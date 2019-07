De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2019

Receta económica

Cual curiosa cocinera que intenta espiar las recetas secretas de su vecina, me asomo detrás de los Andes para espiar y ver cómo han hecho los chilenos para eliminar la inflación y la pobreza. Me encuentro con una serie de datos, los proceso y los adapto a lo que puedo hacer en nuestro país. Concluyo que : 1) Puedo usar la UVA como moneda de poder adquisitivo constante, aprobada por el Congreso y ajustada diariamente por un recuperado Indec. 2) Los bancos pueden prestar 13 veces la base monetaria actual, como en Chile y, no 1,35 veces, como ahora. Así lograremos que todos los pagos y cobros en el país se puedan hacer dentro del circuito bancario, con tarjetas de depósito, crédito o billeteras virtuales. De esa forma se podría solo con el dinero dentro de la Argentina financiar todas las obras públicas y a todas las empresas a bajas tasas, como en Chile.

Compruebo que en corto tiempo, se pueden eliminar la pobreza, la inflación y la desocupación, ya que se retoma el crecimiento, que necesita del trabajo de todos, también de los subocupados (ñoquis).

Como ciudadano de a pie, me encantaría alcanzar esta receta a la Casa Rosada, tal vez adaptándola se podría cocinar una buena comida para los argentinos.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Congreso unicameral

No hay economista que no exprese que el gasto público debe disminuir y que ello deviene en presupuesto necesario e ineludible para arrancar. Como en cualquier familia, si se gasta más de lo que ingresa estamos en problemas. No hay discusión sobre que el Estado está sobredimensionado y hay despilfarro, pero ¿alguien se puso a pensar, por ejemplo, si en la provincia de Buenos Aires el Poder Legislativo no debería ser unicameral? Solo allí y en Catamarca, Corrientes, Salta, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santa Fe mantienen el sistema bicameral. Obviamente hay que reformar la Constitución. ¿Alguien tiene idea del ahorro que ello representaría? En sus columnas y editoriales LA NACION ha criticado al dispendio presupuestario de las cámaras bonaerenses.

Oscar R. Peretti

DNI 4.973.732

La balanza

Cuando éramos chicos había una pregunta trampa típica que era: ¿qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Paradójicamente, en esa pregunta estaba incluida la balanza, símbolo de la justicia, que de alguna manera nos indicaba que el kilo es igual para todos. Ahora bien: Alberto tiene 71 años. Marcelo tiene 71 años. Alberto está acusado de delitos de corrupción, evasión, mal desempeño de funcionario público etc., etc. Marcelo está acusado de seudodelitos de lesa humanidad. Alberto fue prófugo de la Justicia. Marcelo estuvo en rebeldía. Alberto tiene medios económicos y amistades poderosas que podrían eventualmente ayudarlo. Las amistades de Marcelo no son poderosas, salvo el general San Martín o el general Belgrano (hoy un sex symbol), que con su ejemplo lo han guiado durante su vida. Alberto sufre de hipertensión y estrés. Marcelo sufre de hipertensión y estrés. Alberto como mucho habrá estado cinco meses preso. Marcelo ya cumplió más de dos años. Alberto hoy goza de prisión domiciliaria. A Marcelo le fue negado en dos oportunidades el pedido de prisión domiciliaria.

Como soy un lego en temas judiciales, me gustaría que algún juez me aclarara cuál es el criterio, o si la balanza pesa distinto según el caso.

Ricardo F. Moretti

ricardofmoretti@gmail.com

Negación de investigación judicial

Femicidios

Lo leímos y vimos en los medios: Esteban Mallorca es una persona violenta. Cuando otro hombre miró, en una fiesta, a su novia, enfureció; golpeó a su pareja, la desfiguró y trató de ahorcarla. Esto es lo que se informó. La novia, Camila, no es violenta pero es valiente; lo denunció por lesiones y tentativa de femicidio. La fiscal dictó una perimetral, ordenó ponerle una tobillera electrónica y lo liberó. Si no respeta la restricción, el Centro de Monitoreo pedirá a Esteban que se retire; si no lo hace, advertirá al 911 y avisará a Camila, para que escape o se esconda. Esteban puede desobedecer la perimetral sin temor; será una leve infracción. Su intento de asesinato puede ser visto como un desborde temperamental y ordenársele asistir a un curso de reeducación, recibir asistencia psicológica o concurrir a talleres de reflexión sobre violencia machista.

Camila puede blindar su puerta, comprar legalmente un arma o irse del país. También puede confiar en que la tobillera, la perimetral y la reeducación de Esteban alcancen acaso para salvarle la vida. ¿Y qué nos dice la estadística? Que aún con tobillera, perimetral y reeducación, casi trescientas mujeres mueren todos los años, solo por ser mujeres.

No te envidio, Camila.

Roberto Picozzi

DNI 7.961.923

Incoherencia

Una vez más los argentinos demostramos nuestra incoherencia. En primer lugar, se candidatea a una persona, Marisa Graham, abiertamente abortista, como defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No entiendo cómo puede llegar a defender a una persona a la cual quiere eliminar antes de nacer.

Por otro lado, el exmontonero Vaca Narvaja, al cual no le tembló la mano para empuñar un arma contra la democracia en los años 70, hoy se presenta como candidato por un partido político a intendente de Bariloche por la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. No creo en aquello de que eran jóvenes idealistas. Ningún jefe guerrillero hizo un mea culpa, es decir, no se arrepintieron del baño de sangre al que sumieron a nuestra Patria.

Juan Bautista Garona

garonajuan@speedy.com.ar

Hacinados

El viernes pasado llegué con dolores de tórax e intercostales a la oficina, por lo apretada que viajé en FF.CC. Mitre desde Belgrano C hasta Retiro. El mismo día anunciaron una demora por una persona descompuesta en Núñez. De lunes a viernes, entre las 83.0 y las 9.30, el tren está colapsado, y viajamos hacinados.

Marcela Laufgang

DNI 13.431.717

En la red

Facebook

Desde 2020, los colegios secundarios tendrán orientación en robótica y programación, y en energía y sustentabilidad

"Buena iniciativa, ya se está implementando en muchas escuelas" - Julia Natale

"En mi escuela está implementado... ¡los chicos están muy entusiasmados!" - Silvia Cativa

"En Entre Ríos ya hay en el colegio nacional la orientación y ellos arman sus propios robots. Y no se necesita plata: los arman con lo que consiguen" - Virginia Edit Baro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)