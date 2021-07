Populismo, no al oportunismo, llegar tarde

Populismo

El último mensaje de Cristina Kirchner fue un claro revelador de sus intenciones políticas. Tiene el cálculo y la precisión de una operación quirúrgica. Es una respuesta temeraria e inequívoca a la pérdida de adhesión del segmento joven de la sociedad que marcan las encuestas. Aquí se ven sin duda los componentes conceptuales y el proceso constitutivo del clientelismo político. Te ayudo a cambio de tu voto. Cristina dijo: “Con la notebook de Conectar Igualdad de 2014...” hizo un tema exitosísimo, en alusión al joven músico Elián Valenzuela (L-Gante). Su demagógica afirmación, moralmente cuestionable, es sin embargo una estrategia política perfecta y de fina elaboración dirigida al segmento social del cual L-Gante es un emergente. El clientelismo necesita de la misericordiosa dádiva, el subsidio, la exaltación del paradigma moral del pobre y la propaganda que ilumina la despiadada idea de que ello genera crecimiento y bienestar. En nuestro país, uno de cada dos ciudadanos es pobre y en la provincia de Buenos Aires 7 de cada 10 menores de 18 años son pobres. Si a esto se añade que el mérito y el esfuerzo para este gobierno son un demérito, que el Estado –un gigante bobo– y las instituciones republicanas son feudos partidarios, y que las políticas económicas son repetitivas y desacertadas, se encontrarán los vértices de la desgracia argentina. Se llama populismo.

Doctora Kirchner: ¡piedra libre! Me recuerda el juego de la escondida. La descubrimos.

José Salamone

DNI 93.588.032

No al oportunismo

Vivimos momentos de zozobra, no solo sanitaria, sino respecto de la posibilidad de proyectar un futuro. Por tal motivo me dirijo al frente opositor, que se debate entre figuras y proyectos personales. No es el momento. A la luz de lo vertiginoso de los acontecimientos, 2023 está muy lejos. Como ciudadana quisiera que un frente republicano seleccionara a aquellas personas que nos acompañaron en estos casi dos años de desesperanza, con su voz, su cuerpo y su desgaste personal. Figuras que fueron convocantes en los momentos más difíciles y que no dudaron en levantar nuestra bandera a la hora de defender los principios republicanos. La vida no se conforma de ausencias, sino de presencias. Es por ello que apelo al sentido común de los defensores de la república para dejar de lado las ambiciones personales o la fama mediática. El marketing político no funciona.

Un pueblo inteligente sabe distinguir las palabras oportunas y sinceras de las que esconden un simple oportunismo.

Clara Alsina

DNI 6.545.696

Llegar tarde

Después de muchas excusas, el gobierno nacional se apura a autorizar el ingreso de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen. Las discusiones que precedieron esta decisión son más propias de una charla de café que de un debate entre infectólogos o sanitaristas. Mientras tanto, el virus no discriminó entre ideologías, religión ni orientación sexual. Y se llevó la vida de muchas personas. Haber tomado esta decisión antes hubiera podido evitar muertes. Todos fuimos espectadores pasivos de tamaño despropósito. Sin dar explicaciones claras, sin priorizar la salud de la población, perdieron una oportunidad única de manejar un tema tan delicado con transparencia y profesionalismo. Mientras tanto, el virus sigue mutando, sin importarle nada y haciendo de las suyas. Llegar tarde es no llegar.

Gabriel Pablo Tocco

DNI 17.565.168

El 9 de Julio

En vista de la proximidad de nuestra fecha patria propongo que todo el país reflexione seriamente ante la difícil situación que vivimos todos los argentinos. Nos preocupa la tremenda pandemia que nos afecta, la poca comprensión entre los argentinos, la creciente y lamentable pobreza, la muy frágil economía, la política llena de egocentrismos, sin una visión constructiva para el país, y el lamentable déficit de patriotismo en todos los grupos sociales. Los argentinos debemos enfrentar esta ocasión tan dramática con una actitud positiva, para eliminar la triste grieta que afecta a la Nación. Embanderar simbólicamente nuestras viviendas, vehículos, negocios e instituciones durante los días previos y posteriores al querido 9 de Julio. Y estimular un diálogo fructífero entre familiares, amigos y conocidos, para encarar un camino en común que lleve a la Argentina al lugar que deseamos todos.

Heriberto Gualterio Fritsches

DNI 4.178.660

Academia de Historia

Quisiera aclarar que el doctor Loris Zanatta es académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la Argentina, y no “corresponsal”, como se indicó en la página 3 de la sección Ideas del sábado pasado. Tal categoría no existe en los estatutos de la Academia. En cambio, sí la de “académicos correspondientes”, que “son consultores de la institución y podrán ser designados para representarla”, además de otros derechos.

Eduardo Martiré

Académico de número

DNI 4.083.118

Complejo Villanueva

La calle La Bota está en Benavídez, municipio de Tigre. Es la única vía de ingreso desde la Panamericana al complejo Villanueva, integrado por doce barrios náuticos y tres barrios de casas. De ella depende de alguna manera la vida de más de treinta mil personas, además de las que viven en casas particulares a lo largo de su recorrido. Calle angosta, con su mejorado asfáltico destruido, dos profundas acequias a sus lados, (donde hubo vehículos accidentados), sin veredas, con más de veinte reductores de velocidad sin señalización que se transforman en trampas nocturnas, está olvidada por un municipio que percibe fortunas por tasa municipal de esos barrios. Los peatones, obligados a circular por la calzada sorteando vehículos, son sobrevivientes. Los más de 3 kilómetros de la calle La Bota no están cubiertos por el transporte público, por lo que quienes trabajan en cualquiera de esos barrios y carecen de movilidad propia están condenados a cubrirlos con gran riesgo. El complejo Villanueva tiene más de doce años de construido y el municipio sigue dándole la espalda.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

