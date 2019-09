De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019

Marca Flor de Ceibo

Los que vivimos el primer gobierno de Perón recordamos que tuvo las arcas del Banco Central llenas de lingotes de oro, que dilapidó demagógicamente con el argumento de la justicia social, en lugar de desarrollar las economías provinciales, lo cual generó una alta inflación. Surgió entonces la idea de crear productos más baratos de segundas marcas con el nombre Flor de Ceibo. Estos productos eran malas copias y de menor calidad que las originales, y finalmente el público dejó de comprarlas. Hasta las frutas, que se vendían por docenas, comenzaron a venderse por kilo. Ante tanta inflación, Perón estrenó la cultura del dólar. Fue cuando durante una arenga en Plaza de Mayo le preguntó a sus seguidores: "¿Quién ha visto un dólar?" Esto es para hacerles recordar (no sé si es olvido o bien prefieren no acordarse) a la expresidenta Cristina Fernández (quien hace poco se preguntaba sobre las marcas Pindonga y Cuchuflito) y al profesor Alberto Fernández -además de a otros miembros del PJ y sus adláteres- que ya el mismo Perón hace ocho décadas les ganó de mano registrando la marca Flor de Ceibo e iniciando la cultura del dólar.

Albert Einstein dijo una vez: "Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy seguro". Yo agrego que no todos los argentinos de buena memoria somos estúpidos.

Juan José Varrone

¿Por qué callan?

En 2008 jueces, legisladores y organizaciones de DD.HH. repudiaron el fallo de la Cámara de Casación que dispuso la excarcelación de imputados por delitos denominados de lesa humanidad que superaban los cinco años de detención sin sentencia. Cristina Fernández calificó ese fallo como un episodio que avergüenza a la Argentina y a la humanidad, y el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, pidió el juicio político de esos jueces. Desde que comenzaron las causas por corrupción se formulan críticas sobre el uso abusivo de la prisión preventiva, recordando que es una medida excepcional porque se priva de libertad a quien aún conserva su estado de inocencia, que recién se pierde cuando la condena queda firme. Bienvenido sea que empecemos a sacar de la oscuridad adonde fueron arrojados, desde que se reabrieron las causas por los llamados delitos de lesa humanidad, los principios que sostienen todo el orden jurídico. Pero les pregunto a aquellos que hoy se rasgan las vestiduras: ¿por qué siguen callando y nada dicen respecto de aquellos que por hechos ocurridos en los años 70 padecen prisiones preventivas que llegan a los diez años? Es hora de rescatar también del lodazal adonde fue expulsado, entre otros, el principio de igualdad ante la ley.

María Laura Olea

Hombres libres

Una vez más, las minorías autoritarias, extorsivas y de pensamiento único quieren reivindicar un pasado irrepetible para los argentinos, como la lucha armada para imponer su voluntad. Está en el soberano, en todos los ciudadanos, defender el derecho a ser protagonistas de nuestro destino, sin otro compromiso y condicionante que la propia conciencia. Seamos hombres libres, arquitectos de nuestros éxitos y fracasos. Nadie tiene el derecho de restringir nuestra capacidad de vivir de acuerdo al esfuerzo propio, consolidando la cultura del trabajo. Y eso debemos afianzarlo en las urnas: nada menos que la república democrática y federal que establece la Constitución.

Vicente Palumbo

Homeopatía

En el artículo publicado recientemente sobre pseudociencias, la autora no aporta ninguna cita de validez cuando habla de los pacientes que abandonan el tratamiento oncológico para hacerse tratar con homeopatía. No conozco casos de esto y parece una práctica preocupante si existiera. Por el contrario, en varias partes del mundo se utiliza el tratamiento homeopático como complemento del oncológico convencional, habiendo varios trabajos publicados con resultados interesantes sobre esta asociación terapéutica. Si bien hay algunos trabajos clínicos y trabajos preclínicos en animales y cultivos de células oncológicas con resultados prometedores, estos no configuran una indicación de utilización en lugar del tratamiento convencional. Un review breve e interesante sobre el tema es el del doctor Moshe Frenkel, de la Universidad de Texas, publicado en 2015. El artículo de la doctora Alba-Ferrara dice que la asociación de la homeopatía a la terapéutica oncológica empeora el pronóstico, lo cual contradice varias experiencias sobre el tema, una con 639 pacientes (Rostock et al, 2011) realizada en Alemania y Suiza, y un trabajo distribuido de manera aleatoria y controlado realizado en 285 pacientes efectuado por el doctor M. Frass (2015) que reveló una mejoría significativa en el estado de salud global y la sensación subjetiva de bienestar en los pacientes que recibieron homeopatía con respecto a los que no la recibieron. Trabajos también recientes sugieren una sobrevida más prolongada (538 pacientes) con la adición de tratamiento homeopático (Gaertner K et al, 2014). Si bien estos resultados no pueden considerarse definitivos, la crítica del artículo impresiona más como un sesgo de confirmación que como un análisis objetivo de la evidencia.

Francisco Eizayaga

Director del Departamento de Homeopatía, Escuela de Medicina, Universidad Maimónides

Juegos rotos

El sábado 21, Día de la Primavera, decidimos ir en familia a la Reserva Ecológica (Costanera Sur). Estaba cerrada, lo cual no estaba anunciado ni en diarios ni en redes. Se puede entender que habrá sido para evitar descuidos y desmanes. De acuerdo. Nos dirigimos entonces a la plaza que está en diagonal. Los juegos están rotos y peligrosos, con huecos por maderas faltantes, clavos salidos (mi nieto se rompió el pantalón). Por favor, otras plazas y parques están cuidados (por ejemplo, el Parque Centenario), no abandonemos un espacio público hermoso.

Diana Daich

