Nuevos billetes, impunidad o legalidad, industria del juicio

Nuevos billetes

No me parece mal que se diseñen e impriman nuevos billetes, sustituyendo los actuales animales por destacados próceres de nuestra historia, aunque su elección no dejará de ser polémica. Pero convengamos en que el “dibujito” de los billetes no cambiará en nada su operatividad y utilización. Lo que se precisa y la sociedad exige es que los nuevos billetes tengan denominaciones más altas (mucho más altas) que permitan utilizarlos con comodidad. Caso contrario, estaremos ante una nueva priorización banal de la imagen frente al contenido real, que no llegará a maquillar el hecho de que los actuales billetes ya no se adecuan a las necesidades transaccionales para las que fueron creados. Lo importante en los billetes no son los próceres o los animalitos, sino las cifras que tienen impresas y el valor que representan. Hoy por hoy, nuestro billete de más alta denominación no alcanza para pagar una grande de mozzarella...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Impunidad o legalidad

1) Funcionario público: quien autoriza u organiza una reunión prohibida en una dependencia del Estado sobre la que tiene el control absoluto actúa como

funcionario público. La clandestinidad de la fiesta no era desconocida por el funcionario en cuestión, ya que comenzó por negarla, siguió descargando su responsabilidad en un tercero, para finalmente admitirla ante la apremiante fotografía en la que ni la mascota faltó. Eso además de que fue el mismo

funcionario quien estableció la prohibición para todos –sin excluirse él mismo–. 2) Régimen para funcionarios públicos: la aplicación de la regla que lleva a terminar el proceso mediante un pago no es aplicable a los funcionarios públicos. Para ellos la ley tiene prohibida hasta la suspensión del proceso a prueba (conocida como probation), que es mucho menos que lo que significa la conclusión del proceso mediante un pago. Por eso el criterio que admite la solución definitiva propuesta por el funcionario es contraria a la ley, que tiene un tratamiento bien claro y específico para los casos de funcionarios públicos que cometen delitos. La ley no puede ser aplicada por partes, sino en forma integral y armonizada. 3) Se sigue de ello que la ley no admite la impunidad para la grave desatención normativa –no solo ética– que supuso la inexplicable fiesta de Olivos. 4) Fin de fiesta, o aplicación de la ley…

Hugo J. Pinto

DNI 12.342.125

Industria del juicio

A la ya conocida industria del juicio laboral parece que se estaría sumando –en la provincia de Buenos Aires, al menos– una nueva modalidad de esta industria: los juicios de apremio, que llevan adelante los mandatarios judiciales. Soy segunda generación de industriales de una pyme con más de 75 años en ese distrito y recibí con sorpresa una notificación de bloqueo o embargo en la cuenta corriente en el Bapro. Esta medida cautelar fue solicitada por una mandataria judicial por una deuda que fue pagada en octubre de 2021, cuyos comprobantes fueran enviados y recibidos por ella en su oportunidad. Haciendo un poco de historia, este juicio de apremio surge de una inspección del OPDS, cuya resolución administrativa, en plena pandemia, jamás fue notificada en mi empresa. Con el juicio de apremio iniciado y a sabiendas de que no quedaba instancia judicial de defensa, procedimos a cancelar la multa en su totalidad en sede administrativa, informándole a la mandataria el pago. La indignación mayor sobrevino esta semana, al verificar que la misma mandataria judicial solicitó y el juzgado interviniente hizo lugar a un embargo de la cuente corriente de nuestra empresa, por el monto de la demanda más los intereses. El Banco Provincia cumple la disposición y en la empresa tenemos bloqueados los fondos de la cuenta, de la cual se cancelan proveedores, créditos asumidos con el mismo banco, impuestos y, especialmente, sueldos de empleados.

Nos queda la esperanza de que esta sea una actitud personal, de cierto tinte antiempresario de la letrada, y no una nueva “política de Estado”.

Eduardo Regondi

DNI 14.597.402

Retrato de una dama

Recordaré a Teresa Hume de Anchorena por su inteligencia y su humor. En la cena de fin de año en casa de su hija Teresa, hace un par de años, brindó dirigiéndose a sus nietos. “Sé lo que les digo. El tiempo pasa rápido. No esperen a mañana para vivir. Vivan hoy”. En sus últimos años sufrió una serie de accidentes cardiovasculares que no le dejaron huella. Se refería a ellos riéndose: “Tengo el ACV reversible”. A la amiga que le preguntó si no tenía miedo a la muerte le respondió, escéptica: “Mirá, yo he viajado mucho, así que un viaje más...”.

Buen viaje, estimada señora.

Edgardo Cozarinsky

DNI 4.194.705

Viaje en subte

El sábado 14 de mayo, alrededor de las 19, viajé por primera vez en subte desde que comenzó la pandemia. Uno espera que siendo sábado va a viajar cómodamente, o al menos igual que en un horario no pico. Después de esperar 9 minutos en la estación Scalabrini Ortiz para ir a Tribunales, grandes fueron mi decepción y sorpresa al ver llegar el tren totalmente lleno, apenas con un poco de espacio para poder entrar. Si en tiempos normales esto ya de por sí es reprochable e indignante, en tiempos de pandemia es absolutamente inadmisible. La empresa Metrovías tiene la obligación y la responsabilidad de mejorar la frecuencia para evitar la aglomeración de gente y para no favorecer los contagios virales.

Alfredo Hess

DNI 10.314.730

Cartas

Todas las mañanas, después de leer las noticias, me sumerjo en la lectura de las cartas de lectores, donde encuentro almas gemelas igualmente movilizadas por la injusticia o alentadas a elogiar y agradecer. Sus improvisados escritores tienen un excelente medio para compartir sus opiniones en una suerte de “piquete literario” que no perjudica a nadie, pero detiene nuestro paso, obligándonos a reflexionar.

¡Que sigan las cartas! Autores y lectores, agradecidos.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

En la Red Facebook

El Ejército enfrenta otro conflicto mapuche con descendientes de un baqueano que asistía a los militares

“Es una vergüenza si la Justicia falla a favor de los mapuches, ellos cada vez van por más”- Olga Arévalo

“Echen a todos esos intrusos, ¡esos terrenos son del Ejército Argentino!”- Graciela Castillo

“Bueno, ¿ahí entraron a censar?”- Nelly Lynch

“Báez es apellido español”- Marita Lahitte