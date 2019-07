De los lectores: cartas & mails

Uso del frío; No pudo más; Alcoholemia; Tormentas; Jaguares; Descuentos

Uso del frío

Este invierno no es más frío que otras veces. Hubo inviernos más duros, incluso con enfermedades como lo fue la gripe A, que se llevaron muchas más vidas.

La cuestión no es grados más, grados menos de frío, indigente más, indigente menos para las estadísticas. La cuestión es que cada persona vale, en su situación personal y social. La cuestión es el uso político, miserable, gélido, que se hace este año de las personas en situación de calle y del invierno. Las personas en situación de calle siempre estuvieron para la mayoría invisibilizadas y para una minoría de la sociedad siempre están como personas humanas concretas, únicas y valiosas por sí mismas. Hoy, "son funcionales", "útiles a para la causa"... de las elecciones.

Cristina Rafaela Ricci

DNI 13.935.342

No pudo más

Hoy, hace casi cinco meses desde que comuniqué a mi gerencia que no podía seguir. Sí, no pude más, se me quemó la cabeza.

Podría contar miles de situaciones desde que me reincorporé de mi licencia por maternidad, a fines de septiembre de 2017. No hice más que trabajar. En 2018, además de las responsabilidades propias por ser jefe de seguridad e higiene en ambas compañías, me agregaron responsabilidades adicionales, como el seguimiento e implementación de todas las inversiones de incendio en ambas empresas.

Como todo proceso de cambio y extremas exigencias, intenté buscar las mejoras alternativas para poder cumplir. No solo no pude con todo en tiempo y forma, sino que además tuve que pasar la angustia de intentar hacer todo y no poder; sin la cantidad de gente mínima necesaria era imposible.

El agotamiento y la desesperación por el desborde al que nadie prestó atención me dejaron inmersa en la más profunda impotencia y descalificación profesional. Nadie se acercó, nadie hizo nada para ayudarme. Cada vez más sola y angustiada, busqué alternativas para mejorar la seguridad, nuevos abordajes que integraran miradas multidisciplinarias que pudieran dar respuesta a un problema que aún hoy subsiste en prevención.

Cuando no puede hacer más que acordar una salida, porque no resistí más, porque no tuve apoyo, nadie se acercó, la compañía ni siquiera cumplió con los pasos que deberían garantizar si un empleado no está bien. Alguien debía entrevistarlo, hacer alguna evaluación psicológica. Desde lo humano, acompañar, ayudar a que pueda volver a pararse.

Yo tuve la responsabilidad por la seguridad, pero nadie me cuidó. Nadie dedicó cinco minutos para saber qué había pasado. Simplemente dijeron que "decidí irme"... Soporté destrato y descalificación profesional.

Ahora me encuentro con comentarios que naturalizan la situación, que dan cuenta de que esto sucede, que es así, que mire para adelante, que la vida sigue, etc.

Yo no trabajaba sola, yo trabajé 14 años en una compañía líder de transporte eléctrico...

Valeria Terlevi

DNI 23.521.740

Alcoholemia

Con relación a la carta del lector Moreno Hueyo, paso a relatar mi experiencia, donde pongo en evidencia las fallas del sistema de contralor en contra de los automovilistas.

En mi caso, el control que me efectuaron fue a las 2.30 de la madrugada del 1º de enero de 2018 en la salida de Puerto Madero por la calle Córdoba. Estaba acompañado de mi esposa, mi hija y una abogada amiga.

El resultado de la medición fue de 0,51 gr/l, prácticamente coincidente con el máximo establecido de 0.50 gr/l. Por mi profesión de ingeniero, conozco que todo instrumento de medición tiene un margen de tolerancia, por lo que insistí en que seguramente yo estaría dentro de ella y que además debía efectuarse una segunda medición de comprobación.

No entendieron razones y quedamos a pie sin medios de transporte público ni taxis, inexistentes en la madrugada de un 1º de año. Para completar el cuadro, el auto tuve que retirarlo en la playa de acarreo de Sarmiento y Costanera Norte, bajo una lluvia torrencial. En días posteriores tuve que concurrir a la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Allí me presenté provisto del Reglamento de Alcoholímetros del INTI, donde se establece que los etilómetros tienen errores máximos tolerados. Esto demostró que aplicado a mi caso estaba dentro de la tolerancia hasta un valor de 0,567 gr/l.

Además, el reglamento fija que deben realizarse dos mediciones y el etilómetro tiene que estar sujeto a una verificación periódica que no pudo constatarse. Ante estas evidencias, fui relevado de la multa, pero no de los malos momentos pasados en el inicio del nuevo año.

José Francisco Segarra

jfsegarra@gmail.com

Tormentas

Pareciera que los eventos electorales colocaran a los ciudadanos en una situación sin salida. Nadie sabe a ciencia cierta lo que va

a ocurrir, pero todos estamos expectantes ante cualquier jugada política que realicen los futuros candidatos. Basta de campañas

políticas mentirosas o con promesas incumplidas. Exigimos que se preparen para hacer frente a las tormentas que se avecinen o que se dediquen a otra cosa.

María B. Burroni Zubeldía

beatrizburroni@hotmail.com

Jaguares

Señores jugadores: mis felicitaciones, haber llegado a la final simplemente es un éxito, ustedes señores ganaron un excelente segundo lugar, marcando un rumbo.

Julio Sánchez Ruiz

jsanchezruiz@gmail.com

Descuentos

La carta de lectores titulada "HIstoria distorsionada" es más que clara y nos muestra un lado muy oscuro de lo que son en definitiva las cargas sociales que terminan ahogando a quienes deberían ser sus supuestos beneficiarios. Un recibo de sueldo contiene un robo descarado a quienes perciben el salario. Se pone como excusa que lo paga la patronal, pero de no existir esas barrabasadas de descuentos que se aplican esos importes podrían ir a sus beneficiarios.

Es otra de nuestras pseudoconquistas sociales.

José María Amezaga

DNI 4.876.326

En la Red

Facebook

La posibilidad de una reforma laboral

"Es necesaria para crear fuentes de trabajo... ¡Urgente por favor!" - Antonio Alessi

"Los gremios están contra la quita de derechos que impulsa el macrismo. No habrá ninguna reforma contra los trabajadores y los jubilados" - Antonio Rojas

