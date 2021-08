¿Qué esperamos? reforma laboral, con la verdad

¿Qué esperamos?

Tenemos las segundas reservas mundiales de litio. Necesitamos mover nuestra economía. ¿Qué necesitamos? 1) Modificar el artículo de la Constitución de 1994, que da la posesión del subsuelo a las provincias; 2) revisar los contratos con empresas extranjeras; 3) elevar las regalías del 3% al 28%, como Chile; 4) hacer contratos mixtos como hicieron en Noruega con el petróleo del Mar del Norte, donde el Estado retenía el 10% de la compañía con opción a compra hasta el 50%; 5) exigir producir agregado a las empresas desde los cristales hasta células y baterías. Prohibir la exportación del carbonato de litio sin agregarle valor.

Le pregunto al secretario de Minería: ¿qué estamos esperando?

Reforma laboral

Si en otros países se implementó con éxito una reforma a la ley de trabajo, en relación con contar con un fondo para despidos (como ya lo tienen nuestros trabajadores de la construcción, con éxito), que en Brasil permitió que cerca de 40 millones de trabajadores mejoraran su nivel de vida, teniendo trabajo, ¿por qué nuestros legisladores y nuestros sindicalistas no se abocan a analizar esos ejemplos y buscan una salida a la terrible situación actual de nuestros trabajadores desocupados, que, por recibir magras pero muy costosas para el erario público ayudas estatales, tampoco están mejor?

Con la verdad

Señor comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas: en mi carácter de ciudadano, militar retirado y presidente del Centro de Oficiales de las FF.AA. de la ciudad de Salta y luego de escuchar una vez más al señor Labraña manifestar que él fue uno de los inventores de la cifra de 30.000 desaparecidos, me permito preguntarle al señor Presidente: ¿cuándo se tomarán soluciones para actuar con la verdad y la memoria completa? Hasta que esto no ocurra seguirán militares y civiles acusados de delitos de lesa humanidad muriendo en prisión, muchos sin sentencia y otros sin saber de qué se los acusa falsamente, todo basado en esa mentira inicial. Le comento que estas personas no festejaron cumpleaños, no estuvieron presentes en acontecimientos familiares importantes (casamientos de hijos y nietos, bautismos, etcétera). Todos ellos respetaron la cuarentena estrictamente tanto en prisión domiciliaria como en la cárcel. Ellos no tuvieron la oportunidad de disfrutar de hijos y nietos y tampoco pudieron despedir a sus muertos, mientras que, en dependencias oficiales, se hacían fiestas y reuniones sociales no autorizadas.

Señor Presidente, comience a gobernar con la verdad. Basta de mentiras y medias verdades. Sea un presidente que se respete y respete a sus Fuerzas Armadas.

Vacunas y piedras

El Ejecutivo tiene millones de vacunas guardadas que son de todos y que debieran haber sido aplicadas hace tiempo, así como también urge la compra de las vacunas de Pfizer que nos viene prometiendo desde julio de 2020. Vacunas que queman en las manos o vacunas que pueden salvar vidas. Y también tiene miles de piedras secuestradas/apropiadas, que son de todos y que deberían estar en un lugar público para que los familiares puedan ir a honrar a sus seres queridos. Piedras calientes que queman en las manos o piedras que pueden sanar parte de nuestro pasado. Este grupo de mujeres comprometidas con el presente y el futuro del país le propone aplicar todas las vacunas y traer las vacunas de Pfizer ya. Buscar los hombros donde colocar las vacunas y buscar un lugar público donde llevar las piedras. No es necesario gastar en un monumento. Utilicen el dinero para la compra de más vacunas, que salvan vidas.

Un mástil con la bandera argentina que cobije a todos los muertos basta y sobra. No es bueno dividir a los muertos. Todos son nuestros muertos. Y le recordamos al Ejecutivo, que está el Parque de la Memoria o la ex-ESMA. Como así también plazas en cada municipio. Creemos que podemos ayudar a resolver rápidamente esta situación.

Messi en París

Es la primera vez que no coincido con un articulo escrito por Luisa Corradini. En principio, porque considero que París sí aprecia el fútbol. Recuerdo que mi hijo iba a realizar un intercambio universitario en París en 2010. Me dijo: “Mamá, me voy a perder el Mundial”. Cuando llegamos a París era una fiesta. Pantallas gigantes en el Trocadero para seguir los partidos, y lo mismo sucedía en todos los principales estadios. Restaurantes y bares, todos colmados, con programas y menús para la ocasión. Imagínense el Mundial de 2018, con Francia campeón del mundo. Los Campos Elíseos, todo París y todo Francia festejando. ¡Fue impresionante! El artículo fue en un fragmento peyorativo respecto de las palabras de Messi. A mí no me importa que no sea un licenciado en Letras. Los argentinos celebramos su arraigo al pais, a su Rosario natal, su perfil bajo, su familia tan linda.

Par contre, el fútbol no se compara jamás con una religión. Yo soy católica, pero muchos jugadores del seleccionado francés son franceses musulmanes. Francia tiene una gran oportunidad para ser inclusiva a través del fútbol y de otros deportes. No seamos entonces obsoletos, apostemos a la oportunidad que el deporte nos brinda.

Por eso, bienvenido Messi a París, a Francia ¡y al mundo!

