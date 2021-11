Moderación, más cárceles, perejiles que matan

Moderación

Tuve la fortuna en la mañana del martes pasado de leer la propuesta del señor Hugo Beccacece, iluminada con el ejemplo del maestro Rostropovich, en ocasión de su concierto en el Teatro Colón en 1994, donde interpretó una pieza de Bach fuera de programa, no sin antes solicitar a la audiencia que no aplaudiera y se retirara en silencio, en homenaje a las víctimas de la AMIA. La invitación del señor Beccacece a ejercer la moderación tanto de los ganadores como de los que no lo sean en los comicios de pasado mañana constituiría un primer gran paso hacia una ciudadanía hermanada en busca de un futuro digno para nuestro país. Considero imprescindible honrar cada una de nuestras lágrimas y de las ajenas en estos tiempos tan aciagos que hemos vivido y poner nuestra mirada hacia adelante. Esa sería la verdadera victoria.

Claudia Bagnardi

DNI 10.929.163

Más cárceles

Hace ya 20 años (como mínimo), si no más, que venimos escuchando que hay que hacer cárceles. Estamos cansados del mismo argumento. Si lo hubiesen hecho realidad hace años hoy no tendríamos el problema de hacinamiento que existe y las puertas de las prisiones no se abrirían tan fácilmente. No podemos escuchar más a jueces, políticos, periodistas y pueblo en general hablar de la necesidad de esa construcción. Hay que comenzar ya, y además es una manera de dar trabajo, que tanta falta hace. No es difícil, solo una decisión. Su demora nos llevará más al caos. Solo pido su comienzo inmediato.

¿O pasarán 20 años más?

Norberto H. Delfino

DNI 4.538.749

Perejiles que matan

Cuando el doctor Zaffaroni argumenta, en defensa de su pretendido garantismo, que “si alguien cree que por encerrar más perejiles se van a evitar los homicidios, está equivocado” está diciendo una pavada grande como una casa. Y él lo sabe, por eso el Gobierno seguramente le pidió prestados sus servicios, para instalar un falso debate ante una sociedad indignada, resignada y descreída, que el domingo probablemente ratifique el hartazgo expresado en septiembre.

Es tan inconsistente lo expresado por el exmiembro de la Corte Suprema que le faltó decir que “alguien” debe hacerse cargo de esta gravísima situación. Para reeducarlos, y para defender a la sociedad que está inerme ante ellos, y que ese “alguien” tiene que ser el Estado. ¿O él no sabe que “esos perejiles”, que tienen la cabeza estallada, van a hacer cualquier cosa para que no les falte el paco? En el mientras tanto, el Estado tendrá que contenerlos, sacándolos de circulación, impidiéndoles que esa arma que descartaron después de matar la reemplacen alquilando otra, que será la próxima en gatillarse contra un inocente, destrozando vidas y familias.

Como ciudadano, le exijo (no puedo menos, tratándose de un exjuez de la Corte) que se retracte o que aclare el alcance de sus dichos. Será para bien de todos.

Juan José de Guzmán J

jjdeguz@gmail.com

La Matanza

El megamunicipio de La Matanza tiene más habitantes que 20 provincias, solo lo superan CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, englobando zonas completamente diferentes. Muchas veces se dividieron municipios en la provincia por muchos menos motivos de los que justificarían una partición de este megamunicipio. Esto permitiría enfocar mejor las políticas de desarrollo y priorizar mejor las metas (agua, cloacas, educación, salud y un largo etcétera). Por otro lado, una manera de canalizar mejor la indignación de los vecinos y ciudadanos es que se presenten a fiscalizar las elecciones del domingo próximo en los lugares conflictivos, así contribuirían a mejorar la calidad de los comicios y que una nueva Legislatura pueda ocuparse realmente de los problemas de la provincia.

Finalmente, otra reflexión sobre el asesinato del kiosquero es que quizás estaría preso el asesino si la víctima del delito anterior hubiera ratificado la denuncia del intento de robo.

Delfín Waldhorn

DNI 4.260.004

Prueba

Escuché al candidato Milei decir que renunciará o donará su dieta como prueba suficiente de honradez. ¿De qué piensa vivir?

Honrado sería abolir los privilegios jubilatorios de los que goza la clase política, acabar con las listas sábana, votar la ficha limpia para los políticos. Yo no pretendo que los diputados renuncien a la dieta. Pretendo que propongan y voten leyes que impidan privilegios y coimas. Y que no roben.

Patricia Dirube

DNI 4.540.116

TV Pública

LA NACION informa que la TV Pública destinó una porción mayoritaria de su programación a la cobertura de las actividades de la coalición Frente para Todos –es decir, la coalición oficialista– durante la campaña electoral de medio término. Está claro que la distribución de espacios debería ser equitativa, ya que la TV Pública, que es endémicamente deficitaria, se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos, no importa el signo político al que pertenezcan. Pero el problema es mucho más profundo: nada tiene que hacer el Estado siendo propietario de medios de comunicación. Funcionan como verdaderos centros de propaganda política más emparentados con las tristemente célebres Pravda en la Unión Soviética o Granma en Cuba. Lo mismo que de la TV Pública, puede decirse de la agencia oficial Télam: resulta imperioso remover al Estado de la propiedad de estas entidades.

Para hacer conocer sus acciones gubernamentales, en cumplimiento de la publicidad de los actos públicos, fundamental a los principios republicanos, el Estado cuenta con canales apropiados.

Luis F. Kenny

DNI 11.478.448

En la Red Facebook

La Argentina donará un millón de vacunas contra el Covid-19

“¿Y por qué no terminan de vacunar acá con el esquema completo?”- Edith Contreras

“Yo me pregunto para qué votamos a diputados y senadores si gobiernan con decretos”- José Luis Fuente

“¿Por qué no reparten en los lugares que todavía están sin vacunar… o dan las dosis que faltan?”- Ana María Delbuono