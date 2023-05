proscripción, 1984, suba del dólar

escuchar

Proscripción

La señora vicepresidenta insiste en que está proscripta e inhabilitada para postularse a alguna candidatura. Pero ¿por qué no lo hace? Y así se develaría si es así o no. En mi humilde opinión, no lo va a hacer para continuar en este papel de víctima sin sustento alguno. ¿O teme no ganar?

Miguel López Alconada

DNI 20.233.931

1984

Cada vez que nuestros máximos dirigentes (léase señor Presidente y señoravicepresidenta) con sus discursos reescriben su propia historia y convicciones, me remiten a la genial novela de George Orwell, 1984.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Suba del dólar

Lo que no entiende la vicepresidenta es que el dólar sube por la demanda, y esta última responde a que nadie quiere pesos. La causa es muy clara. Nada tiene que ver el Fondo. Lo digo por sentido común.

Victor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Batalla cultural

Gasoducto Néstor Kirchner, Estadio Néstor Kirchner, Centro Cultural Néstor Kirchner... Imagino que el próximo gobierno tendrá claro que una prioridad de “la batalla cultural” pasa por cambiar el nombre de obras, instituciones y calles.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Colecta

Un influencer que tuvo importante y solidaria participación en colectas de fondos para diversos problemas que afectaron a nuestra sociedad ha iniciado una campaña para salvar de la quiebra al Club Independiente esperando recaudar –apelando a la solidaridad de hinchas y socios de la entidad– 20 millones de dólares que le permitan remontar sus deudas. Me parece muy simpática la iniciativa, pero si yo me sintiera involucrado en el salvataje, pediría que antes de colaborar, me explicaran claramente las causas que generaron semejante déficit, porque una cosa es contribuir a salvar al club si fue víctima de contingencias imprevisibles, y otra, quedar con la sensación de estar contribuyendo a tapar el agujero generado por dirigentes corruptos.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Reacción social

El inusitado éxito de la campaña emprendida por el influencer Maratea, en la cruzada de salvación económica del Club Independiente, permite quizás, albergar la esperanza de una reacción social que reivindique el inestimable y olvidado valor de la solidaridad, si el método se aplica también en favor de otros grupos necesitados de ayuda patrimonial. Sobran.

Julio Golodny

DNI 10.129.205

Joven inspirador

No soy futbolero ni hincha de Independiente, pero he donado 4000 pesos, por apoyar a un joven que inspira y da una cachetada a la casta política corrupta.

Juan Carlos Paludi

jcpaludi@gmail.com

Premio Oscar

El Presidente Alberto Fernández desearía que el actor Robert De Niro lo interprete en una película sobre su vida. Me parece que su pretensión no está lejos de ser considerada en el futuro. El hazmerreír de su gobierno, el peor de la historia de lejos, seguramente llevará a algún cineasta a cumplir su deseo. Y con suerte la Argentina, obtenga la tan ansiada estatuilla en el Oscar.

Eladio Sergio Castillo

DNI 30.253.151

Defender la república

Con la inocencia de un chico hemos creído en estos 40 años de democracia a los políticos que nos prometieron un país que todavía no es. Pero con la doctora Kirchner y compañía se han cruzado todos los límites. Una jefa que se reinventó como opositora del propio presidente que puso a dedo, asumiendo que los argentinos somos tontos y crédulos. Desde hace años vivimos la inseguridad y los cortes en las calles, el retroceso de la educación pública y una superinflación por no llamarla híper que, sin sonrojarse, el doctor Fernández la justifica por la guerra en Ucrania, la sequía o los especuladores. En este escenario donde el gobierno se asemeja a una balsa con náufragos a la deriva, se vienen las elecciones. Sabemos que el único camino es defender las leyes de la república, que nos ponen a todos en un pie de igualdad. Y si entendemos que no podemos esperar absolutamente nada de esta gente entonces está en nosotros terminar con este agobio. Nosotros, los millones de argentinos que hacemos sacrificios y lo seguiremos haciendo. Pero llegó la hora. Llegó la hora de exigir a la dirigencia que nos imiten de una buena vez.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Cambio climático

Es innegable que vivimos un proceso de crisis climática global que ya golpea con dureza a nuestro país. En lo que se refiere a las grandes ciudades argentinas, es preciso tener en cuenta que el cambio climático también las afecta con el consiguiente deterioro de la calidad de vida humana en las mismas. Sin embargo, ante estos nuevos desafíos, aparecen tendencias que proponen, por ejemplo, reverdecer las ciudades con más árboles autóctonos, más plantas en parques urbanos, jardines comunitarios y hasta en las azoteas. Es ampliamente conocido que la vegetación en los espacios urbanos ayuda a mejorar los microclimas de la ciudad. Por otro lado, una mayor disponibilidad y acceso a espacios verdes públicos promueve la salud psíquica humana al proporcionar un refugio restaurador y sereno. Incluso con solo acceso visual, la exposición a espacios verdes reduce el estrés y restaura la capacidad de concentrarse. En fin, la calidad de vida mejora notoriamente si actuamos en favor del reverdecimiento urbano de las grandes ciudades en el actual contexto de crisis climática para lo cual necesitamos que también nuestros gobernantes valoren estos beneficios y actúen en consecuencia.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

