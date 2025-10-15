Pérez Esquivel, esfuerzo, apuestas

Pérez Esquivel

Hace 25 años, el 13 de octubre de 1980, el comité del Premio Nobel de la Paz “condecoró” a Adolfo Pérez Esquivel. Si a esta altura faltaba algo para demostrar que ese año los noruegos no acertaron, su documento “Nobel a Nobel”, atacando a María Corina Machado, demostró patentemente lo indigno que es para ostentar ese premio. Si existiera el mecanismo que lo habilitara, se lo debería deshonrar retirándoselo.

Harry Ingham

isahar6@gmail.com

Esfuerzo

Invito especialmente a mis contemporáneos a compartir la idea de que, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas de este gobierno, es indispensable acompañarlo, ya que elegir a quienes representan una posible tercera opción más moderada solo sería perder la oportunidad de evitar un peligro mayúsculo. Si fuera necesario taparse la nariz, bien vale el esfuerzo.

Guillermo H. M. Giambastiani

DNI 4.359.734

Apuestas

Viendo el programa La voz, antes de la definición del ganador, aparece una propaganda de apuestas deportivas que hace referencia “al pago en cuotas”. Está probado el daño que causan este tipo de apuestas, especialmente en los jóvenes y sus familias, y a pesar de eso lo promocionan con pagos en cuotas. Es claro que el éxito de estos negocios va en línea con el fracaso económico y familiar de miles de personas que pierden lo poco que tienen por las apuestas. Es momento de que se limite este tipo de propagandas, especialmente en los horarios centrales, que lo único que hacen es incentivar el juego, que va en desmedro de los que aspiramos a poder sacar adelante a nuestra querida Argentina.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Doctrina

Importa poco o nada si Milei canta rock o Trump se tiñe el pelo. Importa que han rescatado la Doctrina Monroe: América para los americanos. Esto es, continuar nuestra pertenencia a Occidente. La influencia china, iraní o rusa puede ser buena en sus regiones culturalmente idénticas, pero nada tienen que ver con nuestro acervo americano. La historia sabrá reconocer la importancia de estos dos líderes, con muchos aspectos discutibles, que han ayudado a salvaguardar nuestras raíces americanas, occidentales.

Edgardo D. Rolla

DNI 7.591.079

Candidatos

¿Cuál es la diferencia entre votar con la imagen en la boleta de un candidato reemplazado a último momento y la de un candidato testimonial que figura en la boleta pero nunca va a asumir ni ejercer su cargo? Es el grado de honestidad y respeto que ofrece cada partido a sus votantes. Mientras uno acepta la renuncia de su cuestionado candidato a último momento, el otro acepta el uso del nombre de un candidato que nunca asumirá en su cargo, con el único objetivo de impresionar a sus votantes. Hasta en lo malo hay diferencias éticas.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Faro de paz

Frente a la alegría de la liberación de los rehenes con vida en Israel, nos llena de emoción ver que existe un faro de paz en Medio Oriente y, ojalá, en el mundo entero. Y, por otro lado, la amargura por el silencio cómplice de aquellos que comulgan con las “ideas” de las peores dictaduras que todavía pululan sembrando terror. Dios quiera que en poco tiempo puedan reflexionar y cambiar sus fanáticas visiones.

Alberto Cukier

DNI 4.293.030

Premio Nobel de Literatura

La Argentina merece (y necesita) contarse entre los países ganadores del Premio Nobel de Literatura. Lo han logrado 6 escritores de 5 países latinoamericanos. En el presente siglo, solamente un hispanohablante lo obtuvo: Vargas Llosa, en 2010. El británico Harold Pinter fue premiado en 2005; el noruego Jon Fosse, en 2023. La surcoreana Hans Kang contaba 53 años al ganar el premio en 2024. El teatro argentino presenta una dilatada y notable trayectoria (obras, intérpretes, salas, representaciones de los más diversos y consagrados dramaturgos). Buenos Aires se destaca en el mundo por su actividad teatral: basta consultar www.alternativateatral.com para apreciar los numerosos talentos, el esforzado empeño ¡y el apoyo del público! Sobrellevando especulaciones sobre idioma, nacionalidad, rubro y edad, hay dos autores teatrales que reúnen méritos suficientes y prestigio internacional para ganar el Premio Nobel de Literatura en 2026: Rafael Spregelburd (n. 1970) y Lola Arias (n. 1976). Ambas candidaturas merecen ser presentadas y apoyadas.

Guillermo Gasió

DNI 8.502.908

Discapacidades

En el programa de la señora Mirta Legrand, se trató un tema de alta sensibilidad, como son las discapacidades. Es imposible no entender el padecer de la señora que padecía desatención por parte nuestra, es decir, del Estado. También debemos comprender la verdad compleja de resolver con equidad la situación de recursos escasos para atender múltiples necesidades. Dentro de esta verdad compleja no se trataron los abusos detectados en los subsidios, con irregularidades grotescas o carencias inexistentes. Por todo ello, sería muy útil conocer el resultado del reempadronamiento efectuado, porque esto nos afecta a todos. Cuando se generaliza lo particular, no permite ver la complejidad que presenta nuestra realidad. El populismo gastó y repartió lo que no tenía, comprometiendo nuestro presente. El futuro no existe: lo imaginamos y lo construimos día a día.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

Calesita

La Argentina es un “país calesita”, donde los hechos, tal cual como los caballitos de la calesita, vuelven a ocurrir. El caso del supuesto pago narco a José Luis Espert tiene un precedente: pasó cuando el rey de la efedrina aportó 300.000 dólares a la campaña de CFK, hecho que Fuerza Patria parece no recordar. Cosas veredes, Sancho.

Luis María Canziani

DNI 4.168.585