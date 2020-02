De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2020

Micros peligrosos

Otro micro de dos pisos volcado. Otras muertes inocentes. Historia repetida todos los años y en todas las rutas. Ningún otro país, salvo la Argentina y Perú, los habilitan para viajes de larga distancia. Años atrás cuando ocurrió un desastre mayor se discutió su validez y estuvo a punto de ser anulado tanto el uso como la fabricación. Como casi siempre nos ocurre con las decisiones de fondo, esta también duerme en el fondo del cajón de algún funcionario. El problema de los accidentes radica en la altura y ubicación del centro de gravedad. La carga de las maletas se hace sin tener en cuenta su peso. Se ubican en cualquier lugar de la bodega y se agrupan por destino. Al salir el conductor "siente" y se acostumbra al centro de gravedad resultante al inicio del viaje. Recorridos más de un centenar de kilómetros el centro de gravedad comienza a variar por el consumo de combustible. En línea recta no se nota el cambio. Recién al encarar una curva el chofer "siente" que el micro "se le va" y a veces ya es tarde para reaccionar. El control de la carga, peso y balanceo debe hacerlo personal idóneo antes de cada partida.

Patricio MacManey

patomac99@gmail.com

Promover el tren

Los recurrentes accidentes con micros doble piso deberían tomarse como motivo más que suficiente para promover los trenes de pasajeros. Valga como ejemplo el tren a Mar del Plata: ni un problema tuvo, y con récord de ventas. Va siendo hora entonces de que las autoridades tomen ambos temas (revisar la autorización a los doble piso y un impulso al transporte ferroviario) con seriedad, puesto que no solo estaríamos ahorrándonos problemas, recursos del sistema sanitario, etcétera, sino que estamos salvaguardando vidas humanas.

Gabriel Motta

DNI 17.663.842

No ha lugar

"La muerte salvó al juez". ¿Podría ser el título de una novela? ¿El último "acto" de una escena? No. Es la expresión del abogado Dalbón, uno de los defensores de la vicepresidenta, opinando sin ningún respeto hacia una persona que falleció.

Señor Dalbón, la muerte no forma parte de la política ni procesos, menos aún de ideologías. Yo no soy juez, señor Dalbón... pero le digo: "No ha lugar" .

Cristina Alemán

alemancristina_337@hotmail.com

El rol de la familia

No son los establecimientos educativos, deportivos, religiosos los formadores reales de valores, sino la educación recibida en casa. Es allí donde se puede naturalizar el delito, la deshonestidad, el crimen o que todo eso sea una vergüenza y una mancha. Depende de las familias. Hasta la fecha llama mucho la atención que los padres de los asesinos no hayan pedido perdón públicamente por el crimen que cometieron sus hijos, quizá con la esperanza de que sus hijos logren evadir la justicia terrenal. Eso es la mala educación de los padres. Cualquier persona educada con valores haría eso. Se trata de valores humanos. Parafraseando al papa Juan Pablo II, "en el inmenso cuadrante de la historia las horas llegan siempre".

Que este crimen no quede impune.

Martín Javier Augier

DNI 30.442.345

Genocidio armenio

En estos días en que el mundo recuerda el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, muchos han alertado sobre el peligro del antisemitismo, que vuelve a propagarse. Esta advertencia se basa en el presente y también en el futuro, pero pocos se preguntan cuáles son los antecedentes de la Shoá. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, declaró: "Creo que el silencio de lo que sucedió en 1915 llevó al Holocausto", aludiendo al genocidio armenio, aunque sin mencionarlo. Cabe recordar que Turquía glorifica a sus genocidas ante un incomprensible silencio de los líderes mundiales. Entre los presentes en el acto de conmemoración estaba el titular de la Asamblea Nacional de Azerbaiján, país que, al igual que Turquía, tiene una política de Estado basada en la armenofobia, donde los sangrientos pogromos antiarmenios llevan más de un siglo sin interrupciones. De hecho, estos dos Estados aún mantienen usurpado territorio legítimo armenio y siguen sin reconocer el genocidio perpetrado por el Estado de Turquía (1915-1923).

El verdadero peligro, frente a estos crímenes contra la humanidad, es la falta de memoria y el silencio que todavía predomina por oscuros intereses. El antisemitismo y la armenofobia son síntomas visibles del avance del negacionismo. Elie Wiesel describe la negación como un "doble asesinato", ya que también asesina el recuerdo del crimen. Y también nos recuerda que "permanecer en silencio o indiferente es el mayor pecado".

Edgardo Kevorkián

Presidente

Eduardo Kozanlián

Secretario

Asociación Cultural Armenia Hamazkaín

hamazkain.hamazkain@gmail.com

Bombas de tiempo

"Mi mamá está adentro, se va a morir". Quizás ese grito desesperado de una nena nos haga entrar en razón. La hija de la dueña del supermercado chino que se incendió en Palermo pidió entre llantos ayuda para salvar la vida de su mamá, atrapada en el depósito de su negocio. Pese al excelente trabajo de los bomberos, la mujer fue encontrada muerta bajo la mercadería, en una zona de difícil acceso. Quizás otra muerte absurda nos haga entender que si no creamos conciencia nada va a cambiar. El fuego no mata, lo que asesina es la negligencia, la falta de control, la ausencia de prevención. ¿Hasta cuándo se van a seguir habilitando comercios sin las condiciones de seguridad adecuadas? ¿Cuántos de nosotros trabajamos en lugares que son una bomba de tiempo por no estar preparados para una emergencia?

Desde nuestra entidad seguimos trabajando para que estos accidentes, que pueden evitarse, no sucedan nunca más.

Maximiliano Wutzke

Presidente de Cemera (Cámara Argentina de Protección contra Incendios)

DNI 31.606.412

