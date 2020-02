De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2020

Retenciones al agro

Mientras todos los países subvencionan la agricultura con seguros de cosecha, de precios?, en la Argentina los productores agrícolas tienen de socio obligatorio al gobierno, que no pone un peso y tiene la vergüenza de decir "retención" y no que le impone un impuesto al campo. Único país en el mundo con retención agrícola. ¿Cómo puede producir el pequeño productor que compró tierra marginal para soja y hoy tiene un impuesto que no le permite producir? Se transforma en pobre al pequeño productor agrícola para darles a los pobres de la ciudad. Solo los productores con mejores tierras pueden producir y pagar el impuesto-retención. ¿Y este gobierno vino para ayudar al pobre que quiere trabajar en el campo? ¿Con quién debe hablar el campo si no es con sus tractores, para que se termine eso de que el que tiene un pedazo de tierra es oligarca? Es un trabajador agrícola, con buen o mal tiempo, con seca o inundaciones, sin caminos rurales y con un precio de venta incierto. Este gobierno peronista o no aprendió que el campo quiere trabajar o quiere desafiarlo de nuevo. No queda tiempo, llegaron con un plan, entonces que hablen, no hay que estar pidiendo audiencia. La respuesta del campo está en las generaciones de agricultores que siempre hicieron lo suyo, porque "cultivar el suelo es servir a la patria"

Alfredo Ricardo Lanusse

lanussealfredo@gmail.com

Abolicionismo

Los argentinos siguen muriendo a manos de la delincuencia asesina que no tiene límites. Es espeluznante la cifra. En lo que va del año son 40 los asesinatos que troncharon vidas valiosas. En quince días hubo tres muertos. El 31 de enero el robo a la sucursal Isidro Casanova del Banco Nación dejó a un cajero sin vida. El domingo por la tarde un hombre disparó en la entrada del boliche Pinar de Rocha y mató a un empleado e hirió a otro. Se afirma que, para robarle una cadenita de oro, un hombre fue baleado frente a su hijita en el Shopping Soleil y desgraciadamente ha quedado cuadripléjico. El 4 de febrero, con el título "Retrocesos en la prevención del delito", la doctora Diana Cohen Agrest, madre de un joven asesinado, nos dice que desarmar a las fuerzas de seguridad, específicamente en el uso de las Taser, es volver a los peores tiempos. Están favoreciendo a los delincuentes y agraviando a las víctimas. Los hechos que estamos padeciendo le dan la plena "El abolicionismo fue lo peor que le pasó al derecho argentino". Estas palabras pertenecen al fiscal Marcelo Romero en ocasión de otro caso del que nos avergonzamos: un policía fue procesado por defender al turista acuchillado en La Boca. Merece el mayor de los respetos y deseamos que sean oídas las expresiones de la presidenta de la asociación civil Usina de Justicia, Konex de Platino en Ética.

Rosa de la Fuente

DNI 4.455.192

Canicoba Corral

Considero muy acertados los comentarios del editorial del 20 de febrero sobre la actuación del juez Canicoba Corral. Pero el posible mal desempeño de ese juez no debe hacernos olvidar que lo que no funciona es el Poder Judicial en general. Como habitual litigante en el fuero del trabajo, me he cansado de escuchar a jueces que, muy sueltos de cuerpo, afirman que "su función no es impartir justicia, sino defender a los trabajadores, hagan lo que hagan". Lamentablemente, debo afirmar que en nuestro país "la Justicia es una señora honesta que vive en un prostíbulo", por lo que, si no se cambia de una vez por todas la forma en que se elige a los jueces y se agiliza la manera de destituirlos, en caso de mal desempeño de sus funciones continuaremos condenados eternamente a padecer una Justicia ineficiente y corrupta.

Enrique Javier Martorell

DNI 10.964.088

El Marplatense

Efectivamente, tal como mencionara el lector Claudio Sánchez en su carta del 20 del actual sobre el tren El Marplatense, el señor Budd fue el ejecutivo de la firma Budd Corporation, fabricante de los coches que aún cubren el servicio a Mar del Plata. Como exrepresentante de la firma Budd en el país, quisiera agregar que dichos coches tienen una historia muy especial, ya que fueron adquiridos por el exministro Miguel Miranda -a fines de los 40-, quien quedó maravillado con estos mientras se trasladaba de Washington a Filadelfia por el ferrocarril Baltimore & Ohio. El ministro quiso utilizarlos en la línea a Bariloche y los necesitaba en forma inmediata, pero se encontró con que Budd Corp. tardaría ocho meses en entregarlos, es decir, fuera de la época de turismo al sur. Los coches fueron finalmente adquiridos al F.C. Baltimore & Ohio, pagándose una fortuna por ellos. Pero lo peor estaba por venir. Dichos coches -como todos los estadounidenses- eran de trocha media y las autoridades ferroviarias de entonces recién se dieron cuenta de ello cuando fueron desembarcados en el Puerto de Buenos Aires. Como nuestra trocha en ese ferrocarril es ancha en lugar de media, hubo que llevar a cabo una serie de importantes reformas en el eje y los bogies de los coches, tarea que se cumplió en los talleres de Remedios de Escalada. Es de hacer notar que las autoridades de Budd Corp. -que fueron consultadas- se opusieron enérgicamente a dichas reformas, que consideraron riesgosas y de alta peligrosidad. Sin embargo, el resultado final ha sido feliz, como se viene comprobando desde hace unos 80 años.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Nuestras veredas

Parafraseando a Horacio Ferrer, "las vereditas de Buenos Aires tienen ese qué se yo...": además del mal estado de muchas de ellas, encontramos mesas y sillas, motos y bicicletas estacionadas de cualquier forma y en cualquier lugar, ciclistas que circulan por ellas y, ahora, ¡monopatines!

Señor jefe de gobierno: las elecciones ya pasaron. ¿Hasta cuando seguirá este estado de cosas?

Hugo Perini

DNI 10 224 705

En la red

Facebook

Bullying: desgarrador llanto de un chico con enanismo a la salida de la escuela

"Demasiado lamentable. La primera educación viene desde los hogares, los padres deben tener charlas reflexivas con los chicos sobre el dolor que pueden causar las cargadas y los maltratos a sus compañeros", Vanesa Godano

"Se me desgarra el corazón. ¡Dios mío! ¡Por qué tanta maldad!", Luciana Bonardi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)