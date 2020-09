De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020

Montoneros

Indignadísima y dolorida, con una herida que se me vuelve a abrir, descubro que en mi país no solo se reivindica a delincuentes, corruptos, evasores y mentirosos, sino también a asesinos. ¿Como se supone que tenemos que sentirnos los hijos de civiles inocentes muertos por las organizaciones armadas de los 70 cuando se instituye un día en homenaje a Montoneros, y exmiembros y simpatizantes de la organización firman y publican una carta para reivindicar su accionar, y condenar la "tergiversación mentirosa de la historia"? Es casi obsceno que ellos hablen de mentiras y tergiversación, cuando venimos escuchando desde hace años un relato que los pone como protagonistas con nobles ideales de una gesta de liberación nacional y social e independencia. Me gustaría que me expliquen por qué independencia luchaban cuando hace 45 años asesinaron a mi papá, Antonio Muscat, cuando iba a su trabajo acompañado de mi hermana y a otros miles de inocentes cuyas familias aún esperan justicia. Entre los firmantes figuran exdirigentes de Montoneros como Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía y el excanciller Rafael Bielsa, actualmente embajador en Chile. No tengo dudas de que esto es posible porque esta alimentado, apañado y respaldado por un gobierno "amigo" del terrorismo subversivo, que designa en cargos públicos a exguerrilleros o a sus familiares. Con esta reafirmación de Montoneros, las víctimas del terrorismo, una vez más, quedamos fuera de la historia. Nuestros familiares muertos, en el lugar en donde estén, vuelven a morir, y nosotros volvemos a perderlos.

Claudia Muscat

DNI 12.622.699

Honor

Un ejército que no es capaz de homenajear a sus caídos en combate no merece el honor de custodiar las armas de la Nación.

Cnel. (R) Juan Carlos Alvarado

DNI 7.713.708

Seamos responsables

Estamos en un momento agonal, en el que deben imperar la seriedad y la responsabilidad. El país se desbarranca a causa de errores, incompetencias, mentiras e intolerancia. Policía de Buenos Aires: se ha roto la cadena de mandos a causa de reclamos de todo tipo, sin duda justificados, pero inadecuados dentro del Estado de Derecho. Fuerzas Armadas: el ministro del área ordenó suprimir la recordación que se había efectuado de víctimas del terrorismo con un argumento falaz. Montoneros: han reivindicado la lucha armada que tanto daño hizo a la república, a punto tal que el propio Perón los condenó y a continuación se dispuso desde el gobierno justicialista su eliminación. Alfonsín: absurdas críticas al "padre de la moderna democracia argentina" y a quien el propio presidente Fernández no se ha cansado de alabar y reconocer. Ocupaciones ilegales de tierras: inaceptables opiniones divergentes entre los responsables de la seguridad. Hay más: delincuentes puestos de a miles en libertad e incremento exponencial del delito. Ciudadanos que se levantan contra una orden judicial relativa a la mudanza de quien es considerado un corrupto e integrante principal de la llamada "banda de los pingüinos". Una bomba Molotov lanzada contra la residencia de Olivos. Personal sanitario reclamando mejoras imprescindibles de todo tipo. Fracaso de la eterna cuarentena e incremento de los contagios y decesos en todo el país. Desastre económico.

Frente a ese cuadro dramático, que requiere unidad y esfuerzo compartidos, se amplía la "grieta" y desde el Gobierno se llevan a cabo proyectos inaceptables que solo tienden a satisfacer a los grandes responsables de la corrupción de estado.

O reaccionamos todos o el futuro será difícil de vivir.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Consejo

Después de compartir un asado y aparecer en una cuestionada foto con su pareja y parte de la familia Moyano sin barbijo y sin guardar distancia, el presidente Fernández nos aconseja postergar para más adelante los momentos de esparcimiento. Otra tomadura de pelo.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Bofetada

Sorprende que LA NACION ofenda a la mayoría de sus lectores con un dibujo abortista a toda página hecho por el dibujante Tute en la revista del domingo. Es una verdadera bofetada que nos da "nuestro" diario, y digo a la mayoría porque la gran mayoría de las cartas de los lectores sobre ese tema sensible son antiabortistas. Una ofensa gratuita que no nos merecemos. Cosas como esta debilitan el vínculo de muchos lectores con el diario.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Facturas de luz

Como clienta de Edenor he tenido la desagradable sorpresa de recibir las facturas correspondientes a los bimestres 3 y 4 con un aumento del consumo totalmente desproporcionado respecto del real. Somos dos personas viviendo con el mismo sistema de calefacción existente el año anterior, por más que haya sido un invierno más frío, no se justifica que de 376 kW de 2019 pase a 1013 ahora y de 630 a 2519, respectivamente, en esos bimestres. Lo que más me llama la atención es que no puedo comparar con la medición actual del medidor, al no publicarse en las facturas, como siempre, el valor de las mediciones correspondientes, pues ante casos parecidos uno podía leer el medidor y fijarse si el valor actual correspondía a lo que figuraba en ese bimestre. O sea, me pueden cobrar lo que quieren y no puedo comparar nada. Y hace más de una semana que me quiero conectar con la empresa para realizar el reclamo y las líneas están siempre saturadas.

Mirta I. Mayer

DNI 4.985.411

En la Red

Facebook

Alberto Fernández: "Este tema no se resuelve escondidos en patrulleros y tocando bocina"

"El Presidente tira nafta al fuego en lugar de calmar los ánimos" - Mónica Vidal

"No debería estar tan enojado. Usted dejó libres una cantidad de delincuentes que es imposible dominar" - Norma Díaz

"Usen la plata de la reforma judicial para pagar lo que corresponde a las fuerzas de seguridad y al personal de salud, además de proveerles los elementos necesarios para cumplir con sus funciones. Es muy simple" - Adriana Ernaga

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS