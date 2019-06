De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2019

Llamado

La toma de conciencia sobre la realidad que vivimos y la elevación de miras por parte de algunos representantes de la clase política nos recuerdan dos históricas definiciones y demandas desatendidas durante décadas. Una, la de Nicolás Avellaneda al dejarnos su advertencia: "Nada hay dentro de la Nación superior a la Nación misma". Por otra parte, Ortega y Gasset invitando hace casi cien años a aquello de "argentinos, ¡a las cosas!"

Estas dos exhortaciones, postergadas por vanos intereses, aparecen ahora. Quiera Dios que esta vez sirvan de guía y norma para el llamado que hoy nos formula la Nación.

Sigfrido José Moroder

DNI 4.172.885

Unión

A Macri y Pichetto no los une el amor, sino el espanto.

Mauricio Kitaigorodzki

DNI 4.376.884

Lo que viene

Macri tiene candidato a vice. Sin duda, una gran sorpresa para todos, que a simple vista parece un gesto desesperado de supervivencia política. Pero la nueva fórmula es mucho más que eso. El nuevo binomio responde al reclamo radical expresado en la última convención nacional partidaria, demostrando así capacidad de escuchar y atender los reclamos internos. Macri-Pichetto es un anticipo de los tiempos que vendrán: apertura, diálogo, consenso y experiencia se necesitan para ratificar el futuro que nos propusimos. Además, ofrece una propuesta plural con garantías de gobernabilidad en caso de ser elegida. Esta nueva unidad demuestra un verdadero compromiso democrático y republicano. Ha sido un acto patriótico, con la intención de cambiar nuestra historia para siempre.

Mantener una coalición de gobierno amplia y heterogénea implicará un gran desafío, pero al ritmo que esta alianza madura y se autocorrige indudablemente logrará sus objetivos.

Enzo Scaletta

DNI 40.731.894

Derechos humanos

Adhiero a los conceptos expresados por monseñor Baseotto en su carta del día 8. Él ha sido, durante años, "voz que clama en el desierto" para señalar el reemplazo de la justicia por la venganza. Los "jóvenes idealistas", como se llamó a auténticos criminales, recibieron "reparación" y toda clase de favores, mientras que militares, policías y civiles que impidieron que la Argentina se convirtiera en una réplica de Cuba o Vietnam padecen la muerte en vida o mueren en la cárcel sin proceso ni sentencia. ¡Y aún se sigue llamando a juicio a presuntos represores después de 40 años! El actual gobierno se pliega al manoseo de los derechos humanos y agrava la grieta que divide a la sociedad argentina. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora ha promulgado una ley de la Legislatura que obliga a sostener que hubo 30.000 desaparecidos. Sabemos, por la investigación reunida en el Nunca más, que apenas superaron los 8000 casos. La señora Graciela Fernández Meijide, que merece mi respeto y aprecio, me dijo personalmente que el número no llegaba a esa cifra. Un horror, igualmente, por el que cargamos un espantoso karma. El malhadado Proceso continuó el sistema de aniquilación de los subversivos iniciado por el general Perón en su tercer mandato, prolongado durante el gobierno de su viuda, Isabel.

En mi opinión, debió haberse declarado el estado de guerra interno y aplicado consiguientemente el Código de Justicia Militar con la objetividad de la auténtica justicia, con prudencia, humanidad y caridad. Temieron la reacción de ciertas instancias internacionales y el freno de la llegada de aquellos dólares que constituyeron la deuda externa. Entretanto, la "majestuosa" Justicia sigue tuerta, o con un ojo destapado.

Héctor Aguer

Académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas

DNI 4.415.937

Colectivos

Avenida del Libertador y Pueyrredón. Ocho de la mañana. Pasan cinco unidades de la línea 130, una detrás de la otra. No llegué a tiempo para alcanzar la última. Después, tuve que esperar media hora la llegada del próximo coche. Esta es una situación repetitiva, al menos en la línea 130. Y creo que lo mismo pasa con otras líneas. ¿No sería posible que la empresa recomiende a sus choferes poner distancia entre las unidades cuando, por las condiciones del tránsito, estas se van juntando? Esto permitiría brindar un mejor servicio a los usuarios y evitaría los embotellamientos que generan cinco unidades de la misma línea en su recorrido dentro del metrobús.

Carlos Castellano

DNI 8.063.021

La solidaridad une

El lunes 10 tuve un percance de salud en Freire y El Cano. Al bajar de un colectivo me desvanecí y al despertar me estaba atendiendo una médica que casualmente pasaba por allí con su marido. Ellos dos, sumados a una agente de tránsito, me acompañaron, asistieron y contuvieron hasta que llegó la ambulancia del SAME. Como no tengo el nombre de ninguno de ellos, quisiera aprovechar este medio para agradecerles su rápida reacción, su entrega, y especialmente a la señora, la doctora que todo el tiempo sostuvo mi mano y me habló con una suavidad y un cariño que me hicieron sentir tranquila y acompañada en una situación tan desoladora. Quisiera hacerle llegar mi agradecimiento y contarle que me encuentro ya recuperada.

¡Gracias por la solidaridad que siempre nos une!

María Elena Cagliolo

DNI 17.362.408

Creatividad

De los mismos creadores que han separado la pasta por un lado y la salsa por otro (plato de ñoquis, 200 pesos, más filetto, 180 pesos) ahora nos llega el café con leche con cuatro centímetros de espuma, restándole líquido al pocillo.

Realmente son mentes brillantes que exportamos al mundo.

Patricio J. M. Ferreiro

DNI 11.046.994

En la red

Facebook

Bolsos de López: tardará más de un año en llegar el dinero a los hospitales

"Todo tarda en la Argentina, hasta que todo desaparece y queda enla nada" -Nieves Entrena

"¿No puede haber un decreto que permita adelantar esa 'liberación de fondos' hasta que la Justicia resuelva?" -Eduardo Luis

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)