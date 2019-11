De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019

Milagro

Ignoro si, como dijo Donald Trump, el señor Fernández hará un trabajo fantástico. Lo qué sí sé es que ya ha hecho milagros: los sindicalistas han dicho que no van a hacer paro, y que no hay que pedir bonos ni aumentos. Si antes de asumir su mandato ya ha realizado semejantes portentos, no me quiero imaginar lo que logrará estando en gestión.

Juan Martín Molinari

Consejo

López Obrador le ha dado un excelente consejo al presidente electo: austeridad. Con austeridad, en todos los ámbitos, va a tener éxito. Sin ella, va a acabar como los gobiernos que lo precedieron.

Conrado Etchebarne Bullrich

Contradicciones

Un video de una entrevista no muy larga data a Alberto Fernández por parte del periodista Nelson Castro pone de manifiesto el pensamiento del presidente electo sobre su actual compañera de fórmula. Por las contradicciones entre esas afirmaciones y sus opiniones actuales, el video se hizo viral. Desconocemos las razones del cambio de opinión de Alberto Fernández. No obstante, y a la luz de los hechos, podemos inferir que, ahora o antes, el presidente electo miente o mentía con un descaro total. Ante semejante evidencia, ¿tiene autoridad moral como para tildar a varias figuras de este gobierno de "mentirosos"?

Bernardo M. Clement

Respuesta de Turquía

La carta de la embajadora de Armenia publicada recientemente en LA NACION indica al comienzo que pretende evitar una polémica, sin embargo continúa con una narrativa que distorsiona los hechos y acusa a Turquía por hechos que no cometió. Por otra parte, cabe destacar que el delito de genocidio está claramente definido en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y se requiere de una sentencia judicial para el uso de este término. Asimismo, se debe tener en cuenta que no existe una sentencia dictada en los tribunales internacionales sobre lo ocurrido en 1915. Cualquier incidente que no cumpla con los criterios de la definición de genocidio se excluye de este marco y se convierte en un reclamo unilateral. Mientras el gobierno y la diáspora armenia continúen rechazando nuestras propuestas de revelar los hechos históricos tras su análisis por los historiadores, quedarán sin sentido las iniciativas que intentan presionar a Turquía politizando los sucesos de 1915. En caso de que Armenia y el pueblo armenio quieran saber lo que pasó en aquel entonces, deberán abrir sus archivos y ponerlos a disposición del mundo como hizo Turquía y aceptar el establecimiento de una comisión conjunta tal y como fue propuesto hace 15 años por Turquía, dejando de lado el intento de imponer sus propias perspectivas al mundo.

Asimismo, es menester destacar que una persona que tiene como costumbre denigrar a Turquía y al pueblo turco, y que trata de acusar a Turquía una vez más de "invadir" y "masacrar" distorsionando los hechos, sin conocer las realidades de Chipre y del norte de Siria, demuestra con este comportamiento su pobre conocimiento sobre la historia y actualidad, y revela su habitual actitud prejuiciosa y desafiante que intenta defender su denominada causa escondiéndose detrás de otros temas.

S. Vural Altay

Embajador de la República de Turquía en Buenos Aires

El error humano

La Asociación Médica Mundial y la Academia Nacional de Medicina, entre otras prestigiosas instituciones médicas, han instituido programas para tratar de evitar el error médico en general, y de los cirujanos en particular, desde hace más de veinte años. Los programas de gestión de riesgos y seguridad de los pacientes, en todos los establecimientos médicos del mundo en que están instalados y funcionando, están basados en sistemas que pongan barreras al accionar humano, para tratar de que no cometan errores. Me parece que pedir perdón cuando un error se comete, que pudo o no producir un daño -de cualquier tipo- no solo es un signo de humildad, sino también de la demostración de la calidad humana de quien lo pide. Creerse infalible es muy peligroso.

Fernando G. Mariona

¿Hamburguesa?

Así como no debe llamarse leche a aquellos productos derivados del licuado de frutos secos, soja, coco, etc., tampoco debería llamarse hamburguesa a aquellos productos conteniendo proteínas de origen vegetal. No sería difícil encontrar un nombre alternativo -vegieburger, por ejemplo- que ayudara a diferenciar el origen del producto. Y para evitar que nos sirvan el producto equivocado lo más simple sería mantener las hamburguesas en su formato circular y darles a las vegieburgers una forma cuadrada u otra no redonda.

Jorge Meszaros

Virgen Morena

En la sección Turismo del 20 de octubre, en el artículo "Ciudades de Europa muy familiares", se habla de la Virgen Morena, o "La Moreneta", que se encuentra en el monasterio benedictino de Santa María de Montserrat, en Cataluña. Se menciona también a la iglesia porteña ubicada en el barrio de Monserrat (en el país perdió la "t"). Quisiera agregar que en nuestro continente, en Colombia, hay una copia exacta de esa Virgen, donada por España. Se encuentra en el santuario del cerro de Monserrate, en Bogotá, a más de 3000 metros de altitud. Allí se la venera. La Virgen está ubicada en un altar recubierto de oro de 24 quilates.

La devoción mariana atravesó los mares.

Ivonne Béraud

