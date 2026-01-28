Cartas de lectores: Avión de EE.UU., acero indio, imputabilidad

Avión de EE.UU.

El kirchnerismo que en el Senado pide explicaciones por el aterrizaje en Ushuaia de un avión de EE.UU., ¿es el mismo que le cedió una base a China por 30 años o el que calló cuando llegó a Ezeiza un avión venezolano-iraní?

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Acero indio

Estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones del Dr. Sturzenegger cuando indica que en una licitación internacional ( o local) se deben tener en cuenta el reglamento y las condiciones. Son muchos los años en que el país se ha manejado con el dichoso “Compre argentino” que tanto mal nos ha hecho. Como exproveedor de material ferroviario he sufrido personalmente dichos inconvenientes, aun cuando en el país no se fabricaba el equipo o materiales requeridos. Una gran parte del deterioro de nuestras unidades de tracción se debe a la protección de firmas locales que copiaban mal y caro aquellos materiales que debían importarse. Es hora que la industria local aprenda a competir no solo en precio sino también en calidad.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Imputabilidad

Bajar la edad punible a los 13, ¿y porqué no a los 10? Gobiernos de países desarrollados se han visto obligados a tomar esa decisión por sonados casos ocurridos unos años atrás. Ya tenemos acá delincuentes armados a los 12.

Y eso sí, agregar la prisión obligada a los padres, por ser los primeros responsables de sus hijos.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Incendios en Chubut

¿Alguien puede explicar por qué no están todas las fuerzas armadas, incluyendo a la Gendarmería y Prefectura de todo el país, combatiendo los incendios catastróficos en Chubut? Es obvio que tienen muchos más recursos y preparación que los miles de voluntarios que se arriesgan en una lucha muy desigual, esperando que al menos la lluvia los ayude.

Que se sepa no hay ningún conflicto bélico potencial con ningún país... ¿por qué no están ahí?

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Buen embajador

Sufrimos tantos embajadores “pésimos” mientras los buenos, de carrera, con excelente nivel cultural , quedaban en el ostracismo o marginados, que ver al embajador Ian Sielecki puntualizar en Francia un error en un mapa y recordar que las Malvinas son parte de la Argentina me sentí orgulloso.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Rutas bonaerenses

Las rutas bonaerenses están en un estado lamentable, pero parece que el gobernador dio comienzo a su campaña para la elección presidencial y empezó con la continuidad de viejos proyectos y con otros nuevos. El más importante es la continuidad de la Autopista Presidente Perón, prevista hace más de 20 años, que va ser una circunvalación del Área Metropolitana uniendo al Camino el Buen Ayre con la Autovía 2 a Mar del Plata. El otro anuncio es la continuidad de la Autovía 11 pero, lamentablemente, no desde Buenos Aires sino desde Pinamar a Mar del Plata, cuyo tráfico es mínimo. Los constantes embotellamientos se producen en el primer tramo, es decir hasta Dolores, por donde obligatoriamente deben circular todos los autos que van a la costa ( se calcula que la mitad hacia Pinamar, Gesell, etc.) y la otra mitad a Mar del Plata. En el puente que hay en Dolores hacia la costa se advierte la larga fila de vehículos que lo suben y se van. Si estos tuvieran la opción de salir desde Buenos Aires por la Autovía 11 los actuales embotellamientos no se producirían. Este último cambio de quincena hubo demoras de 9 a 10 horas y las colas para el peaje de varios kilómetros de vehículos detenidos. ¿Por qué no se instalan lectores de patentes ? Para colmo el primer peaje tiene un solo lector de pase y destinado a los camiones, es decir que todos tienen que hacer la cola de pago manual. Además hay varios controles policiales que complican más aún.

Señor gobernador: todavía está a tiempo de corregir. Aprovéchelo.

Ezequiel Padovani

ezequielpadovani@gmail.com

Federalismo

El federalismo aspira a la convivencia armónica entre el Estado Nacional y los estados provinciales. Ese paradigma permite solucionar los diferendos que pudieran existir con motivo de la distribución de los fondos asignados a la coparticipación federal de impuestos. En ese sentido resulta necesario adoptar un criterio técnico jurídico. Así lo propone el académico Juan Carlos Cassagne en una nota publicada ayer en La Nación.

Marcelo Urbano Salerno

DNI 4.270.548

Reconocimiento

Somos los nietos del ingeniero Ricardo Silveyra, quien presidió YPF durante once años en una etapa decisiva de su historia, en la que la empresa fue modernizada y fortalecida institucionalmente. Solicitamos al actual presidente de YPF un reconocimiento acorde a la relevancia de su gestión, pero la respuesta fue que no se realizan homenajes. Nuestro reclamo no apunta a un gesto extraordinario, sino a un mínimo acto de justicia histórica. En el edificio de YPF de Diagonal Roque Sáenz Peña 765, inaugurado durante la presidencia de nuestro abuelo, existía una placa conmemorativa que fue retirada de su lugar visible y colocada en un costado, tapada por una puerta. En su lugar se instaló una placa dedicada a un interventor . Creemos que el Ing. Ricardo Silveyra merece que su nombre sea visible para quienes ingresan a ese edificio emblemático e histórico. La memoria institucional no debería ocultar a quienes hicieron aportes decisivos a la historia del país.

Magdalena Silveyra, Jesús M. Silveyra, Diego Mantilla Silveyra, D. Martín Silveyra, José Virasoro Silveyra, Julián Silveyra, Ignacio Silveyra, Teresa Silveyra y Margarita Silveyra

