De los lectores: cartas & mails

Tuve ocasión de ver fragmentos de la entrevista realizada por Horacio Verbitsky al presidente de la Nación. Confieso que me produjo una profunda indignación por un lado el tuteo irreverente empleado en la entrevista, pero más aún el tono altanero, suficiente y casi avasallador con que Verbitsky formulaba las preguntas, que más que tales parecían instrucciones acerca de lo que debería hacer el Presidente. Refiriéndose al caso Milagro Sala, le preguntó si había mantenido reuniones al respecto con el "carcelero" Morales, llamando así al gobernador de Jujuy. El presidente Fernández, casi sumiso, nada dijo respecto del afrentoso apelativo, cuando en rigor debió defender la investidura del gobernador, aun cuando sea de la oposición. Con el mismo tono arrogante, el exmontonero pidió al Presidente que apurase alguna gestión para aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, a fin de solucionar el problema de la Justicia, infiero que naturalmente de cara a los intereses de Verbitsky y de su jefa. En síntesis, y hasta donde pude ver, la entrevista fue en realidad una toma de examen realizada por el entrevistador con un desenfado tal que empequeñeció la figura presidencial y degradó su investidura.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Somos responsables

¿En dónde quedaron nuestros valores, tales como la responsabilidad y la honestidad? Es una pregunta que me suelo hacer a diario al atisbar los semáforos de la Capital Federal, en los cuales los ciclistas se han olvidado de que las luces rojas también les competen; no obstante, parecería poco clara la indicación de "no circule por la vereda" en las EcoBicis que ocasiona que los peatones deban, en resguardo de su salud, obligadamente correrse a un costado. A su vez, me sorprende cómo en las esquinas, entre otros lugares, llámense entradas de edificios, se posan furtivamente aquellos agentes de seguridad en busca de la distracción, que parecería inexorable, conocida como celular. ¿En dónde encontramos la tranquilidad de saber que estamos protegidos al salir de nuestros hogares? A menudo con la incertidumbre de saber si al volver fuimos privilegiados de no haber tenido una situación que atente contra nuestra integridad física y psíquica, seremos capaces de sentirnos felices, sanos y salvos. Ojalá los entes reguladores puedan hacer algo al respecto. Todos somos responsables.

Juan Cruz Pintos

DNI 37.984.728

No aprendemos más

A esta altura, dudo de que el asesinato (asesinato, no fallecimiento) de Fernando Báez Sosa, ajusticiado por una manada de violentos, nos enseñe algo como sociedad. Ninguna "desgracia evitable" nos ha enseñado nada hasta ahora, puesto que se siguen repitiendo casi cotidianamente. Ni la Puerta 12 de River, ni Cromañón, ni lo del tren Sarmiento en Once, ni los vuelcos trágicos de micros de dos pisos conducidos por choferes mal dormidos, ni los balcones que se precipitan al vacío, ni los turistas acuchillados para arrebatarles sus celulares, ni los motochorros con licencia para matar, ni los automovilistas alcoholizados que atropellan y huyen, nada parece hacernos reaccionar y tomar las medidas precautorias para evitar más víctimas. Nos acongojamos y nos desgarramos las vestiduras un par de días y luego seguimos como si nada, resignados a este lamentable estado de cosas. Ponemos parches temporarios, precarios, sin buscar soluciones de fondo. Así nos va. De mal en peor.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Casa tomada

Leí con preocupación su editorial del pasado 17 de enero en el que se menciona "la inconcebible frase pronunciada por una de las representantes de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida", quien se permitió decir que durante los pasados cuatro años la Casa de Gobierno estuvo "tomada". Se ve que el grupo político que la ocupó legítimamente y por decisión de los votantes no resulta de su agrado.

El hijo de la señora Almeida fue secuestrado y asesinado en 1975 (cuando la Casa Rosada estaba "tomada" por el mismo partido político que hoy ejerce el poder).

Por eso, así como es inconcebible aquella frase, es también inconcebible que la señora Almeida no muestre desagrado alguno porque quienes la ocupan ahora representen al partido político responsable de la muerte de su hijo.

Juan Javier Negri

DNI 8.536.656

Equipo

El rugby potenció todo lo que aprendí en mi hogar, mis padres fueron los primeros sponsors que tuve. El primer equipo que integré fue el de mis hermanos (éramos nueve). Aprendí a respetar, a ser agradecido, a ser solidario, a tener disciplina, a luchar frente a la adversidad, y lo más maravilloso que me dio para toda la vida son todos los amigos que tengo. El rugby se dedica a Los Pumas, se dedica al rugby solidario, se dedica al rugby sin fronteras, se dedica a Los Espartanos, se dedica a la FUAR, se dedica al movimiento cristiano, se dedicó a fundar un club como lo es Virreyes y, principalmente, se dedica a dar valores y herramientas para la vida. A lo que no se dedica y jamás se dedicará es a formar malas personas ni delincuentes. No olvidemos que desde el hogar nace todo.

Miguel Richards

DNI 10.900.256

Palacio Haedo

Perdí la cuenta de los años que el Palacio Haedo (1870), que fue de Parques Nacionales y monumento histórico nacional, se encuentra dando una triste imagen de abandono en la avenida Santa Fe y Maipú. Los andamios que lo rodean le dan al paseante la esperanza de que esto cambie, pero ya hace varias décadas que están instalados y no se observa ninguna actividad. Seguramente los responsables dirán que no es el momento oportuno, pero lamentablemente nunca es el momento oportuno. Alguna vez se hará el milagro y veremos este atractivo edificio en las condiciones que se merece

Fernando Helguera

DNI 7.823.241

