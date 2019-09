De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019

Menosprecio

El colmo de la subversión de roles y del menosprecio de la investidura otorgada por la ciudadanía fueron las palabras del obispo de Salta dirigidas al presidente de la República durante una celebración religiosa. El ingeniero Macri nada dijo, lo que habla muy bien de su respeto hacia los fieles que concurrieron a celebrar su devoción por la Virgen del Milagro y no a escuchar reproches o consejos improcedentes.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Cambio de estrategia

Señor presidente, usted todavía puede dar vuelta la elección. Seguramente habrá escuchado el refrán que dice que si seguimos haciendo las mismas cosas obtendremos los mismos resultados. Su gobierno fue bueno en muchos aspectos, que el común de la gente no sabe ver. Y para llegar a esa gente debe cambiar la estrategia, de lo contrario obtendrá el mismo resultado de las PASO. Hasta ahora ha ganado elecciones solo con eslóganes marketineros y como lo anterior era desastroso, con solo prometer alcanzaba para ganar. Ahora cambió, ahora usted ya no puede criticar, ahora debe vender lo suyo y para eso le falta un relato político, ni más ni menos que lo que hizo siempre Cristina. Debe ofrecer una historia, despertar sentimientos, mostrar un camino, un objetivo, y para ello debe copar el escenario mediático. Salir de la trinchera y pasar al campo contrario, arriesgar en los medios opositores, confrontar, obligar a debatir y exponer las debilidades y sus inconsistencias del adversario. Faltan cuarenta días, aún se puede, de usted depende que la Argentina no vuelva nunca más al peronismo populista.

Marcelo Zanovello

DNI 11.317.124

Que sea Alberto

Más allá del modo inédito en que fue ungido candidato, Alberto Fernández es hoy quien tiene mayores probabilidades de ser electo presidente en las próximas elecciones. Por ello resultan preocupantes sus recientes declaraciones, por el contraste entre sus consideraciones en cuestiones económico-financieras y las relacionadas con la administración de Justicia y los procesos abiertos por delitos de corrupción. La discordancia entre ambas opiniones es tan amplia que parecen haber sido formuladas por personas distintas, generando

en el ciudadano independiente -además de desconcierto-, graves sospechas de la injerencia de terceras personas. Esta circunstancia resulta de suma importancia si recordamos que nuestro pasado no tan lejano, con situaciones similares, no terminó muy bien, sino más bien todo lo contrario. ¿No será mejor entonces dejar que Alberto sea -y pueda ser- Alberto?

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

Difícil es hacer

Con mucha preocupación leo las críticas que se formulan al Gobierno, en su mayoría sin aportar posibles soluciones. ¿Qué sería de nuestro país si estos señores tan críticos nos gobernaran? Fácil es criticar, difícil es hacer. ¿Qué se gana en un momento como el que nos toca vivir con tirar leña al fuego? Además, el gobierno anterior es el responsable de la situación que le tocó afrontar al actual. Si vuelven a gobernar ya sabemos lo que le espera al país.

Horacio F. Artigas

DNI 4.247.559

Querida Laura

Hija querida: hace muy poquito, el 8 de septiembre, se cumplieron 44 años de tu desaparición de mi vida. Ese día de 1975, luego de rendir un examen, el último de tu vida, salías de la facultad cuando estalló un coche bomba armado por manos de terroristas llamados Montoneros. Si tu muerte fuera el precio para que la paz reinara en este, tu país, ¡claro que podría aceptarla! Pero es que aquí también se abrió una profunda grieta salpicada de sangre fratricida que aún sigue abierta. Los gobiernos democráticos que se sucedieron nunca han tratado la verdad que corresponde a los horrores y terrores de los años 70: ¿acaso por temor o por cobardía?

Laura, sé que en "el más allá" tu alma sigue lastimada al seguir escuchando las palabras justicia, memoria, no al olvido y derechos humanos para unos y negados para vos y todas las víctimas del terrorismo de aquellos años. Sumo a tu dolor la tristeza de mi corazón. Por ello decidí no callar mi amargura: el papa Francisco, a quien respeto y admiro, elegido por sus pares para representar a nuestro Dios, nos pide "perdonar, ayudar, proteger y amarnos los unos a los otros", hermosas palabras en su prédica, pero dudo de su cumplimiento. Una carta que le envié en julio de 2013 fue respondida desde Buenos Aires por alguien en su representación sin mencionar mi nombre y, peor aún, sin dedicar un QEPD para ti, Laura querida. Jamás Francisco le ha dado una entrevista privada a la doctora Victoria Villarruel, presidenta de Celtyv, que te representa, como a todas las demás víctimas del terrorismo. Víctimas son víctimas. Por eso te pido que desde el más allá inspires a nuestro Pontífice, desprovisto de cualquier política, para ayudar a este, su país, a encontrar el manto de paz que necesita. Si así no lo hiciera o hiciese, será Dios quien se lo demande.

Te amo y te extraño. Tu mamá.

Lorenza Ferrari

DNI 93.452.586

Obras para imitar

Es un gran mérito la reciente reapertura de la nueva estación Lisandro de la Torre del ferrocarril Mitre, en Libertador y Olleros, realizada por el gobierno de la ciudad, con andenes y vías a 10 metros de altura. Permite ahorrar considerable tiempo de viaje, una mayor comodidad, aporta gran seguridad vial y principalmente salva vidas, porque con la obra del viaducto se pudieron eliminar ocho pasos a nivel. Un claro ejemplo a seguir por las autoridades de cualquier signo o partido político que nos gobierne.

J. Fernando Arana Cosulich

jfac@live.com.ar

En la red

Facebook

Bono récord: Magario anunció un pago extra de $16.000 para los municipales de La Matanza

"¿Con qué plata? ¡Y no hace obras!" - Marta Graciela Piñero

"¡Y con el bolsillo ajeno (incluso de jubilados), cualquier cosa! Luego reclaman la emergencia alimentaria" - Claudio Gianolini

"Eso se llama comprar votos. No tiene otra intención" - Érica Mercado

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)