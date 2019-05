De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019

El paro

Consecuencias

Escucho en diferentes medios la siguiente expresión, "quinto paro nacional contra el gobierno de Cambiemos". Creo que deberíamos tener en claro que el paro no es "contra el Gobierno", aunque así lo quieran mostrar; el paro es contra toda la sociedad, afecta fundamentalmente a ese pueblo que dicen defender. Tomemos conciencia y pongamos blanco sobre negro respecto de las reales consecuencias que tienen estos paros, sobre todo para nuestras clases más necesitadas.

No existen en el mundo paros generales, solo sectoriales. Vayamos aprendiendo a vivir (y a convivir), de lo contrario no tendremos destino.

José María Becker

DNI 4.702.245

Hastío

¿Hasta cuándo hemos de tolerar la falta de respeto de los gremios que complican la vida de todos los ciudadanos argentinos? Entiendo que podemos expresarnos y manifestarnos sin distinción de pensamiento político, pero no logro entender que sea a costa de intentar frenar un país donde no se puede circular libremente. ¿Nunca un feriado para hacerlo, un domingo o en un espacio que no perjudique al otro? No pertenezco a ninguna agrupación política y ningún político me representa, pero estoy hastiada de vivir estas situaciones. ¿Dónde quedó nuestra Constitución?

María Silvina Meabe

DNI 14.222.999

Buscar otra forma

El paro obligado no es la forma de protesta, no es la manera que nos hace fuertes, esto nos perjudica, nos hace esclavos de ideologías. Demostremos la desconformidad caminando juntos un domingo, llenando plazas con los vecinos, después del trabajo, con banderas argentinas sin partidismo. Que escuchen nuestro pesar, nuestro miedo a perder el trabajo. Esto de estar a merced de algunos no es bueno para los ciudadanos que día a día hacemos lo que podemos con lo que hay.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Partidos políticos

Quiero destacar el ejemplo que ha dado la UCR en su reciente convención, pero no por el comportamiento de sus miembros, sino por el trascendente significado de haberse reunido más de 300 afiliados de todo el país para debatir cuestiones políticas y haber llegado a un resultado. Ese es el ejemplo más claro y contundente del rol que tienen (o deberían tener) los partidos políticos, en una democracia republicana. A ello hay que agregar la necesaria elaboración de propuestas de gobierno, su difusión y la educación cívica de afiliados y simpatizantes.

Como ciudadano agradezco esa muestra de conducta y compromiso.

Guillermo Lascano Quintana

lascanoquintana@hotmail.com

Metrobús La Matanza

Tuve la oportunidad de recorrer la avenida donde el gobierno nacional construyó el metrobús en La Matanza. Ese que la intendenta Magario se atribuyó, pero en el cual no tuvo ninguna participación. Les dejaron hasta los árboles plantados, pero hoy el mantenimiento a cargo del municipio es nulo. Lleno de basura, de yuyos, plantas secas, árboles quebrados. Señora Magario, ¿así quiere administrar la provincia? Si no puede con la principal avenida de su intendencia, ¿cuál es su plan para la provincia?

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Reactivar el consumo

La mayoría de las primeras propuestas económicas que van conociéndose, camino a las elecciones de octubre, enfatizan en la recuperación vía consumo. En las actuales condiciones en que se desenvuelve nuestra economía ello no puede llevarse a cabo, porque el grado de integración de la industria nacional es bajo, por lo que cualquier incremento del consumo genera inmediatamente un aumento de importaciones de materias primas y materiales que no se fabrican en el país, lo que genera un déficit de la balanza comercial, que, debido al elevado endeudamiento del país, es infinanciable. Estados Unidos consume más de lo que produce y por ello tiene acumulados importantes déficits comerciales, que son financiados por China, que a la inversa, ahorra más de lo que consume.

Si la Argentina quiere salir de su postración económica, debe seguir el ejemplo chino. Prometer lo contrario es demagogia.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Plebiscito

En LA NACION de ayer un columnista sugiere que con las próximas elecciones se consulte a los votantes sobre el aborto. Sin perjuicio de que la Constitución Nacional protege la vida humana desde la concepción, pregunto: ¿es razonable un plebiscito sobre la condena a muerte de la persona más inocente, el niño por nacer?

Carlos Rodríguez Varela

DNI 4.376.122

Instituto Zunino

Deseo dejar testimonio de mi expreso reconocimiento, no solo como paciente, sino también como médico, a la doctora Silvia Zunino y a su equipo profesional, que conforman el Instituto Zunino de la Fundación Marie Curie de la ciudad de Córdoba, por haber desarrollado allí un centro de excelencia, con aceleradores de última generación. Se trata de un tipo de acelerador que le proporciona a la partícula atómica cargada, pequeños incrementos de energía cuando pasa a través de una secuencia de campos eléctricos. Átomos para la salud, suele decirse... Su aplicación obedece a un tratamiento que permite trabajar sobre tumores con mayor dosis de energía y con más precisión. Estos tratamientos operan tanto sobre enfermedades tumorales benignas como malignas. Cabe destacar que el renombrado Instituto Zunino atiende a sus pacientes con un cuidado, contención y respeto infinitos.

Una vez más, la Argentina sorprende por el desarrollo de estos centros médicos, que, sin importar su localización, ofrecen altos estándares de acceso a lo más sofisticado de la medicina, acompañados por inestimable capital humano. Gracias, doctora, por tanto.

Gabriel Barna

DNI 11.280.532

