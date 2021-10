Refugio a nazis, ofensa a la religión, viajes de egresados

Refugio a nazis

Finalmente, el flamante ministro de Seguridad de la Nación dio por terminado el tema de sus tuits racistas y nazis con un “Viva Perón”. Sí, Perón, el mismo que dio permiso al asilo nazi en la Argentina y que tuvo una posición cuasi neutral durante la guerra y luego fue anfitrión de criminales de guerra nacionalsocialistas, incluido Eichmann.

Perón trasciende y hoy, pleno siglo XXI, lo hace a través de las redes sociales con sus mejores alumnos, los mismos que hablan con una gratuita crueldad que asusta, sobre todo por la investidura de sus cargos.

José Luis Traverso

Ofensa a la religión

Un grupo al que se denominó de intelectuales emitió una dura crítica al comunicado que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina dio con motivo de la obra Theodora, de Georg F. Haendel, en versión libre presentada en el Teatro Colón de Buenos Aires, señalando su indebida injerencia, la licitud de la blasfemia como medio de expresión artística y que el pedido a las autoridades de que “velen por una sociedad sana y democrática, en la que se respeten todos los símbolos sagrados” es perseguir un acto de censura. Al tratarse de la defensa de valores religiosos, el artículo 14 de la Constitución nacional garantiza a los ministros de culto su intervención como algo inherente a su función. Por otro lado, nada tienen que ver las eventuales limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión que, por ejemplo, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece al prohibir cualquier acción que pueda ser considerada como “similar” al odio religioso (art. 13, inc. 5), dado que, en efecto, una cosa es confrontar ideas en el plano intelectual, negando incluso artículos de fe, y otra muy diferente es lesionar a los terceros en el plano afectivo, causando dolor en sus sentimientos religiosos. Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en el caso “Ekmekdjián”.

La cuestión aquí en verdad es si en instalaciones estatales y con recursos humanos y económicos pertenecientes a toda la población pueden realizarse actos que ofendan a otra parte de ella, y no si esos mismos eventos pueden hacerse en teatros o lugares del ámbito privado y solventados con sus propios recursos. ¿Sería admisible que quienes sostienen, en ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, la ilicitud moral de algunas formas de sexualidad hicieran una muestra con cuadros al óleo de imágenes burlescas o la recitación de poemas con escarnio hacia ellos? Por supuesto que la ley de la caridad jamás avalaría acto semejante, pero en el puro plano legal, ¿podrían alegar legítimamente que es la manera de expresar las ideas de modo artístico? ¿Y podría el Estado facilitar sus instalaciones para tal fin? ¿No sería acaso un acto viciado por desvío de poder? Por ello, pedir a las autoridades que no se ofenda o lesione en sus sentimientos religiosos a una parte de la población es reclamarle el ejercicio prudencial de un mínimo de neutralidad en sentido negativo que siempre le resulta jurídicamente exigible al Estado y no puede por ello ser puesto en tela de discusión. Eso no es pedir un acto de censura, es solicitar un legítimo y necesario acto de gobierno.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente de la Corporación de Abogados Católicos

Profesor

Si el profesor Alberto Fernández, como presidente de los argentinos, no expulsa al doctor Aníbal Fernández de su cargo como ministro de Seguridad de la Nación, demostrará que no tiene dignidad, ética ni moral para estar al frente de un aula de la UBA. Señor decano de la Facultad de Derecho de la UBA, ¡usted tiene la palabra!

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Viajes de egresados

Mientras se cierran comedores que asisten a los desposeídos por falta de ayuda y participación del Estado y se denuncian con profusión de imágenes la miseria y el hambre que dominan vastas zonas del conurbano de la provincia de Buenos Aires, con la anuencia de Cristina, el gobernador ha decidido pagar viajes de egresados a los estudiantes. Esta decisión muestra claramente que ambos carecen del más mínimo sentido de las prioridades; si fuesen capitanes de un barco que naufraga, la premisa sería salvar primero a los que supieran y pudieran nadar, dejando a los otros sin siquiera botes salvavidas.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Promoción

Dice la noticia: “Por segundo año seguido se pasa de grado sin nota en la provincia”. Qué tristeza, porque esos chicos correrán rengos la carrera de la vida y les será muy difícil llegar a la meta.

Llora por ti, Argentina...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Alimentos en vuelo

El fin de semana pasado viajé con mi familia a El Calafate por Aerolíneas Argentinas. Antes de subir al avión controlan plan de vacunación Covid y exigen utilizar el barbijo en todo el vuelo. En el aeropuerto Jorge Newbery existe abundante cartelería indicando medidas anti-Covid (evitar tocarse la cara, ojos, boca). Todo bien hasta que el personal de a bordo reparte el catering, un agua mineral y un sobrecito con variedad de semillas. Imagínense todo le pasaje comiendo desde el sobrecito: semillitas, maní, y castañas llevándolas a la boca con la mano, una y otra vez. ¡Algo más contaminante no existe! ¿No hay ningún funcionario responsable que pueda pensar con lógica? Mientras dura la pandemia, por favor suspendan el reparto de semillitas en los vuelos.

Asimismo, aclaro que en El Calafate controlan la vacuna a la entrada, pero no a la salida.

Daniel Naveiro

DNI 14.508.048

