cómplice de semejante disparate.

José Antonio Llorente

DNI 411.673

Robos de bronce

Hace falta un comisario Montalbano criollo, de la estirpe de nuestro célebre Meneses, para investigar a la mafia que está destruyendo el patrimonio histórico, robando el bronce de los monumentos y siguen privando de picaportes, placas, buzones, etcétera, a gran parte de los edificios de la ciudad. No se trata de pequeños rateros, son una verdadera organización delictiva que sin duda cuenta con red de información, complicidad de fundiciones y seguramente ardides aduaneros para exportar bronce. Se trata de robo agravado, daño con destrucción de patrimonio nacional, en imaginativo concurso de delitos.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

En la Red Facebook

El dolor de un comerciante que tuvo que cerrar su local en Tigre

“A todo el que quiere emprender te ponen trabas y te exprimen el bolsillo hasta desangrar. Cuando a la mayoría tenga que bajar los brazos, ¿de dónde van a sacar dinero para mantener a todos los empleados públicos, más los planes?”- Patricia Giordano

“Siento mucho todo el esfuerzo realizado. ¡Nos merecemos otro país!”- María C. Giraud Billoud

“La acción de este gobierno: no ayudar al que invierte y trabaja, ¡Es una vergüenza!”- Esteban M. Azumendi