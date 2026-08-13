Cartas de lectores: Sismos, cepos, carne vacuna

Sismos

Habiendo visto los terremotos recientes en Venezuela, Japón y Colombia obliga a todos los seres humanos a tomar decisiones muy importantes a nivel mundial. Construir en todas las regiones que han sufrido sismos importantes en la historia, respetando las reglas antisísmicas. El costo de ese tipo de construcción solo supera en un 8% el costo tradicional lo que no es un adicional tan importante. El ejemplo reciente del éxito de una medida como ésta es el terremoto en Japón hace tres semanas en un 7,4 escala Richter que no tuvo ningún derrumbe, ni muertos con mismas graduaciones de terremotos que los de Venezuela y Colombia. La diferencia está a la vista.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Cepos

Milei afirmó que es deshonesto decir que Estados Unidos nos salvó porque solo fueron 2500 millones de dólares en una corrida de 70.000 millones.

Lo que no dice es que fueron los últimos que necesitaba cuando se agotaron todas las distintas fuentes alternativas, y algo más, Bessent agregó que su billetera seguía abierta. Milei debería liberar hoy todos los cepos para que flote realmente el dólar, ya que el próximo año con las elecciones y casi seguro sin la ayuda de Scott Bessent, la tendrá muy peliaguda.

Graciela Ríos

gracielaguadarios@gmail.com

Carne vacuna

Dentro del anteproyecto de Ley de Desregulación enviado por el Gobierno ( Sturzenegger) al Congreso hay modificaciones a los regímenes de Corretaje; al del gas licuado; al del libro, al de los traductores, la ley de farmacias, etc. Son las primeras 8 hojas de un anteproyecto de 144 páginas. En las páginas 9 y 10 trata del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), modificando su sistema obligatorio de recaudación para promocionar la carne vacuna haciéndolo voluntario. Esa reforma liquidará el Ipcva porque la recaudación voluntaria no sirve, y está demostrado en todos los institutos de nuestros competidores pues es obligatoria. Luego se tratan otros temas, como la desregulación de la navegación y comercio de cabotaje hasta la página 31. Después vienen 113 páginas (78% del proyecto) de una reforma importante del sistema financiero actualmente vigente (Mercado de capitales, Warrants, Garantías, régimen de Títulos Valores, Letras de Cambio, Sociedades de Capitalización y Fideicomisos, etc.) ¿Qué sentido tiene meter en este anteproyecto dos páginas del Ipcva? Es un ente público no estatal, creado por ley, a instancias del interés de ganaderos e industriales, con fondeo estrictamente privado. No hay nada que desregular en esta cuestión… La mayoría de los ganaderos y la industria apoyamos al Ipcva en su accionar, aunque es cierto que hay algunos disidentes por cuestiones diversas, algunas justificadas y otras no... ¿No será que la estrategia del Ministerio de Desregulación o del Gobierno sea haber incorporado algunos temas (como el Ipcva) para negociar con legisladores, siempre ávidos de meterse en organismos de los que no participan? ¿y el verdadero interés es la reforma financiera? Hay una frase atribuida a Otto von Bismarck que dice así: “las leyes son como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen...”

Marcelo E. Fielder

marcelofielder67@gmail.com

Mal gusto

Con profundo estupor leí que licitarán una bóveda en el cementerio de La Recoleta para poner un bar. Más allá del mal gusto, es una profanación a un camposanto, donde el recogimiento y el silencio respetuoso debe primar por sobre cuestiones económicas. Demás está aclarar que las visitas guiadas son un aporte cultural, pero adosar un local gastronómico es un exceso que distorsiona la esencia del lugar. Dios quiera que las autoridades de la ciudad tengan a bien dar marcha atrás con esta idea. De lo contrario los muertos ya no descansarán en paz.

Daniel Horacio Artola

dartola38@yahoo.com

Arte y artificios

Interesante e inteligente resulta ser el Manuscrito de Luis Cortina del martes pasado, planteando las dos aparentes formas de una obra de arte con la que un artista puede conmover al público y detalla algunas que, con mínimos recursos materiales, emocionan. Quisiera adicionar a las mencionadas en la nota a “La suerte de la fea” de Mauricio Kartun, interpretada por la brillante actriz Luciana Dulitzky, con 10 años en cartel, que con una simple botella de anís, un disco y una vitrola, con solo su cuerpo en movimiento, emocionan y hacen pensar a la vez. Como finaliza Luis Cortina: “Siempre un artista nos conmueve, más allá de los artificios”.

Victor Zajdenberg

viczaj2@yahoo.com.ar

Pinamar y Cariló

Quienes vivimos, veraneamos o invertimos en Pinamar y especialmente en Carilo, observamos con creciente preocupación el deterioro un destino que durante décadas fue sinónimo de tranquilidad, seguridad y calidad de vida. La inseguridad se ha convertido en una realidad cotidiana. Los robos ocurren prácticamente todas las noches y los vecinos convivimos con una sensación de desprotección incompatible con una ciudad que pretender ser uno de los principales destinos turísticos del país.

No alcanza con discursos: se necesitan políticas de prevención y mayor presencia policial y resultados concretos. A ello se suma el evidente abandono del espacio público, falta de mantenimiento en las calles y escasa limpieza, que afecta tanto la circulación como la imagen del lugar. Quienes pagamos tasas municipales cada vez más elevadas esperamos servicios acordes con esos recursos.

Demian Lionel Zabaleta

demianz1@hotmail.com

En la Red Facebook

Polémica en Avellaneda. La esposa de Ferraresi lo designó en un cargo tras la renuncia a la intendencia

“Todos asegurados” -Maria Cristina Haidar

“¿Casta?” -Marcelo Esteban Gonzalez Ofria

“¡Ahhh pero Milei!” -Adrian De la Rosa

“Esto es lo que los peronistas deberían combatir si realmente quieren ganar. Pero parece que están en la misma, ¿o no?” -Eduardo Croce

“Todo queda en casa” -Tere Rodriguez

“O sea, para que sea más fácil: ñoqui, ¿te queda claro?” -Pedro Lisandro Di Loreto