Cartas de Lectores: Dios, Patria y Justicia, Sindicalistas, Desafío

La asociación Patria y Justicia integrada por familiares de presos políticos lo felicita y agradece el poder compartir públicamente junto a los granaderos el pesebre este 24 de diciembre, Navidad de nuestro señor Jesucristo. Con gran emoción hemos visto el video oficial en el que se pudo disfrutar de tan importante momento a través de una estética tradicional y el momento tan emocionante y simbólico en que los custodios de la patria colocan al niño en el pesebre dando inicio a la Navidad permitiéndonos a los católicos recuperar la tradición de tan importante y significativo hecho como es el cristianismo. Sentir la felicidad de poder compartirlo con quienes nos gobiernan en un todo bendito con la esperanza de poder hacerlo el próximo año en compañía de nuestros queridos familiares hoy presos políticos desde hace 20 años, gracias a quienes hoy vivimos en “democracia “y poder brindar junto a ellos por el nacimiento de Jesús nuestro Salvador.

Gracias eternas

Ana Magi de Barreiro (esposa de militar preso político)

Sindicalistas

Los sindicalistas que supimos conseguir dicen preocuparse por la gente, pero se preocupan y ocupan solo de sus intereses y de los de aquellos que van colgados de ellos. De lo que sí se preocupan es de las cuotas sindicales que compulsivamente les sacan a “sus representados”. ¿Y al 40/50 por ciento de los trabajadores que están en la economía informal? ¿Quién los defiende? A eso apuntan las nuevas leyes propuestas por el Gobierno, a que los derechos laborales sean para todos los que trabajan y no solo para algunos privilegiados que tienen “la suerte” de tener su relación laboral “en blanco”. Señores sindicalistas: sáquense la careta de una buena vez y asuman frente a la sociedad que no son los derechos de los laburantes lo que defienden, sino solamente sus propios privilegios.

Francisco E. Cavallero

Desafío

La Argentina tiene por delante muchos desafíos, pero hay uno que parece invisible: el demográfico. Es una realidad que nacen cada vez menos chicos, la población envejece y muchos jóvenes emigran. No es solo un problema estadístico, sino una señal de fragilidad social que traerá aparejadas dificultades importantes en el mediano y largo plazos. Y ciertamente un tema que afecta a muchos otros países. Sin políticas públicas que acompañen a las familias y busquen vías concretas para paliar esta crisis, el problema no hará más que agudizarse. El tiempo de empezar a atender este asunto es ahora.

Patricio Oschlies

Evitar tragedias

Uno de los tantos graves daños de la corrupción kirchnerista fue la destrucción de la red vial, con un saldo de numerosos muertos y heridos en accidentes que podrían haberse evitado si no hubieran usado los fondos en otra cosa. El actual gobierno libertario ve perfectamente ese saldo de sangre, pero antepone el equilibrio fiscal al dolor y destrucción de familias mutiladas por el estado actual y generalizado de rutas y caminos. Que las fuerzas del cielo que tanto invoca el Presidente lo iluminen para evitar más tragedias a partir de 2026, porque de nada sirve el equilibrio fiscal si cuesta la vida de un solo argentino.

Rafael Mauro

Situación del país

Hace apenas dos años asumió Javier Milei la presidencia. Hasta entonces había caos, descontrol, inflación galopante y, sobre todo, desánimo. Hoy vemos que la situación del país ha cambiado notablemente y lo vemos día a día. Y sobre todo en estos días de extremo calor no he leído noticias de corte de energía eléctrica. ¿Será casualidad o causalidad de nuestro presidente? Imaginemos si esto es solo el comienzo lo que nos espera. Abróchense los cinturones y feliz 2026.

Juan Zenón Santillán

¿La morosidad judicial es corrupción encubierta?

Como abogado me inquieta la crónica demora en los tribunales argentinos. Cabe preguntarse: ¿es la lentitud deliberada en los juicios una forma de corrupción? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ratificada por la Argentina en 2006) define la corrupción no solo como el cohecho o el tráfico de influencias, sino como el abuso de poder para obtener beneficios privados o institucionales. Cuando un juez posterga indefinidamente una causa —por ejemplo, en expedientes de corrupción política—, ¿no está protegiendo intereses ajenos al interés público? Recordemos el pseudónimo de “jueces anestesiadores” para describir a aquellos magistrados que, mediante dilaciones tácticas, adormecen los procesos hasta que pierdan vigencia o relevancia. ¿Son estos jueces corruptos? No siempre en el sentido estricto de recibir dádivas, pero sí en una corrupción estructural: violan el artículo 18 de la Constitución nacional, que garantiza el debido proceso en plazo razonable, y la ley 27.149 de víctimas, que exige celeridad. La Corte Suprema, en “Halabi” (2009), estableció que la demora injustificada equivale a denegación de justicia. Si un juez “anestesia” un caso para evitar fallar en contra de poderes fácticos, incurre en mal desempeño, sancionable por el Jury de Enjuiciamiento (art. 115 CN). ¿Y si la demora no favorece a una parte en perjuicio de otra, sino que busca esquivar la crítica de la opinión pública en temas candentes, como causas contra exfuncionarios o disputas políticas? ¿Es eso corrupción? Sí, lo es. El juez no es un político; su deber es imparcialidad y eficiencia (Código Procesal Civil y Comercial, art. 34). Postergar por temor al escrache mediático o al lobby es cobardía institucional, que erosiona la confianza en el Poder Judicial.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

