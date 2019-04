De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019

Deberes

"No tenemos carne, pan, ni yerba, ni tabaco y hasta las pilchas se nos van concluyendo, pero somos argentinos y tenemos deberes que cumplir" (teniente general Levalle -1840/1902, Campaña al Desierto).

Tal vez resulten oportunas estas palabras para los argentinos en general y para su dirigencia en particular, en momentos en que todos enfrentamos el cruce de un desierto político, social y económico solo poblado por incertidumbres. Como argentinos tenemos deberes que cumplir, según las posibilidades, las responsabilidades y las capacidades de cada uno. Nos queda hacerlo arropándonos a nosotros mismos con solidaridad frente a las carencias, uniéndonos con grandeza a pesar de las diferencias y marchando juntos en pos de lo que debemos ser como nación, tal como lo hicieron los que escribieron con su sacrificio nuestra historia.

Horacio M. Malaurie

DNI 4.521.746

Alfonsín ayer y hoy

En la sesión del Congreso del miércoles, la diputada Donda se llenó la boca con alabanzas a la figura del doctor Raúl Alfonsín, a diez años de su muerte. ¿Acaso se olvida de que gente como la que ella apoya hoy ideó, instigó y permitió que al presidente Alfonsín se le hicieran nada más y nada menos que trece paros generales? Hoy lo llamamos el "Padre de la Democracia", pero mientras trató de gobernar fueron miles de supuestos democráticos los que hicieron todo lo posible para que su gobierno fracasara.

¡Cuánta hipocresía hay en nuestra sociedad!

Denise N. Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

El caso Portugal

Aprovechando la ignorancia generalizada sobre las reformas económicas que Portugal realizó en estos últimos cinco años, algunos economistas muy mal intencionados nos quieren comparar con la mejora que experimentó ese país en los últimos dos años. El tema es que muestran como siempre la foto y no la película. Desde el inicio de la crisis de 2009, Portugal (un país europeo, detalle que no debemos pasar por alto), con una población de 10,5 millones de habitantes, tuvo una ayuda de 93.000 millones de dólares. Es como si a nuestro país, por comparación per cápita, nos hubieran prestado 228.000 millones en vez de 57.000 millones. Pero lo más importante es que el gobierno anterior hizo todo el trabajo sucio, a saber: bajó un 30% los salarios públicos y pensiones, despidió al 0,6% de los empleados públicos que a diferencia de nuestro país es el 5% de la población, disminuyó en un7% los aportes patronales y a su vez aumentó el mismo porcentaje a los aportes del empleado, aumentó 5 horas semanales de trabajo a los empleados públicos, subió un 6% el impuesto a los combustibles, vendió la empresa área de bandera TAP, tuvo recortes en educación y beneficios sociales, subió en un año la edad jubilatoria (66), modificó las indemnizaciones por despido de los nuevos puestos de trabajo a 15 días por año trabajado y así podría llenar dos columnas con medidas" impopulares". No olvidemos además que el interés que pagan los bonos portugueses nunca superaron en promedio el 2,5% anual (con pocos del 4 y caídas al 1,5).

Por lo tanto, me imagino que Lavagna y Kicillof están dispuestos a tomar todas estas medidas para que al cabo de 10 años podamos igualarnos al "milagro portugués", que sigue debiendo la friolera del 130% de su PBI.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Impunidad

"Si las leyes son estables y funciona regularmente el mecanismo de sus sanciones, se aseguran por tal medio ciertos bienes primordiales como la vida, el honor y el patrimonio... Si, por el contrario, las leyes dejan de ser estables, si los homicidios y los robos una veces se castigan y otras quedan impunes, porque dejan de funcionar o funcionan irregularmente los mecanismos de la sanción legal, al quedar sin protección aquellos bienes, el mundo capitalista, esto es, la civilización deja de existir" (Luis Roque Gondra, profesor de Economía desde 1930 hasta 1946).

Recomiendo esta lectura a Grabois, D'Elía, Moreno, Samid y a otros peronistas que pasaron por nuestro país desde 1945 hasta la fecha.

Javier Ugarte

DNI 8.209.890

Rosario papal

Muchos se preguntan, en tono de sorpresa, el motivo por el cual el papa Francisco le envió un rosario al señor Boudou, pues la respuesta parece ser muy sencilla: ha de ser porque lo considera un gran pecador y busca su redención. Posiblemente si el exvicepresidente preso hubiera sido uno de los ladrones que acompañaron a Cristo en la Cruz, no sería precisamente el ladrón bueno (San Dimas). ¡Por ello, pues, el Sumo Pontífice consideró que necesita el santo rosario!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Abrevalijas en Ezeiza

¿No se ha hecho nada para eliminar la mafia de los abrevalijas en Ezeiza?

De regreso de Madrid, a fines de marzo y en un vuelo de empresa española que llegó en horas de la mañana, nos encontramos con la sorpresa de una valija abierta, de la cual desapareció ropa. Lo cual indica que la impunidad continúa a cualquier hora...

¿Quién se hace cargo?

Perla Sciarrette

perlasc2011@gmail.com

Paseo del Bajo

En el render sobre el Paseo del Bajo se ve un tren eléctrico circulando por las vías que atraviesan esa zona. Como viajero habitual entre Catalinas Sur y Retiro estimo que la habilitación allí de un servicio ferro-tranviario de pasajeros sería una solución inmejorable para el rápido desplazamiento de los miles de viajeros que van en uno y otro sentido. Desarticulado el plan del Tranvía del Este que hubiera unido Retiro con Avellaneda, creo que esta sería una excelente iniciativa para completar una obra tan importante.

Abel Cossani

DNI 4.410.505

