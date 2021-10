Las obras son de todos, Erhard y la Argentina, estrés auditivo

Las obras son de todos

En los últimos meses el kirchnerismo inauguró varias rutas que ellos mismos prometieron a lo largo de sus primeros 12 años de gobierno y que, sin embargo, fueron iniciadas y construidas durante los cuatro años de Cambiemos. La más vergonzosa de todas es la ruta 8 en San Antonio de Areco, donde cortó la cinta el exintendente Paco Durañona, el mismo que orquestó la paralización del proyecto durante todo 2017 y 2018. Durañona empleó todo lo que tenía a su alcance para evitar que Macri cumpliera la promesa hecha varias veces por Néstor y Cristina: recursos de amparo reclamando desde estudios ambientales insólitos hasta millonarias tasas que podrían fundir a cualquier constructor, ordenanzas cambiando usos de suelos, presiones a dueños de campos y terrenos para que judicializaran las expropiaciones necesarias, e incluso hasta llegó a intervenir en el funcionamiento del consorcio contratista. Pasar la cinta de asfalto por debajo de un cable de luz de la cooperativa eléctrica municipal era mandar un cohete a Marte. A pesar de esta locura, y gracias al compromiso de cientos de trabajadores, profesionales y miles de vecinos autoconvocados, el gobierno de Macri logró terminar 75 km y dejar el resto con avances de hasta 90%. Las obras son de todos, no importa quién las inaugure. Sí importa que demoren los sueños con fines electorales. La gente esto lo sabe y lo va a expresar en noviembre.

Eduardo Plasencia

Erhard y la Argentina

En marzo de 1969, viajé a Bonn, Alemania, para entrevistarme con el profesor Ludwig Erhard e invitarlo a que viajara a la Argentina para ilustrarnos acerca de cómo logró revertir la desastrosa situación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los principales conceptos e ideas expuestos por Erhard en su visita a nuestro país:

“Represento una política económica que, aparte de su gran eficiencia, no requiere justificación moral, puesto que no solo motivó una brillante recuperación, sino que también organizó una sólida y auténtica justicia social”. “El contraste entre pobres y ricos no es expresión de la voluntad divina. Sin tener como meta una uniformidad completa, defiendo el punto de vista de que solo una política económica que exija a cada individuo, sobre todo al empresario, la máxima eficiencia podrá sobrevivir en el mundo del mañana”. “La economía social de mercado se asienta en dos conceptos fundamentales: orden y libertad. No un orden formal o policial, sino un orden real establecido por medio de un adecuado sistema económico, porque libertad sin orden puede engendrar caos, mientras que orden sin libertad implica coacción”. “El contraste entre pobres y ricos solo soporta las tensiones hasta cierto punto y por esto mi política tuvo como objetivo no solo producir bienes, sino también consumidores”. “La palabra ‘social’ dentro de la economía social de mercado significa forzar a los empresarios a producir a bajos precios”. “Siempre debemos tener en cuenta que la economía social de mercado es un tipo de economía indisolublemente asociada a la libertad, la competencia y la eficiencia”. “Estoy del lado de los empresarios que aceptan la competencia, pero no de aquellos que piden altas protecciones o privilegios del Estado”. “Defender la ineficiencia requiere aumentar los impuestos, que paga todo el pueblo”. “La estabilidad monetaria es condición previa y base indispensable para el desarrollo económico. En cambio, la inflación constituye el peor de los males”. “El ideal sería una estabilidad completa de precios. Un alza del 1 al 2 por ciento anual es inconveniente”. “La ilusión de que a través de la inflación se puede promover un auténtico desarrollo implica un absurdo”. “En particular, soy contrario a las ideas de Keynes. No concuerdo con la teoría de aumentar el gasto a través del déficit”. “La lucha entre los sistemas que sostienen la coacción y los que, como la economía social de mercado, se basan en la libertad habrá de librarse finalmente en el ámbito latinoamericano”.

Héctor Siracusano

Estrés auditivo

Agradezco a la nacion el editorial del sábado pasado titulado “Buenos Aires ruidosa”, porque refleja cabalmente la situación de alto estrés auditivo que sufrimos los vecinos de la zona por los altísimos niveles de ruido originados en los eventos en el Hipódromo y las canchas de polo de Palermo, así como en los boliches a cielo abierto instalados en el Paseo de la Infanta. En unos pocos años pasamos de vivir en un barrio tranquilo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como tantos otros, con sus parques y restaurantes, cafecitos y bares, a un enorme “bolichódromo” con ruidos por encima de los 90 dB varias noches a la semana hasta la madrugada. La solución es simple: los eventos y los boliches pueden mudar sus escenarios y sus megaparlantes a lugares más deshabitados y abiertos. Nosotros, miles de ciudadanos que habitamos en las cercanías de estos lugares, no podemos ni queremos mudar nuestros hogares.

Es por eso que los vecinos de la zona les rogamos y, más aún, les exigimos al jefe de gobierno de CABA (Horacio Rodríguez Larreta) y a su ministro de Cultura (Enrique Avogadro), máximos responsables de este desmadre urbano, que arbitren los medios que sean necesarios para restablecer la tranquilidad en nuestro querido barrio.

Constanza Lamarque

Viajes juveniles

Qué mayor contradicción es que, en tiempos de pandemia, cuando no hace tanto el Gobierno exigía a la población un “confinamiento estricto”, ese mismo gobierno promueva con subsidios los viajes juveniles en grupo y las salidas “recreativas”, seguramente también en grupo, de este mismo sector de la población. Se argumenta que los jóvenes la “pasaron mal” durante las cuarentenas que arbitraria y de modo excesivo e irracional impusieron las autoridades, que incluyeron la suspensión de las clases presenciales en escuelas y universidades. Cuando sabido es que la principal obligación de los jóvenes es el estudio –de lo que fueron eximidos–… ¿de qué sufrimiento están hablando? Desde luego que la motivación electoralista surge con claridad, con el agravante de ser medidas que corrompen más de lo que contribuyen a la formación de los jóvenes.

Víctor Manuel Monti

