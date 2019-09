De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019

Gracias, González

Las declaraciones de Horacio González siempre fueron tan farragosas como ininteligibles. Pero ahora es absolutamente explícito, sin ninguna clase de ocultamientos. Este curioso intelectual, cuyo mérito más importante como director de la Biblioteca Nacional fue convertirla en un reducto K, vuelve a la notoriedad pública exponiendo "la necesidad de generar una valoración positiva de la guerrilla de los 70".

Podríamos criticarlo duramente por la necedad de sus palabras. Pero en realidad debemos agradecerle que nos recuerde qué es en esencia el kirchnerismo, qué valores defiende y qué poca confianza nos puede merecer Alberto Fernández como presidente libre de influencias nefastas.

Silvio Saks

saks2019@fibertel.com.ar

Tras Caetano, los K

El viernes pasado, después de la dulzura exquisita de Caetano Veloso e hijos, no bien salimos al foyer, los espectadores K rompieron la magia abruptamente. Como si la ternura del concierto no hubiera dejado ninguna huella en ellos, empezaron a corear atronadoramente sus cánticos contra Macri y Rodríguez Larreta. Así, sin respetar al otro, invadieron el espacio físico y emocional de todos, anulando la posibilidad de seguir saboreando el concierto. El contraste con las palabras de amor de los Veloso fue brutal. Quedamos atrapados en una masa K que decidió apropiarse del espacio y del goce estético. Una militancia barrabrava que invade todo, incluso la música que queríamos seguir escuchando en nuestro interior. Como en el cuento de Cortázar "Las ménades", la masa militante se devoró lo humano. Además, en ese tumulto alguien se apropió de mi billetera. Agradeceré la devolución de todo lo que se llevaron.

Cecilia Bruzzoni

DNI 13.922.478

Daños en el Garrahan

Hace años que junto tapitas de gaseosas para colaborar con el Hospital Garrahan. A veces, hasta las saco de botellas de la calle, con tal de no perder ni una. Mi hija y mis nietos viven en Ushuaia y, como muchísima gente de esa ciudad, también lo hacen. Muchas veces al ver cómo robaba el gobierno anterior, me hacían bromas y me decían: "Y vos, con tus tapitas".

Ahora hemos llegado al colmo. Un grupo de inadaptados de UPCN, reclamando mejoras en sus trabajos, fueron a la oficina de administración del hospital, donde provocaron destrozos. Increíble, todos sabemos quiénes se atienden es este hospital, chicos de todas las provincias, carentes de recursos y con graves enfermedades. Hay que ser muy mala persona para reclamar allí de esa manera. No tienen perdón y deberían pagar los daños aquellos que ya fueron identificados como autores del hecho.

A mí nada me hará que deje de juntar mis humildes tapitas.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

La industria

El señor Acevedo, en defensa de la industria a la que representa, llama a no confundir causas con efecto y manifiesta que los industriales son sobrevivientes de las recurrentes crisis que se sufren desde hace décadas. Quizás debería preguntarse si ellos son sobrevivientes o son parte de las causas de las crisis recurrentes que sufrimos los argentinos con su acostumbrada actitud de solicitar la protección del Estado y preferir invertir su flujo en inversiones financieras (especialmente dólares) que en modernizar sus máquinas para ser más eficientes.

Martín Aguirre

DNI 8.511.648

Educación pública

En los discursos Alberto Fernández descubrió que la educación del ciudadano es primordial para el progreso del país. No dijo una sola palabra de Domingo Faustino Sarmiento y la ley 1420, que promulgó el presidente Julio Argentino Roca el 8 de julio de 1884, que reglamentó la enseñanza obligatoria, gratuita, laica y de guardapolvos blancos para que no existan diferencias y oprobio de las clases sociales. Esto funcionó perfectamente hasta que comenzaron los gobiernos populistas, perfeccionado por el fascismo de Juan Domingo Perón, que perdura hasta hoy. En el camino y hasta la fecha se degradó la enseñanza pública primaria, secundaria y de artes y oficios, llamadas técnicas, que no cumplen legalmente la cantidad anual de horas en la enseñanza, situación que se agrava por la actitud del Suteba, cuyo dirigente Baradel no se cansa de fogonear paros con los "compañeros trabajadores de la educación". Los problemas en Chubut y el lamentable accidente de dos maestras han sido la última muestra, al perderse muchas horas de clase.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Greta y Santino

Resulta increíble leer comentarios sobre Greta Thunberg cuestionando su accionar y el de su familia, en el sentido de que todo lo de ella está "armado". Parece que la gente no acredita que puedan existir jóvenes maravillosos como estos, que, con su autismo a cuestas, piensan en cambiar el mundo. Lo digo porque nos pasa lo mismo con nuestro hijo Santino, que le pidió el año pasado al Presidente que replique una ley que existe en Francia que obliga a los supermercados a donar alimentos, logrando as , al instalar el tema en la agenda pública , destrabar una ley "cajoneada" desde hacía 14 años. Con sus 13 años, Santi nos dio una lección a todos. A partir de ahí fue ninguneado y dejado de lado. Sociedad prejuiciosa y mediocre, no logra entender que estos chicos tienen una sensibilidad muy fuera de lo común y que las familias lo único que hacemos es acompañarlos, pero jamás inducirlos para que hagan tal o cual cosa para destacarse. Por favor, confíen en ellos. Son el futuro que todos queremos y necesitamos: honradez y desinterés; solo ayudar al prójimo.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

