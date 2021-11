Los muertos votan, guardianes, con las manos atadas

Los muertos votan

Hubo en nuestro país procesos electorales teñidos de manifiestas irregularidades. Una de ellas consistía en incluir entre los votantes a ciudadanos ya fallecidos. Afortunadamente estas prácticas han quedado excluidas como resultado de adecuados controles y un consenso unánime sobre la limpieza electoral. La respuesta del Gobierno a la pandemia ha estado plagada de ineficiencia y graves anomalías. Vacunación de muchos por su condición de amigos del poder o por razones políticas, rechazo caprichoso de vacunas Pfizer por razones todavía no aclaradas y un manifiesto retraso en los planes vacunatorios, carentes de información transparente, por no hablar de una cuarentena de consecuencias catastróficas para la actividad industrial o comercial o la educación de los menores. Finalmente hemos alcanzado una mortalidad por millón de habitantes totalmente alejada de las optimistas predicciones del inicio que nos colocaban como ejemplo para el mundo. A lo anterior deberíamos agregar las numerosas víctimas de una inseguridad sin control, particularmente en el conurbano bonaerense, que afecta de manera horizontal a todos los sectores sociales. Por estas razones, frente a un gobierno empeñado en negar una realidad que nos golpea tan duramente, es posible afirmar que en estas elecciones los muertos también votan.

Guardianes

Quiero agradecer el oportuno e importante editorial “Todos somos guardianes de la República”, publicado en la edición de ayer. No obstante, el sitio de internet de la Fiscalía Nacional Electoral se halla erróneamente citado. Su correcta denominación es: denunciaselectorales.mpf.gov.ar. Es decir, sin la triple “w” precediéndola, como también sin la diagonal al final como figura en el texto del editorial. La denominación correcta la obtuve gracias a haber en su editorial facilitado el número de teléfono de la Fiscalía, donde tuvieron la amabilidad de aclarármelo.

Con las manos atadas

Estimados argentinos, ¿esperan más seguridad con este gobierno?, ¿que Aníbal Fernández gestione positivamente como ministro de Seguridad de la Nación?, ¿que Cristina Fernández, como líder del poder, entienda nuestros duelos? La respuesta es no. El 8 de noviembre, después de asesinar a Roberto Sabo, trabajador de un maxikiosco en Ramos Mejía, los asesinos huyeron. Se pudo ver en un video a un efectivo de las fuerzas de seguridad cuando los tuvo a cuatro metros de distancia, durante varios minutos, arma en mano, ¿y qué hizo? Nada. No se atrevió a disparar al aire para intimidarlos, ni siquiera a las ruedas del vehículo robado en el que huyeron. ¿Qué podemos esperar de este poder zaffaroniano que protege a ladrones y asesinos? (Más de 4000 presos liberados al comienzo de esta gestión). La respuesta es: nada. No protegen a los ciudadanos de bien y de trabajo, no permiten que las fuerzas de seguridad procedan como corresponde. ¿Por qué? Porque temen quedar procesados y sin trabajo, como pasó con Chocobar, o muertos como el agente frente al Malba, que no se animó a disparar, a hacer lo que tenía que hacer. Estimados argentinos: digamos basta.

Estado

Se cumplen catorce años de llenarse la boca de “Estado presente” y solo nos han dejado un Estado impresentable.

Comunicación oficial

En su conferencia matutina, Gabriela Cerruti manifestó “sentir asco” por el uso electoral de la muerte del comerciante en Ramos Mejía. Tengo entendido que la señora Cerruti es la comunicadora oficial del Gobierno y que su función es transmitir información, y no comunicar sus propios sentimientos, que no nos aportan nada. Si así lo hace, estamos en la duda de si lo que transmite habitualmente en todos sus mensajes son informaciones o sentimientos… con lo cual invalida todo lo que dice. Nos interesan los informes, y siempre que sean objetivos.

Las víctimas

Basta de privilegios para los delincuentes. Los afectados en serio son las víctimas. Hace pocos días asaltaron, a plena luz del día, a una niña de quince años. La amenazaron con un cuchillo, la tiraron al piso y patearon. La empujaron contra un árbol. Todo esto a 200 metros de un policía. ¿A nosotros quién nos defiende? ¿A las víctimas quién las ayuda?

Señor Presidente, usted dijo que la Argentina de los vivos se había terminado. ¿Por qué estas cosas siguen pasando? ¿O será que harán algo cuando les toque a ustedes?

Tablets a jubilados

Quisiera dar a conocer la pésima atención recibida por parte del Enacom, circunstancia que les he hecho saber a los correos de esa repartición, sin tener respuesta ni pedido de disculpas. Lo hice tras haber intentado recabar información más amplia acerca de las tablets gratuitas para jubilados que anunciaron que otorgarían, y de lo cual no existe información suficiente. Llamé al 0800-333- 3344 y fue en vano, porque nadie contesta, solo una grabación. Es una falta de respeto hacia quien desea comunicarse. En el teléfono 4347- 9830 me atendió de muy mala manera una empleada que no se identificó y que al final cortó intempestivamente. Está claro que esos reclamos fueron cajoneados. Una vergüenza, porque los sueldos de toda esa burocracia estatal los pagamos con nuestros impuestos. Queda en evidencia la falta de respeto a las personas mayores, a quienes ningunean.

En la Red Facebook

