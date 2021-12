Una falta de respeto, monseñor Angelelli, incumplimiento

Una falta de respeto

A raíz de la carta del señor González Fernández sobre los vuelos realizados con aeronaves oficiales, quiero hacer un aporte con un hecho que me tocó vivir en un vuelo entre dos ciudades de la India. Delante mío, un caballero leía un libro; cuando llegamos a una escala, la azafata se le acercó y lo invitó a pasar a primera clase. Este señor, ministro de Energía del país, le agradeció amablemente, pero le dijo que los ciudadanos le pagaban su pasaje en clase turista y que no debía sacar partido de su cargo, porque sería una falta de respeto hacia ellos.

¡Un ejemplo!

Monseñor Angelelli

El reciente sobreseimiento de la señora Cristina Kirchner, que la nacion, en su editorial del día 30 de noviembre, califica acertadamente como “uno de los mayores daños jamás infligidos a la reputación del Poder Judicial de la Nación”, no puede ni debe ser entendido si no es conjuntamente con otros antecedentes que han llevado a este descalabro de la Justicia. Para citar el quizás más escandaloso de todos ellos, en agosto de 1976 se procuró disfrazar el crimen de monseñor Enrique Angelelli, en La Rioja, como “accidente”, haciendo intervenir a un supuesto magistrado, que, vaya casualidad, había sido designado 20 días antes, era simplemente un abogado auditor de la policía de otra provincia, ni siquiera de la misma, y, por supuesto, carecía totalmente de pasos previos en la carrera judicial. Y lo que es más sorprendente, a los posteriores 20 días de producido el hecho, archivó la causa e inmediatamente renunció. O sea, se mantuvo apenas un mes en el cargo, y fue este el único caso en que intervino, y no existía ningún Consejo de la Magistratura ante el cual recurrir. Como dice el refrán, evidentemente, “aquellos polvos trajeron estos lodos”. Pero, de la misma manera que el martirio de monseñor Angelelli está plenamente reconocido, y hoy es beato de la Santa Madre Iglesia, la justicia del mismo modo llegará para quienes ahora buscan evadirla. Con ese espíritu de esperanza recordemos la frase de un gran santo: “Procura no inquietar tu alma ante el triste espectáculo de la injusticia humana. Sobre esta injusticia, verás un día el tiempo definitivo de la justicia de Dios”.

Incumplimiento

Señor Jorge Macri: lo he votado dos veces para intendente de Vicente López y estoy satisfecho con su gestión. Está vigente entre usted y yo un contrato que acaba de incumplir. Usted me pidió y yo le di mi voto para el período 2019/2023, que Ud. no va a concluir.

¿Cómo hago en el futuro creerle si me pide el voto otra vez?

Prevaricadores

La jueza Servini de Cubría resolvió rechazar in limine la acción promovida por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia para que se reabriera la causa penal instruida con motivo de la voladura por Montoneros del comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Esta decisión de la jueza es aberrante, pero no sorpresiva. De hecho mantiene un derecho de dos velocidades, según el cual solamente los que combatieron contra los Montoneros, el ERP y otras organizaciones guerrilleras cometieron delitos de lesa humanidad, mientras que los terroristas en el peor de los casos habrían cometido delitos comunes y por ende amnistiables, indultables e incluso prescriptibles. Muy pronto esos terroristas fueron llamados víctimas y convertidos en héroes. Recibieron homenajes, sus nombres fueron inmortalizados en lápidas y monumentos, obtuvieron indemnizaciones millonarias en dólares pagadas por los argentinos y nombramientos como empleados del Estado. Haber sido montonero o erpiano –o hijo de ellos – se convirtió en algo parecido a un título nobiliario, en una nación que alguna vez los había abolido. Mientras todo esto ocurría, los argentinos hemos estado asistiendo a un cambio gradual de nuestro paisaje. El país vio acentuarse su decadencia, mientras crecían la pobreza, la corrupción y la inseguridad. Empezamos a vernos compelidos a tener como enemigos a otros argentinos por ser militares, policías o gente de campo. Vinieron las tomas de tierras, alentadas por capitanejos barriales. Vemos territorios y ciudades convertidos en distritos narco, donde la vida de cada uno vale el pago hecho a un pibe sicario para que la suprima con cuatro balas. Bandas ejerciendo violencia extrema en el bellísimo sur del país, integradas por delincuentes disfrazados de indios que invaden territorios nacionales y fundos privados. Y todo esto y muchos ejemplos más se suceden día a día en las barbas de un Estado desentendido y ausente, desde el cual se execran el mérito y el esfuerzo personal, mientras se nos agobia con cargas fiscales que se asemejan a los delitos de exacciones ilegales y concusión. Por si algo nos estaba faltando, dos jueces de la Cámara Federal de Apelaciones sobreseyeron definitivamente a los miembros de la familia Kirchner, en una causa instruida contra ellos por la comisión de delitos varios.Frente a este último hecho, algunos se muestran (o quieren mostrarse) estupefactos, balbuceando que cuesta creer que exista en la Argentina un sistema de justicia. ¿Qué esperaban? ¿Que la historia no se repitiera? ¿Olvidan que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra? ¿Y que algunos parecen estar enamorados de la piedra? En definitiva, de aquellos polvos, estos lodos.

Intendentes

El proyecto para eliminar la cláusula que prohíbe la segunda reelección consecutiva de los intendentes que el oficialismo ingresó a la Legislatura bonaerense será una de las primeras pruebas de fuego para los legisladores de la oposición. Su comportamiento pondrá en evidencia si existe la voluntad de producir los cambios que la ciudadanía requiere y si defienden con coherencia y dignidad el objetivo que se persiguió al dictarse la ley vigente en la actualidad.

Los legisladores de la oposición tienen la palabra final.

En la Red Facebook

Balean una empresa agropecuaria y exigen $100.000 para detener los ataques

“¡El delito ganó la guerra!”- José Luis Velazco

“Sinaloa en la Argentina”- Gustavo Castaño

“¡Se tienen que levantar todo Rosario y Santa Fe y pedir la intervención urgente!”- Ezequiel Radolci