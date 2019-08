De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2019

Juicios por corrupción

El último lunes, en el programa del periodista Carlos Pagni, el exembajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, con el mismo tono conciliador con que se expresan los kirchneristas más hábiles que buscan cuidar los votos, expresó su deseo de que el papa Francisco nos visite el próximo 8 de diciembre, Día de la Virgen, que asista a la transmisión de mando y que con su sola presencia se cierre la famosa grieta.

A esta altura de los hechos me pregunto si para lograrlo nos invitarán a hacer borrón y cuenta nueva, y se otorgue a los enjuiciados por corrupción un certificado de buena conducta. Quiera Dios, por el bien de la República, que podamos seguir confiando en la Justicia como muy acertadamente señalaran hace pocos días dos lectores en esta sección.

Gestos de grandeza

He leído, como todos los sábados, las agudas reflexiones de Eduardo Fidanza sobre la política argentina. El tema del sábado pasado fue la insensatez de nuestros políticos que "jugaron a la grieta, insensibles frente a la amenaza de una crisis económica que, además de profundizar el sufrimiento social, amenazaría la gobernabilidad". ¿Serán capaces nuestros dirigentes de comprender que no pueden seguir "jugando en el bosque mientras el lobo no está"? Coincido con Fidanza en "que la Argentina ya no tolera más grietas". Esto me trae a la memoria los versos de Martín Fierro: "Los hermanos sean unidos,/ porque esa es la ley primera;/ tengan unión verdadera/ en cualquier tiempo que sea/ porque si entre ellos pelean/ los devoran los de ajuera". Definitivamente, el país necesita gestos de grandeza de toda nuestra dirigencia: un diálogo respetuoso en el marco de las diferencias y propuestas constructivas de políticas públicas pensando en el largo plazo y en el bien de todos.

Lavagna

En su carta, el candidato Alejandro Rodríguez se pregunta si el Presidente había cometido un error o una provocación al sumarse a la movilización del 24 y no desautorizarla. Quiero decirle, en primer término, que no está dentro de las posibilidades del Presidente y candidato asumir esa actitud. Ello es así porque nadie le pidió autorización. Por otra parte, contrariamente a lo manifestado, en la marcha nadie tildó a los opositores de enemigos de las instituciones democráticas, sí creemos que el señor presidente representa valores republicanos que defendemos, y por eso fuimos. La presencia del presidente/candidato en la Casa de Gobierno solo ocurrió al finalizar y con la sola intención de agradecer el apoyo brindado. Aprovecho la oportunidad para recordarle que en las elecciones de 2007, el señor Lavagna sacó el 16,91% de los votos, que sumados al 23,5 de la doctora Carrió, hubiera permitido que ella llegara a una segunda vuelta. Pasadas esas elecciones, en febrero de 2008, Lavagna se reunió con Kirchner con la finalidad de reorganizar el Partido Justicialista. Claramente en esos comicios fue funcional al partido del que había sido parte del gobierno. Este antecedente me permite colegir que quien vota al partido de Lavagna, en definitiva vota por Fernández-Fernández. Quienes lo voten tienen derecho a saberlo.

Piqueteros

El miércoles pasado, la estación Constitución fue inundada de piqueteros que entorpecieron la circulación de todos los que desde temprano ingresaban a la ciudad a trabajar. Una amiga que llegó dos horas tarde a su trabajo me contó que les preguntó a algunos de los manifestantes de dónde eran. Bolivianos casi todos. No sabían por qué estaban ahí. Ese dato no lo vi comentado en los medios, y no es menor. Gente pagada, llevada sin saber por qué va.

Cadenas del odio

El miércoles 21 pasado, el Ejército y el Gobierno rindieron homenaje al coronel Larrabure y a otros militares caídos en ataques guerrilleros, reconociéndolos como héroes, por haber ofrendado su vida por la patria. Esta reivindicación, si bien tardía, resulta un gran avance hacia la necesaria concordia nacional.

Las sentidas palabras del jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente general Pascualini, recogidas en la elocuente nota de Mariano de Vedia, publicada al día siguiente, tanto como los términos de la carta del obispo castrense monseñor Guillermo Olivera, publicada en esta columna el domingo pasado, resultan un importante aporte en orden a romper las cadenas del odio, que atenazan a los argentinos. Este reconocimiento tendría que ser una política de Estado, afirmó el obispo, y como corolario, agregamos nosotros, deberían concluir los juicios de la venganza que mediante la demolición de los principios más básicos del derecho, llevaron a la cárcel a más de dos mil presos políticos, que son tales por cuanto su encierro obedece a una voluntad política e ideológica, que los ha condenado a muerte, sin que les quepa ninguno de los derechos y garantías constitucionales que rigen para cualquier habitante de la Nación. Ya han muerto 530 en cautiverio, últimamente a razón de dos por semana.

Veredas y rampas

Soy un hombre de 90 años y estoy discapacitado, por lo cual uso silla de ruedas. Esta situación me hace reclamar ante las grandes obras realizadas que no se olviden de las personas mayores y las disminuidas físicamente, expuestas a caídas y lesiones por el estado de las veredas y rampas. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dicho que recorre diariamente la ciudad. Sería oportuno entonces que le indique al responsable de esta situación, para que la resuelva a la brevedad. Mayores y discapacitados, agradecidos.

