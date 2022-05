Luchas internas, sepamos votar y realidad paralela

“El Gobierno es nuestro”

El referente de La Cámpora Andrés Larroque acusó al presidente de la Nación de buscar la ruptura con el kirchnerismo y volvió a cuestionar la labor del ministro de Economía y su equipo enfatizando con la frase: “El Gobierno es nuestro”. Entiendo que el gobierno que encabeza el presidente de la Nación es argentino más que de un grupo político. Su aseveración, en lugar de tranquilizar a la población, genera mayor preocupación. Y si el señor Larroque ve la necesidad de cuestionar puertas afuera al Presidente y su ministro es porque hacia adentro encuentra las puertas cerradas.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Luchas internas

Los políticos dan mucha pena. Las dos coaliciones enfrentadas entre sí, y un antisistema que concita cada vez más apoyo en jóvenes hastiados de una realidad que los azota y los mueve a emigrar. Lo que uno ve es que están jugándose cargos o candidaturas que a la gente nada importa. El Frente de Todos ya blanqueó su fractura: el país K no es el que quiere una porción no definida de su espacio. En Juntos por el Cambio está clarísimo que el país que quieren la UCR y la CC nada tiene que ver con lo que propone una parte no definida de Pro. Las coaliciones políticas deben hacerse sobre un programa común de gobierno y no de estrategias para llegar al poder, porque aun cuando logran su propósito después sus luchas internas impiden la gobernabilidad. Eso es lo que estamos viviendo. Por favor, no lo vuelvan a hacer.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Sepamos votar

Muchos ratones pugnaban voraces y angurrientos por el gigantesco queso que parecía no tener fin. Pero los pocos que accedían solo mordían para aumentar sus cuantiosas reservas personales con brutal exceso, repartiendo ínfimas migajas entre los que quedaban trabajando abajo para sostenerlos en su lujuria de poder. Duró hasta que el queso quedó reducido a una pequeñez que no alcanzaba para nadie. Esto exacerbó el hartazgo y el odio hacia los que abusaron de él sin saber administrarlo para el bien de todos. Los ratones de arriba pelearon entonces entre sí por lo que quedaba, sin advertir que los de abajo venían a por todos ellos hasta devorarlos, y como no les alcanzó para aplacar la furia desatada, se fueron devorando todos contra todos hasta que la comunidad feliz que tuvieron una vez desapareció para siempre de la faz de la tierra. Sepamos votar descartando a los voraces y angurrientos, provengan de donde provengan. Votemos a los sencillos que hablan poco y aman a su comunidad más que al queso.

Rafael Mauro

rafaelmauro1@gmail.com

Realidad paralela

El artículo del periodista Jesús Allende “Sin tren, no comemos” es la más cruda imagen de un segmento cada vez más numeroso de indigencia social. Asistimos diariamente a las peleas y chicanas de nuestra clase política, hundidos en luchas palaciegas, mientras la pobreza y la marginalidad hacen estragos. La falta de trabajo, la inexistencia del Estado ante el fracaso de la educación y la salud, el aumento del consumo de drogas y, lo más grave, el abandono de la niñez son temas que parece no importarles a los políticos responsables de mejorar nuestra calidad de vida. Los dirigentes de nuestro país parecen vivir en una realidad paralela; pierden un tiempo precioso en echarse culpas mientras la pobreza aumenta y la desazón se apodera de nuestra sociedad. ¿Qué están esperando para afrontar los tremendos problemas que nos aquejan?

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Clientelismo político

Los empleados de empresas que recibieron subsidios y se vieron beneficiadas por ATP durante la pandemia se vieron privados de la posibilidad de comprar dólares solidarios, situación que perdura hasta hoy, más allá de que su empleador haya dejado de percibir ayuda alguna. Pensaba que a todos aquellos que reciben algún tipo de ayuda social, que reciben un subsidio del Estado, ¿no habría que inhabilitarlos al voto, para evitar así el clientelismo político? Si se pudo aplicar (si te subsidio, te quito un derecho) para una situación, se podría aplicar perfectamente para la otra.

Hernán J. Lanusse

hernan636@gmail.com

A los periodistas

Ustedes, los periodistas, representan, a mi criterio, el exponente cierto de quien tiene bien ganado el ser llamado “trabajador”, sin desmerecer a quienes también realizan otras actividades. Dicen que la pluma es más poderosa que la espada, más aún si no solo se usa tinta; también un poco de sabiduría traducida en humildad y lágrimas derramadas sobre el papel.

Abel Nicanor Cuyupari

abeltcj@hotmail.com

Feria del Libro

El sábado 30 de abril, Pabellón Ocre, Feria del Libro en la Rural. Ruido infernal. Y en el espacio de diversidad funcional y discapacidad, a pesar de la contaminación sonora, una joya: una verdadera y creativa actividad inclusiva: lectura conjunta en tinta y en braille con alumnos y profesores de la escuela Santa Cecilia para disminuidos visuales. Maravilloso trabajo. Para ellos, un aplauso. Pero para los responsables del pabellón, toda mi reprobación: música, gritos, anuncios por altavoz sin ninguna aislación acústica ni coordinación. Una inexplicable desorganización general y falta de respeto hacia los expositores y el público.

Patricia Dirube

patriciadirube@hotmail.com

Plaza de San Isidro

Hace más de un año la Plaza Mitre de San Isidro se encuentra cerrada. A través de los renders que tapizan todo el contorno se nos comunica a los vecinos que está en proceso de reparación y puesta en valor. Pasó más de un año y no se hizo nada, no han dado ninguna explicación a los vecinos y me consta que no han contestado los pedidos de informes efectuados en el Concejo Deliberante. Un ejemplo más de la arbitrariedad con que se conduce la administración Posse, que actúa como si el municipio le perteneciera.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

En la Red

Facebook

La Nación enviará 300 gendarmes a Rosario

