De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019

Propuestas

Me sorprende la cantidad de propuestas que tiene el candidato a presidente por el Frente de Todos para solucionar casi todos los problemas de la Argentina. Me pregunto: ¿por qué algunas de todas esas grandes soluciones no las debatieron en el Congreso durante los últimos cuatro años, para ayudar a un gobierno según ellos totalmente ineficaz para gobernar?

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Idoneidad

Escuché al ministro de Justicia de la Nación en su conferencia del Rotary de Buenos Aires. Omití hacerle una simple pregunta: según el artículo 16 de la Constitución, la única exigencia para ocupar un cargo público es la idoneidad. Mi pregunta: ¿usted cree que una persona con 16 procesos judiciales y cinco pedidos de encarcelación es idónea para optar por un cargo público?

Exijo como ciudadano que haga cumplir la Constitución.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Acto en Formosa

Quiero expresar mi reconocimiento al presidente Mauricio Macri por haber reivindicado a aquellos compatriotas que en 1975, durante un gobierno justicialista, defendieron con sus vidas el sistema democrático, frente a aquellos que pretendían hacer la revolución e instalar violentamente la patria socialista. Este gesto confronta no solo con las declaraciones recientes de Horacio González, sino también con la reescritura de los años 70, en la que no solo se ha convalidado la violencia de los grupos armados, sino que además se los ha elevado a la categoría de héroes, frente a la espiral de silencio que atraviesa a la sociedad, para no ser asociada a las atrocidades de la dictadura.

Este gesto, además de hacer un mínimo de justicia con las familias de los caídos, espero despierte en los ciudadanos una mirada crítica de la versión falsa y maniquea de la historia instalada por los cómplices de los asesinos.

Luis López

DNI 16.785.602

Aerolíneas

El viernes pasado escuché en un programa de radio matinal de mucha audiencia al presidente de Aerolíneas Argentinas negarse a revelar los sueldos de los pilotos que le requería el periodista, atento a que ellos mismos le pidieron que no los revelara porque después tienen problemas de seguridad (lo que implica un reconocimiento de estos señores de que ganan muy bien). Si a nosotros, los contribuyentes, nos sacan el 50% de nuestros ingresos para (entre otras cosas) darle miles de dólares diarios a la empresa para que siga funcionando, es deber del funcionario a cargo revelar los sueldos de sus empleados, al ser requerido por cualquier ciudadano.

Cuando una empresa está a merced de los gremios, su desarrollo es inviable.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Jubilados exentos

Muy justa la declaración de inconstitucionalidad que exime a los jubilados de pagar impuesto a las ganancias. Al fin aparece una medida que nos beneficie a todos los adultos mayores. Porque lo cierto es que hemos sido, durante todos los gobiernos, víctimas del malsano apetito fiscal, que nos negó de nuestros legítimos derechos: la anterior presidenta nos denominaba "caranchos" por reclamarlos, y el actual no ha cambiado nada. Hoy, muchos jubilados como yo, con fallos judiciales en firme favorables, sufrimos el atropello por el que la Anses "ignora" las sentencias y no las cumple, lo que nos obliga a continuar con los trámites judiciales para poder cobrar tardíamente retroactividades e intereses a través de embargos, que demoran las cobranzas y nos perjudican económica y anímicamente, y no nos permite disfrutar como se debe nuestros últimos años de vida.

Y quienes hemos tenido durante nuestra vida activa una obra social de excelencia para el cuidado de nuestra salud, al querer mantener esa calidad en estos períodos finales, somos castigados, tenemos que conservarla como medicina prepaga, pagar sus altos costos, pero también pagar un 5% de nuestro haber a un PAMI que no usamos. Un impuesto adicional oculto a los jubilados.

Me pregunto si alguna vez nuestros gobernantes, sea cual sea su color político, tendrán alguna consideración y dejarán de esquilmarnos miserablemente.Lo del impuesto a las ganancias es un importante paso. Pero no es todo, falta mucho.

Pedro Bollo

DNI 5.319.374

Descenso del taxi

Todos sabemos que a los taxis no les está permitido dejar bajar a los pasajeros en la vereda izquierda, pero se debería permitir que si el pasajero lleva bastón, muleta, andador o silla de rueda se lo pueda dejar de ese lado.

Señores legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: muchísimas personas estaríamos agradecidas si trataran este tema.

Alberto Marcone

DNI 4.485.619

Anemia hemorrágica

Padezco anemia hemorrágica crónica, enfermedad certificada en historia clínica de un hospital público.

Conseguir las ampollas de hierro que se transfieren vía endovenosa en la UGL de PAMI Olivos-Vicente López es ser protagonista de una película de terror Son ampollas que el paciente necesita inocularse una vez por semana para sentirse medianamente bien. No las autorizan por ser minerales.

Son costosas. Pese a ello, cubren sin hacer objeciones los medicamentos de quienes poseen planes sociales. A nosotros nos colocan mil barreras. Causa hartazgo luchar contra los molinos de viento. El Quijote podía, yo no. Y considero que están vulnerando mis derechos.

Sonia Beatriz Landin

landin.sonia@gmail.com

En la red

Facebook

Una salida a lo israelí, ¿es posible en la Argentina?

"Excelente artículo. Muy completo e imparcial" - Iván Petrussa

"Cualquier sufrimiento será positivo mientras no sea una copia de Venezuela" - Marta Beatri

"El problema no es la economía. La economía es consecuencia de una nación culturalmente arrasada" - Matías Zuzek

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)