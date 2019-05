De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019

Paros y piquetes

Quedó bien en claro que si hay medios de transporte, los argentinos no adhieren a un paro. El ciudadano argentino tiene derecho al libre albedrío. Esto significa que las personas tienen independencia para tomar sus propias decisiones, "sin estar sujetas a presiones". Libertad es dejar actuar al individuo de acuerdo con su propia voluntad. La huelga del martes pasado fue un fracaso. No se deje engañar el pueblo argentino al escuchar a los gremialistas decir "que fue un éxito". Su único logro fue incendiar colectivos y apedrear sucursales bancarias. No por casualidad los paros tienen mucha más frecuencia cuando el peronismo no gobierna. Las estadísticas lo demuestran. Un paro general cada 744 días para presidentes peronistas, y cada 168 días para los mandatarios de otros partidos. A Alfonsín le hicieron trece (un paro cada cinco meses). A De la Rúa, nueve (uno cada tres meses). Paros y piquetes... ¿para qué sirven? Los piquetes, para que la gente no pueda movilizarse libremente para ir a trabajar, estudiar, hacer trámites, ir al médico, etc. Y sobre los paros puedo asegurar que nunca derivarán en una mejora de la economía. Menos aún en obtener un aumento de salarios, ni de que lleguen las inversiones al país, ni disminuir la desocupación, ni bajar la inflación. El único "beneficio" que aportará un nuevo paro general (de aquí a las elecciones) será generar desconfianza, caos y desconcierto en la ciudadanía.

Las elecciones están cerca, y es por esto que invito a los dirigentes sindicales (que dicen tener la solución a los problemas sociales que han afectado a la población en el último año) a postularse como una alternativa política más para los comicios de octubre.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Intereses marítimos

Las recientes noticias sobre la definición de la plataforma continental ampliada y la labor de protección de los recursos marinos nos debe llevar a una seria y profunda reflexión respecto del conocimiento y la valoración de los intereses marítimos nacionales y de la marcada dimensión marítima de nuestro país. Ya en las primeras décadas del siglo XX el vicealmirante Segundo Storni y el doctor José León Suárez se habían dedicado a llamar la atención de nuestra sociedad sobre la importancia económica de lo que actualmente conocemos como plataforma continental y la riqueza de los recursos pesqueros argentinos. La Argentina es un país marítimo pero sin conciencia marítima. Esto debe ser una advertencia y un estímulo para pensar y adoptar medidas de fondo y de carácter estratégico que permitan modificar la estructura económica y productiva vigente desde hace mucho tiempo y fijar nuevos lineamientos en materia de defensa y de orientación geopolítica.

Luis Fernando Furlan

DNI 25.096.578

Nuestro planeta

Quisiera sugerir una idea pedagógica relacionada con el cuidado de nuestro planeta. Siempre me han gustado las series vinculadas con la naturaleza. Días atrás vi Nuestro planeta (Netflix), y quedé sorprendido por la belleza de dicho documental y la riqueza argumental del texto. Creo que debería ser vista en forma obligatoria por todo los alumnos del nivel primario y secundario, por el profundo mensaje conservacionista que deja. Es imprescindible que las nuevas generaciones impulsen y ejecuten políticas destinadas a proteger el planeta e incluso que internalicen la necesidad de efectuar cambios en las pequeñas conductas diarias. Luego el maestro o el profesor podrían hacer reflexionar a los jóvenes sobre el contenido de la serie, efectuar trabajos prácticos, procurar establecer situaciones similares que se verifican en nuestro territorio, o solo hacerlos mirar por la ventana del aula para preguntarnos qué podemos hacer para cuidar a esos gorriones o a los árboles del barrio.

En estos tiempos de mucha televisión vacía de contenidos, de videítos de WhatsApp, de consignas mercantilistas, de falsos paradigmas de éxito, de una vida más digital que real, intentemos reflexionar con temas que realmente son importantes y de los que dependerá el futuro de las próximas generaciones.

Felicito a quienes han hecho posible esta hermosa serie.

Roberto Domecq

DNI 13.935.791

Fotomultas

Recibí una notificación de acta de infracción de tránsito de la municipalidad de Zárate, por haber superado la línea de otro vehículo a una velocidad de 67,8 km/h, cuando la máxima permitida era de 60 km/h. Este exceso de 7,8 km/h está penalizado con una multa equivalente a 150 litros de nafta premium (el consumo promedio de un auto mediano durante un mes). La infracción fue cometida el 9 de enero de este año. Sin embargo, no se consideró el valor de la nafta correspondiente a ese mes, sino al momento de la notificación. El monto de la multa asciende a 6678,02 pesos. La municipalidad de Zárate se tomó 96 días para notificarme la infracción; sin embargo, me otorga a mí solo 30 días para abonar la multa sin quisiera acogerme al descuento del 50% por pago voluntario. Estoy de acuerdo con que las multas son una herramienta idónea para disciplinar a los automovilistas en el cumplimiento de las normas de tránsito cuando estas son utilizadas con equidad, pero no cuando la codicia y el afán recaudatorio de la autoridad de aplicación superan cualquier tipo de racionalidad.

Rubén Rolando

rubenrolando@fibertel.com.ar

Ruta 8

Recién casados nos fuimos a vivir a 100 km de la Capital Federal. En poco tiempo, se decía, la ruta 8 se convertiría en doble mano. Los años pasaron, los gobiernos también. Hoy, a 45 años de promesas incumplidas, la doble mano es una realidad después de tres años de gobierno de Cambiemos. Gracias, señor Presidente, por hacer realidad una necesidad que beneficiará a miles y miles de personas que la transitan día a día, por trabajo o esparcimiento, evitando terribles accidentes que han costado la vida de tanta gente inocente. Ojalá los argentinos abran los ojos y lo sigan acompañando para que pueda cumplir el sueño de que la Argentina vuelva a ser un país en serio.

Rosa Pedretti

rosapedrettiderego@gmail.com

En la red

Facebook

Las recetas del mundo para acabar con la inflación

"No hay recetas, solamente no hacer emisión monetaria descontrolada y mantener el equilibrio fiscal, acciones que a nuestros políticos les cuesta aplicar" - Fernando Corvoisier

"No emitir más de lo que se necesita; tener Estado pagable; bajar impuestos... el mundo lo entendió" - Gabriel Gómez

