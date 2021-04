Sin conectividad, Pepe Mujica y terapia intensiva

Sin conectividad

Se indicó recientemente que la conectividad de internet en el país alcanza al 66% de la población argentina (fuente: Cabase Internet Index). Dato auspicioso, si no fuera porque esa cifra avanzó apenas un 2,1 por ciento entre 2019 y 2020, mostrando que las nuevas inversiones se están estancando. Tampoco es muy bueno el balance entre localidades: las provincias con mejor conectividad son Buenos Aries, Córdoba y Santa Fe, mientras que en Santa Cruz, por ejemplo, hay apenas 36 accesos por cada 100 hogares. Revisar el mapa de conectividad de datos es repasar la larga historia de postergación del interior del país. ¿Dónde ubicamos ese 34% inconexo? Allí donde los maestros rurales trabajan heroicamente, donde los alumnos se suben a una loma para tener una señal 3G que les permita educarse, donde los enfermos viajan horas para poder atenderse, donde un incendio forestal o una inundación dejan a centenares de pobladores sin siquiera una exigua conectividad que les permita pedir ayuda.

Es necesaria una política de Estado que descomprima el abarrotado AMBA y potencie el desarrollo del interior del país, en todo sentido, para así poder brindar más oportunidades a gente que quiera poblarlo.

Pepe Mujica dixit

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica se refirió esta semana, con su habitual agudeza, sobre la enfermedad muy grave de odio que afecta a la Argentina en la perspectiva política y social, al cortar toda posibilidad de diálogo, cosa que no garantiza ninguna salida ni posibilidad de acuerdo.

Dijo también que el odio y el amor son ciegos, pero que mientras que el amor es creador, el odio termina destruyendo hacia afuera y hacia adentro. Y añadió una sabia alegoría propia de un estadista y pensador con visión sobre la crisis espiritual –más que la política– que nos embarga, al decir: “La naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante. Hacia atrás puede haber recuerdos buenos y malos, pero hay un conjunto de cuentas que no se van a cobrar nunca”. Y remató que el tema fundamental es la esperanza, “porque lo más importante es lo que vendrá, no lo que fue”.

Hago votos entonces para que surja hoy en la Argentina una renovación política generacional lúcida, con liderazgo y poder suficiente, que sea capaz de idear nuestro futuro con inteligencia y honestidad, y haga realidad esa esperanza de la mayoría.

Terapia intensiva

Hay un indiscutible y dramático factor crítico del sistema de salud que, según mi opinión, no está siendo adecuadamente difundido por el gobierno nacional. Y es que la disponibilidad de camas en terapia intensiva no es históricamente insuficiente, sino que los internados en ellas por Covid suelen permanecer allí por muchos más días que por casi cualquier otro motivo. Y ello impide renovar el cupo hasta límites imposibles de sostener. Si no decaen rápidamente los contagios y las internaciones, la situación será apocalíptica. Quien pueda asegurar que hay forma mejor que una estricta cuarentena que explique científica, fundada y estadísticamente cómo y dónde se ha logrado.

Semiconductores

Con relación a la nota “Acuerdan congelar precios de celulares y televisores hasta después de las elecciones” –la nacion, Economía, jueves 22– y los anuncios del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con implícitos beneficios hacia el electorado, sugiero que los asesores del señor ministro se informen –y que también los medios informen más a la población en general– acerca de lo que está sucediendo con la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) –ver nota del Financial Times del 6/4/2021, de Katrin Hille; o New Scientist del 18/3, artículo firmado por Matthew Sparkes–, una de las principales fabricantes de semiconductores a nivel mundial. Me pregunto: 1) ¿hay stock suficiente en nuestro país de semiconductores –tan escasos en esta impasse de pandemia mundial– para la producción de equipamientos modernos (celulares inteligentes, AC tecnología inverter, televisores digitales, entre otros)?; 2) ¿ocurrirá lo mismo que aconteció con las vacunas prometidas, que no llegaron en tiempo y forma?; 3) ante una nueva frustración, ¿la Argentina volverá a producir televisores analógicos y electrodomésticos “vintage”?

BioNTech

Felicito al periodista Carlos Pagni por su excelente columna, que siempre leo con atención desde Alemania, país donde resido. Pero hay un concepto que equivocadamente se está difundiendo en la Argentina y que incluyó en su columna titulada “La educación en un país pobre: un conflicto estratégico”, en la que se afirma que Pfizer está asociado a un laboratorio suizo, BioNTech, “cuyos dueños tienen una extraordinaria relación con la Argentina. Son los que fabrican la vacuna en una alianza con Pfizer”. En realidad, BioNTech es un laboratorio alemán, ubicado en la ciudad de Mainz, y son los inventores de la vacuna en cuestión. La asociación con Pfizer se dio por razones obvias de capacidad de producción y de distribución de la vacuna.

Aquí no se habla de “la vacuna de Pfizer”, sino de la “vacuna de BioNtech”, lo cual es más correcto.

Llegada del virus

Habría que hacerle notar al Presidente, en su afán de dividir (creyendo que así ganará algo), por más que pretenda hacernos creer lo contrario, que cuando dice –así como al pasar, y hablando desde su cátedra con falso tono paternal y el índice levantado– que “el virus empezó por la Capital y luego se irradió al resto”, que si hace referencia a que el virus llegó desde el exterior a través de los viajeros que llegaban a Ezeiza, es una profunda imbecilidad. Para el caso se le podría contestar con otra imbecilidad similar, recordándole que Ezeiza es una localidad ubicada en la provincia.

