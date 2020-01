De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020

Sueldos impagables

El Presidente considera impagables los sueldos de los jubilados con la movilidad actual. ¿Significará eso que él considera "pagables" los sueldos de los funcionarios de su gobierno, diputados, senadores y la veintena de asesores que tiene cada uno?

Sería interesante que el Presidente diera una explicación sobre este fenómeno.

Mercedes Bonomi

DNI 4.987.450

Entes reguladores

Desde el desembarco de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, enviada por el Poder Ejecutivo y sancionada hace poco más de una semana, estamos discutiendo e indagando sobre sus implicancias en materia jubilatoria, tributaria y hasta delegativa, tanto en materia social como económica y productiva. Sin embargo, no mucho se dice sobre la decisión, explicitada en el art. 6 de la ley, de intervenir el ENRE y el Enargas: dos entes autárquicos dedicados al control y a la regulación de las empresas proveedoras de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, respectivamente; dos entes que durante diez años estuvieron intervenidos por el Poder Ejecutivo y cuya normalización dispuso en 2017 el gobierno de Mauricio Macri mediante su integración por concursos públicos y abiertos de antecedentes.

Intervenir nuevamente los entes reguladores es dar un paso atrás que vuelve a romper los marcos regulatorios, tiñendo de discrecionalidad la regulación de los servicios públicos.

La experiencia ha demostrado que la discrecionalidad derivada de la intervención de los entes empeoró todos los indicadores de la calidad del servicio, se evidenciaron importantes fallas en el control y en las sanciones a las empresas. Es nuestra vocación como oposición lograr que el país crezca y que a los argentinos les vaya bien. Tenemos la responsabilidad institucional de darle herramientas al nuevo gobierno para que eso suceda, pero no podemos permitir que bajo la premisa de modificaciones urgentes se ignoren marcos regulatorios, con justificaciones cuestionables. Comprendo la necesidad del nuevo gobierno de revisar el cuadro tarifario, pero sería un grave error para nuestro país no seguir construyendo sobre las avances alcanzados. Los resultados de la falta de institucionalidad dados por la emergencia tarifaria y la intervención de los entes que rigieron durante 12 años ya los conocemos. No volvamos a lo mismo.

Ezequiel Fernández Langan

Diputado nacional

eflangan@hcdn.gob.ar

Partido liberal

Con toda la enorme simpatía que profeso por todas las manifestaciones de la tradición de pensamiento liberal, estimo que no es para nada el momento de insistir en el establecimiento de un partido liberal. Afortunadamente, en los peligrosos tiempos que corren una proporción relevante de personas han apoyado electoralmente a la actual oposición, no como manifestación de adhesión a la fallida gestión del anterior gobierno incapaz de haber reducido las dimensiones elefantiásicas del Leviatán en su propia jurisdicción del Ejecutivo. En consecuencia, se ha mantenido una estructura impositiva intolerable, incrementado exponencialmente la deuda y mantenido una inflación mensual equivalente a la anual de un país normal.

No deben confundirse el plano político y el andarivel intelectual, imbuido de la imprescindible batalla cultural, que debe redoblarse. Las actuales circunstancias exigen el fortalecimiento de la oposición recién constituida al efecto de preservar valores republicanos esenciales, como la libertad de prensa y lo que queda de la Justicia, a pesar de otras deficiencias que pueden justificadamente señalarse. No es esta la oportunidad de distraer apoyos que resultan vitales.

Alberto Benegas Lynch (h.)

DNI 4.315.986

Borges y "haiga"

Nombrar a Borges siempre queda bien, da cierto aire de persona culta a quien lo hace y hasta parece políticamente correcto. Pero mencionarlo en el ámbito del lanzamiento del Plan Nacional de Lectura y destacándolo en el carácter de novelista, que nunca fue, denota al menos tener poco conocimiento sobre su obra.

Bajando algunos escalones, el término "haiga" no suele sonar tan mal si no lo escuchamos de boca de un gobernador. De hecho, esa forma verbal ha perdurado en muchas zonas de habla hispana, sobre todo en el ámbito rural. Pero cuando se la emplea en el ámbito del poder delata cierta ignorancia. Y la ignorancia ligada al poder no suele ser una virtuosa combinación.

Gabriel Mascheroni

DNI 23.486.218

Migraciones

Mi hija y mi yerno llegaron desde París en vuelos y días diversos. Ambos se asombraron de las demoras para efectuar los trámites de ingreso al país . El Aeropuerto de Ezeiza se ha modernizado y está acorde con las exigencias y parámetros internacionales con salones y servicios de calidad, pero las demoras en Migraciones son injustificables y vergonzosas. Mi yerno, ciudadano francés, con una sonrisa condescendiente me señaló que en sus viajes por el mundo difícilmente encontraba ese tipo de recibimiento, que constituye la primera imagen de nuestro país.

Jesús Fernando Taboada

DNI 4.316.950

Pirotecnia feroz

La conciencia sobre los daños que causa la pirotecnia está creciendo y hay señales de disminución. Muchos esfuerzos de refugios, proteccionistas y ciudadanos sensibles buscan crear conciencia sobre los efectos perturbadores que provoca. Aunque quizá impacta más la reacción de un animal aterrorizado, olvidamos que los efectos alcanzan a enfermos, autistas y a personas en general por el ruido resultante. Algunas provincias y municipios avanzan en la prohibición y desde el gobierno nacional se eliminó el estruendo de los actos. Pero lamentablemente no vemos avances en el partido de San Isidro a pesar de la preocupación de muchos vecinos conscientes del problema. En Nochebuena y Año Nuevo hubo pirotecnia por doquier a metros de hospitales, geriátricos y hogares de discapacitados. Pedimos a las autoridades del partido que registren los innumerables pedidos en cartas, publicaciones, recolección de firmas, etc., que se han hecho en este sentido.

Marta Clara May

DNI 4.568.066

En la red

Facebook

Año Nuevo: por primera vez en 38 años no hubo heridos en el Hospital de Quemados

"Por fin una buena noticia... resultado cuando hay concientización, responsabilidad y criterio" - Carlos Ravera

"Creo que la crisis sirvió para que gastaran menos en pirotecnia. La gente que se preocupa de los suyos y de los demás no la usa" - Viviana Domínguez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS