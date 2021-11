Sin respuestas, escándalo, inseguridad en Once

Sin respuestas

Anteayer enterraron a Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía. La gente sentía dolor y bronca en el entierro. ¿Cuántos más tienen que morir de esa forma para reformar las leyes? ¿Cómo es posible que nadie nos cuide, que vivamos con miedo de ser robados (en el mejor de los casos) o asesinados? Esto es urgente. Y cuando digo urgente es ahora mismo o a lo sumo cuando asuman los diputados electos. Ese mismo día tienen que tratar la reforma penal. Cadena perpetua tiene que ser perpetua, el culpable no puede salir nunca más. También urge la ley de inimputabilidad de menores. Los menores no pueden quedar impunes cuando cometen delitos, tengan la edad que tengan. Todos juntos, los diputados tienen que votar estas leyes, y si es necesario también que den luz verde a la construcción de más cárceles. La sociedad, el pueblo, está en una emergencia delictiva y la clase dirigente política, incluyendo los jueces, no da respuesta alguna.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Escándalo

El excelente periodista Diego Cabot publicó el domingo pasado lo que luego se plasmó en el fallo publicado el martes en la página 13. Es un escándalo de grandes proporciones que Cristina Kirchner cobre unos 2,8 millones de pesos mensuales, más un retroactivo de 120 millones de pesos, cuando los jubilados cobran una suma miserable que no les alcanza ni para la compra de sus medicamentos. ¿Y todo esto por qué? Debido al ilegítimo accionar de la Anses, que desistió del recurso de apelación ante la Cámara para que la expresidenta pudiera acceder a un beneficio que legalmente no le corresponde. Ese organismo apela todas las resoluciones hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero en este caso no lo hizo expresamente. Eso es un delito por incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de un agravio moral a todos los jubilados y una burla al sistema previsional, sabiendo que se estaba violando una ley, tal como lo dejó expresado la Cámara en un dictamen ajustado a derecho. Como dijo Diego Cabot, ahora solo queda que un fiscal investigue la conducta de Fernanda Raverta y la haga responsable del daño causado al erario y a todos los argentinos.

Enrique Gustavo Carrega

DNI 8.333.132

Inseguridad en Once

A menos de dos cuadras de la Plaza Once, los vecinos vivimos en una angustiosa inseguridad. En Bartolomé Mitre 3142/76, comuna 3, hay un galpón con un terreno lindero, que ocupaba la línea 129 para guardar sus colectivos. En mayo de 2020, ese lugar fue tomado y sigue siendo ocupado organizadamente por personas que convirtieron la cuadra en un gran basural (los micros, sin lugar, pasaron a estacionarse enfrente o en otra cuadra). Los intrusos salen todos los días a robar en la cuadra y en las propiedades. Una de las casas sufrió el robo del portero eléctrico completo y el picaporte, por ser de bronce. Rompieron el frente de una propiedad privada para robar energía eléctrica. Edesur acudió y cambió la caja, pero al rato volvieron los mismos de antes a picar la pared para “colgarse” de nuevo. Dentro del galpón construyeron una pieza con desagüe cloacal hacia el cordón de la vereda. Los ocupantes acumulan basura en las veredas. Hay entrada y salida de camiones a toda hora, pero sobre todo de noche, con música a todo volumen. Reciclan lo que pueden y el resto lo tiran en la cuadra. Pintaron la fachada para aparentar que funciona allí un merendero, que no es tal. Los taxistas no quieren parar en la cuadra por miedo al robo. No se puede comprar nada por “delivery”, porque ninguno quiere acercarse.

Cuando hay daños ostensibles en la vía pública, peligro inminente de incendio, ratas que se han adueñado del predio, de las veredas y llegan a las propiedades vecinas, cuando han manipulado el alumbrado público dañando una columna... ¿no debe haber por parte del gobierno de la ciudad una acción inmediata? ¿Quién se va a hacer cargo si se produce un incendio? Queman el plástico de los cables de luz para recuperar el cobre, y ya debieron venir dos veces los bomberos y la policía. Hicimos varias denuncias, pero la situación de peligro no ha variado. Pagamos alumbrado, barrido y limpieza que no tenemos. Si una rotisería no cumple con las normas de seguridad e higiene se la clausura. Pero aquí, en plena pandemia, la situación que vivimos es mil veces peor.

Amadeo Ysita

amadeoysita12@gmail.com

El Aquaiolo

En mis casi 90 años de vida, 84 los viví frente a la Plaza San Martín, en donde jugué la mayor parte de mi infancia, y por ese motivo la recuerdo en sus distintas etapas. Hubo por entonces un pequeño estanque en donde crecían las calas, rodeando una pequeña escultura en su centro por el costado de Arenales. Y del lado de Santa Fe, a la altura del Círculo Militar, la calle se bifurcaba atravesando la plaza, a la que dividía para desembocar en Esmeralda, metros antes de Arenales. Y en la esquina de Santa Fe y Esmeralda se encontraba la bellísima escultura El Aquaiolo, obra del escultor italiano Gemito. El Aquaiolo –o El joven aguatero– sostenía bajo su brazo derecho un cántaro, de donde caía un constante hilo de agua...hasta que un día la bella escultura desapareció. Denuncié esto a la policía, pero no supieron dar explicaciones. Y también en aquel entonces desaparecieron otras dos esculturas (quizá también de Gemito, por su estilo) ubicadas frente al Círculo Militar. Una representaba a un niño que en una mano, jugando, sostenía un polluelo, mientras a sus pies la gallina trataba de recobrarlo. La otra escultura mostraba dos niños corriendo, como un canto a la alegría. Nunca más se supo su destino. El Aquaiolo reapareció mucho tiempo después en su misma ubicación, pero en una copia de pasta, y por supuesto de su cántaro no caía ya el hilo de agua... Pero también al tiempo desapareció.

Es por eso que con gran alegría vi el sábado pasado en LA NACION un artículo sobre el Jardín Botánico con una foto del desaparecido Aquaiolo. No sé si será la escultura original, pero de todos modos fue un inmenso placer ver nuevamente al niño sosteniendo el cántaro.

Carlos E. Pemberton

DNI 4.248.983

