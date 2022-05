Orden irracional, ¿y los propietarios?, barrabravas

Orden irracional

Las máquinas contadoras de billetes de las cajas trabajan incansablemente y los cajeros automáticos no dan abasto. Las billeteras no alcanzan para guardar tantos billetes y los bolsillos de los trabajadores lucen abultados cuando cobran su salario. La Casa de Moneda no puede imprimir todos los billetes que le ordena el Banco Central y tiene que pedir ayuda a Brasil, pagando la importación con dólares. Esta descripción parece ser de la de un país próspero que crece, pero no. Es la de un país con un gobierno populista que tiene un piso de inflación del 80%, donde se cambia el diseño de los billetes pero no se aumenta su denominación, porque la jefa del jefe del Estado dio la irracional orden de no hacerlo para que los votantes crean que no hay inflación y que cobran mucha plata, cuando el billete de mayor valor no alcanza para cambiarlo por US$5 y hay 20 millones de pobres e indigentes.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

¿Y los propietarios?

“Ya es hora de dejar de hacer lo conveniente para empezar a hacer lo correcto” (Robin Sharma). La discusión sobre las locaciones, o alquileres, debe ser transparente. Sin la presencia de los consorcistas, o propietarios, no estamos ante una negociación, sino que estamos ante una imposición que llevará a más conflictos. Eso está sucediendo, el mercado luego se altera y salen perjudicadas las dos componentes fundamentales de esta fórmula, los demás solo practican la alquimia para su propio beneficio. Veamos: cuando se votó la ley Nº 27.551, o de alquileres, hubo voces que anticipaban problemas, la “codicia” política de algunos no permitió escucharlas. En las negociaciones posteriores intervinieron sectores ajenos a la PH, ninguno de ellos arriesgó e invirtió, fueron solo los intermediarios y las líneas políticas. Jamás participaron los propietarios porque ningún gobierno se interesó en fomentar una representación genuina de ese sector, también colaboraron el desinterés y la falta de conocimiento de los consorcistas. En defensa de los consorcistas, puedo afirmar que, por medio de las comisiones de PH constituidas en los consejos comunales de algunas comunas, grupos de ellos, la mayoría sin apego a tendencias políticas, colaboran y se esfuerzan para informar y ser escuchados, ad honorem, voluntariamente, sin formar parte de cuadros políticos, pero son ignorados consuetudinariamente por los órganos del Estado local y nacional. Cuando un colectivo social es ignorado por años, termina no levantando la voz y es fácil imponerle normas sin fundamentos producto de un estudio participativo previo. Los hechos lo demuestran, la economía está enferma, la inflación es uno de los síntomas de esa enfermedad, la inseguridad modifica conductas y los médicos, políticos en este caso, hacen lo conveniente, pero no lo correcto. La enfermedad se agudiza, el paciente está grave, y vuelven a la alquimia de más regulación porque les encanta demostrar superioridad ejerciendo todo su poder sobre los demás. Hoy los inquilinos están preocupados por la incidencia del alquiler en sus ingresos, pero la renta real del locador bajó, perdieron valor los ingresos y aumentaron los costos de mantenimiento e impositivos para unos y otros, el viejo axioma de “sus gastos suben por el ascensor y sus ingresos por la escalera”. Entonces los “médicos”, para salvar su responsabilidad, culpan a la ambición de los propietarios porque es políticamente correcto. Lo más grave es que no aprendieron del pasado a pesar de que lo conocen en detalle. Y también conocen sus consecuencias, pero nunca aceptarán que no están a la altura de las circunstancias.

Rafael Gustavo Gallego

DNI 11.371.625

Barrabravas

Un grupo de barrabravas colombianos, hinchas de Deportivo Cali, fue detenido por desobediencia, resistencia a la autoridad y portación de armas (facas, cuchillos y machetes), delitos con penas de hasta dos años de prisión.

Leo que, en lugar de ser juzgados y condenados, ya fueron liberados y que todo su castigo será la prohibición de ingresar a la cancha y la expulsión del país. Con estas penas que no son penas, con este sistema penal que aplica penitencias casi escolares, conseguiremos que más barrabravas extranjeros vengan a nuestro país a delinquir. El castigo es estar preso; irse de la Argentina sin cumplir ninguna pena y con el pasaje pago es premio.

Roberto Picozzi Gandía

picozzir@gmail.com

Transformación

¿Quiénes votaron por la transformación de la ciudad? A muchos nos gustan Buenos Aires, sus barrios, su identidad, su patrimonio. Muchos aspiramos al mejoramiento de lo que puede mejorarse. Días atrás, a las 9.45, al bajar por escalera, con mis 78 años a cuestas, en la estación Palermo del subte D me encontré con el enésimo cartel de “La transformación no para”. Una escalera mecánica que sí funcionaba me bajó hasta el andén, donde nuevamente me asaltó el consabido cartel. Al llegar a mi destino, la estación Pueyrredón, encontré que los ascensores y las escaleras sí paran y debí subir con mi cardiopatía a cuestas los 5 o más tramos de escaleras. Ya en la calle, frente a la salida, mientras trataba de recuperar el aliento, volví a encontrar el mismo mensaje, que no para... de indignar.

Mora Gutiérrez Cullen de Arauz

DNI 4.796.184

Bien por Edenor

Destaco la amable atención y resolución de un acuciante problema de falta de energía en un edificio de las calle Beruti (CABA) en el día feriado del 25.Y era complicado, ya que no estaba el encargado para recibir a los técnicos y el portero eléctrico había sido sustraído días antes (¿la inseguridad no era una sensación?), por lo tanto, me llamaron para que me comunicara con alguien del edificio para que pudiera abrirles la puerta de entrada a los técnicos, ya que vivo lejos. Es destacable el comportamiento de este personal de la empresa Edenor y lo refiero porque no es común en la Argentina de hoy que esto suceda .

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

En la Red Facebook

Jorge Ferraresi: “Cuando termine este gobierno, algunos vamos a ir presos y otros irán a dar clases”

“Como debe ser. Los corruptos, a la cárcel...”- Laura Margarita del Regno

“Qué curioso el comentario, evidentemente si sabe que alguien va a ir preso es porque están haciendo algo incorrecto”- Germán Vázquez Romero

“¡Todos presos! Pero antes confiscar todos los bienes que hicieron a partir del día que entraron en política, porque son bienes mal habidos”- María Luisa Navarro