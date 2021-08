Spot radial, zona liberada, la inflación

Spot radial

Un spot radial de campaña oficialista reproduce a un ciudadano que dice: “Cuando termine la pandemia, voy a ir a visitar a mi abuela…”. Qué gracioso y patético a la vez. Mientras algunos aún hoy se cuidan de circular, otros no se han privado en el peor momento de mantener reuniones (aunque “oficiales”) desoyendo decretos que emanaban de su propio puño y letra. Solo en la Argentina.

Gastón Maiztegui

Bibliotecas

LA NACION dio cuenta de la reapertura de la Biblioteca del Congreso y se agotaron los turnos. ¿Cuándo van a estar reabiertas todas las bibliotecas públicas dependientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires?

Hugo Perini

Zona liberada

La exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich visitó recientemente el aeropuerto de Tartagal, ciudad fronteriza ubicada en Salta, a pocos kilómetros de Bolivia y Paraguay. Allí señaló que durante su gestión la Fuerza Aérea había instalado un radar especial para detectar aviones del narcotráfico, con una inversión millonaria que hizo Invap, y también había una base de aviones de la Fuerza Aérea para la intercepción de aviones del narcotráfico. Como se muestra en un video, el hangar ahora está vacío y el radar, apagado y sin funcionar, por lo que nuestras fronteras quedan como zona liberada y a merced de los aviones del narcotráfico, que se desplazan libremente. El funcionario que ordenó estas medidas debería ser investigado por sus superiores y, como mínimo, denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ricardo E. Frías

Atentado de 1975

El coronel (R) Florencio Olmos debería informarse adecuadamente antes de emitir una acusación temeraria contra un ciudadano, y disculparse por su error luego de contar con los datos reales, que pueden ser fácilmente confirmados con una simple visita a la hemeroteca. El atentado del que hace responsable a Jorge Taiana tuvo lugar el 4 de julio de 1975, y no el 4 de junio, como sostuvo erradamente en su carta. Resulta importante recalcarlo porque sucedió días después de que Taiana fue detenido con su esposa por fuerzas de seguridad. La noticia de la detención fue publicada en la nacion el 29 de junio de ese mismo año, y se señaló que se había producido en la madrugada del 27 de junio, por personal de la Superintendencia de Seguridad Federal.

Sergio Stradolini

La inflación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la inflación es un fenómeno de responsabilidad colectiva y no solo del Estado. Me pregunto cuál es mi cuotaparte de responsabilidad de este flagelo crónico que devora nuestro devaluado peso. ¿Qué culpa tenemos nosotros, los ciudadanos de a pie, que hacemos malabares para llegar no ya a fin de mes, sino con suerte a mediados? ¿También nos tenemos que hacer cargo de esto?

No solo nos reta el Presidente a diario, sino que ahora parece que en cada hogar hubiera una máquina de hacer billetes funcionando las 24 horas, y disparando la inflación por las nubes. Por favor, que cada uno se haga cargo de lo que le toque. Tirar la pelota afuera no es “fair play”. Seamos adultos.

Irene Bianchi

Malvinas

En estos días se han producido públicamente diferencias en la apreciación sobre la soberanía de las Malvinas, tratando de incorporar las opiniones al enfrentamiento político. Cuando algunos políticos o escritores expresaron que “son territorio británico”, creo que no han hecho otra cosa que reconocer la realidad y no como una adhesión al derecho de Inglaterra a su soberanía. Por otra parte, es necesario diferenciar la controversia legal entre ambos países con la situación actual después de haber vivido y sufrido una guerra que dejó muchas heridas abiertas. En ocasión de haber escrito el libro La fragata Heroína, primer barco de bandera argentina que declaró nuestra soberanía en las islas, he tenido que revisar los acontecimientos posteriores, y saqué la conclusión de que ambas partes tienen sus razones, pero esa es mi posición como historiador, no como argentino que desde que comencé al colegio me dijeron lo que dicen los manuales. Sostengo que a nivel internacional la Argentina tiene que hacer valer los derechos que sustenta, pero no a convertir una historia incierta en argumentos políticos. Para terminar, se me ocurre pensar qué pasaría si se propusiera que los países europeos volvieran a tener soberanía sobre los territorios que poseían a principios del siglo XIX. Suena a un disparate.

Jorge Federico Lima

Duda

Mi esposa y yo tenemos más de 80 años. Soy ciudadano de los Estados Unidos y residente legal de la Argentina. Mi esposa es ciudadana argentina y residente legal de los Estados Unidos. Ambos estamos atrapados en el bloqueo del virus Corona y vivimos en Buenos Aires. El sitio web de la embajada de los Estados Unidos establece que los ciudadanos estadounidenses en el extranjero deben seguir las políticas de los países para obtener vacunas contra el coronavirus. Ambos tuvimos la primera inyección de la vacuna Sputnik V en marzo de este año, pero la segunda aún no está disponible en la Argentina.

Si mi esposa o yo estamos expuestos al virus, o si alguno de nosotros muere a causa del virus, ¿contra quién debería nuestra familia entablar demandas por homicidio culposo? ¿El gobierno de la Argentina o el gobierno de Estados Unidos, o ambos, ya que ambos gobiernos no hubieran podido proteger a sus ciudadanos?

Thomas Reese

