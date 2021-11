Muros, yo no me olvido, ley de alquileres

Muros

Estamos a pocos días del 32° aniversario de la Caída del Muro de Berlín. Tras su construcción en 1961, en Occidente un sistema capitalista abierto al mundo permitió el desarrollo integral de la sociedad. En la parte oriental, una dictadura socialista cerró fronteras y llevó al pueblo -sin escalas- hacia la pobreza generalizada. En los 28 años que duró la división se demostraron las ventajas de integrarse al mundo, la ineficacia del socialismo y la ineficiencia de la intervención estatal. Luego de reunificarse en 1989, Alemania demostró que pocos años bastan para establecer las bases y lograr un país próspero. Claro mensaje a toda la clase dirigente argentina que, además de seguir discutiendo socialismo, gobierna desde 1983: deben reconocer la inoperancia y hacerse cargo del desastre institucional, cultural, social y económico que generaron en estos 38 años.

Así como Alemania pudo voltear el muro de la vergüenza, Argentina debe voltear la dirigencia de la vergüenza.

David San Román

Yo no me olvido

Yo no me olvido de ciertas cosas. No me olvido del “vacunatorio vip”, de amigos y familiares de políticos y funcionarios con coronita, que se colaron cuando llegaron las vacunas. No me olvido de ese obsceno festejo de la Primera Dama en Olivos, mientras nosotros, encerrados, ni siquiera podíamos despedir a nuestros muertos. No me olvido de las piedras primero apropiadas y luego profanadas. No me olvido de la subestimación del pueblo en boca de alguien que aseguró que “con platita” todos los errores de la gestión se borran como por arte de magia. No me olvido de la promesa de mejorar la jubilación mínima, que es nada comparada con las de privilegio que cobra la vice. No me olvido del padre de Solange a quien se le impidió ver a su hija viva por última vez. Ni del padre de Abigail Jiménez, que tuvo que cruzar el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, con su niña agonizante en brazos. No me olvido de las escuelas cerradas a piedra y lodo en la Provincia de Buenos Aires durante 2020. No me olvido del dedito acusador ni de los constantes retos del Presidente, responsabilizándonos de su pésimo manejo de la pandemia. No me olvido de la maestra desquiciada, adoctrinadora de alumnos, elogiada por Alberto Fernández. No me olvido de Lucas Cancino, una víctima más de la inseguridad galopante de la que nadie, absolutamente nadie, se ocupa. No me olvido de los funcionarios que despotrican contra el capitalismo, y luego mueren por una selfie con Biden. No me olvido de la falta de plan, de programa, de rumbo, de brújula, de este gobierno que apuesta a la improvisación constante. Recordando todo esto y muchas cosas más, entraré el domingo 14 de noviembre al cuarto oscuro. Memoria.

Irene Bianchi

Los enojados

En un conocido programa periodístico de LN+, un candidato a diputado peronista por la ciudad de Buenos Aires, manifestó que el “fenómeno” Milei se debía a que gente “enojada” acudía a ese espacio político.

Me pregunto: ¿no es una irrespetuosidad simplificar con esta expresión lo que muy bien puede ser una convocatoria con contenido seriamente ideológico?. Y esto lleva a otro interrogante: si así fuera, ¿por qué esa “gente enojada” no se acerca a su partido, esto es, al peronismo? ¿no es una manifestación prepotente y totalitaria expresarse como si lo único acertado fueran sus propias ideas, y los que no las compartan son los “enojados”? ¿O sea que los “contentos” están con ellos, y los raros están con el candidato libertario?

Víctor Manuel Monti

Ley de alquileres

Yo no sé si es “liberalismo tardío” o “hipocresía electoral”, pero estoy escuchando permanentemente a muchos candidatos hablar de la necesidad de derogar la ley de alquileres 27.551 que fue sancionada en junio de 2020 y que como la ley 5666 de la ciudad de Buenos Aires de 2016, produjo un tremendo desequilibrio en el mercado, con retiros de ofertas y aumentos de precios. Lo curioso de estas leyes es que no beneficiaron a ninguna de las partes, porque los aumentos de precios no movieron el amperímetro de la rentabilidad de los propietarios, que es la más baja de la historia por el descalabro económico que vivimos hoy y ha complicado la capacidad de pago de los locatarios, cuyos ingresos se deterioran al vaivén de la caída del valor de nuestra moneda. “Nos dimos cuenta del error”, dicen los candidatos. ¿Hoy se dieron cuenta?. A esas leyes las votaron casi por unanimidad la izquierda, el centro y la derecha.

“El hombre no es libre a menos que el gobierno sea limitado. Aquí hay una relación causa y efecto tan clara como las leyes de la física, a medida que aumenta el gobierno, disminuye la libertad” (Ronald Reagan). Tengámoslo en cuenta el 14 de noviembre.

Enrique Di Fiori

Otoño de los Kirchner

En su nota “El otoño” de los Kirchner, Marcelo Gioffré relata la historia del enormemente afortunado Polícrates de Samos quien, alarmado por su amigo y huésped el faraón Amasis acerca de los peligros de tanta fortuna y éxito, arroja al mar su anillo preferido como sacrificio expiatorio. Sin duda Polícrates tuvo más comprensión de la idea del límite que los Kirchner. En su poema El Anillo de Polícrates, Schiller relata el resto de la historia. Al día siguiente de haber arrojado Polícrates su anillo, el cocinero aparece para informar que dentro de un pez había aparecido el anillo. Ante tal desmesurada fortuna, el faraón deja Samos inmediatamente despidiéndose de Polícrates, diciéndole: “Los dioses quieren tu perdición. Me apresuro a no morir contigo.” Si los Kirchner tuvieran la extraordinaria suerte de revertir el resultado de las PASO, yo quisiera escapar como Amasis para no compartir la venganza de los dioses; lamentablemente como la mayoría de los argentinos, ni soy faraón ni tengo un Egipto a donde regresar.

Carlos Kasis

Hidrógeno verde

Con referencia a la nota ¿Qué ven algunos australianos que nosotros no? del jueves pasado, referida a la inversión de de US$8400 millones para producir “hidrógeno verde”, agregaría que, además de ser analizado por los economistas, se debería considerar desde el punto de vista ecológico, porque en base al volumen que se piense producir, hay que tener en cuenta los metros cúbicos de agua a utilizar que se le restarán al caudal del Rio Negro, cosa que puede llegar a afectar el riego del Valle, con el agravante de las menores nevadas en la cordillera.Por otra parte, lo que ven los australianos es que en la utilización del hidrógeno como fuente de energía se obtiene como subproducto “agua dulce” algo que en el hemisferio norte es cada día más crítico y puede llegar a tener un valor mayor que el de la energía. Pasaríamos a ser exportadores de agua dulce a costa del riego del Valle del Rio Negro.

Roberto Gadda

Infierno auditivo

El ruido es un arma cargada de violencia, y día a día los vecinos de Palermo somos víctimas del volumen altísimo que se maneja en fiestas electrónicas, boliches y gimnasio ubicados en el Campo de Polo de Palermo, Hipódromo de Palermo y Paseo de la Infanta. Esto sucede a pesar de las miles de denuncias y reclamos hechos a Horacio Rodríguez Larreta y Enrique Avogadro, quienes son responsables y tienen la obligación de ponerle fin a este infierno, que afecta nuestras vidas, salud y trabajo. ¿Por qué otorgan permisos excepcionales y permiten una inundación de bares y fiestas, todos operando a la vez, desde las 13 hasta las 5 de la mañana? Nos distraen y desvían la atención del público de los problemas importantes, y del conocimiento esencial, para imponer lo inaceptable. Así destruyen nuestra amada ciudad de Buenos Aires, y sus espacios históricos y emblemáticos son ultrajados. Pero es nuestra ciudad, y los vecinos la defendemos y no permitiremos que nos roben su belleza y armonía, ni que arruinen nuestras vidas.

Alejandra Phillips

