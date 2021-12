Una fecha de todos, Esteban Bullrich, juras estrambóticas

Una fecha de todos

El Presidente y la vicepresidenta de la Nación convocaron para hoy a la Plaza de Mayo bajo la consigna Día de la Democracia y los Derechos Humanos y una vez más se han apropiado de una fecha que nos pertenece a todos los argentinos. El 10 de diciembre representa la paz, la unidad, la armonía, el respeto a la Constitución nacional y, tal como nos dijo Raúl Alfonsín en su memorable discurso de jura presidencial, la democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista. A diferencia de estas palabras, la Plaza de Mayo de hoy no lo será porque ninguno de esos valores se ha promovido desde 2008 bajo gobiernos kirchneristas. Podrán llenar la Plaza de Mayo pero el pueblo ya les llenó las urnas con votos que no les pertenecen.

¡Feliz Día de la Democracia a todos los argentinos!

Cecilia Marina Jaime

DNI 18.263.558

Esteban Bullrich

Ayer Dios iluminó el Senado de la Nación. Las palabras de Esteban Bullrich renunciando a su banca hicieron llorar a todo el recinto. No tengo dudas de que Dios, a través de la cruz que Esteban agradece tener que cargar, empezó a tallar en cada senador para ser cada día mejor político y argentino.

Ayer brilló un Senado sin grieta.

Se puede.

Marcos A. Evans

DNI 14.062.331

Juras estrambóticas

La jura de los nuevos diputados nos tiene acostumbrados a ritos estrambóticos por parte de algunos. Existe la fórmula de rigor que muchas veces es reemplazada por frases que llegan a producir hilaridad. Pero no deja de preocupar que esos legisladores manifiestan con sus actitudes y dichos que actúan por sí mismos. Pues es tiempo que entiendan y procedan en la inteligencia de que son representantes de quienes mediante el voto los ha puesto ahí. Y que haciendo honor a la banca que ocupan actúen con seriedad.

Enrique Vidal Bazterrica

DNI 11.299.101

No es el camino

Es muy posible que, habiendo perdido las elecciones en su provincia de la manera en que lo hizo, Mario Negri hubiera debido dar un paso al costado, dejando liberada la presidencia del interbloque de Juntos en la Cámara de Diputados, más allá de que su trabajo durante los últimos años en ese cargo haya sido encomiable. Sin embargo, si los diputados que componen el interbloque lo votaron mayoritariamente para que continuara ejerciendo esas funciones, es muy poco lo que había que discutir. Despuntar tan temprano ambiciones personales y rapiñar espacios de poder para posicionarse con vistas a 2023 partiendo el bloque radical responde a no haber entendido que el pueblo mayoritariamente se ha expresado por mantener una oposición unida y fortalecida.

Señores, no están a la altura de lo que el país necesita y este decididamente no es el camino.

Jorge Federico Tisi Baña

DNI 10.736.142

Daños en un colegio

He leído, con desagrado, lo ocurrido en las instalaciones de un colegio católico en San Isidro. Comparto la desilusión de sus autoridades, que quizás piensen que el proceso formativo que dieron a sus alumnos pudo haber fallado. Pero deseo que no se equivoquen: corresponde ahora hacer la denuncia policial por el delito de daños. El proceso formativo de esos jóvenes debe necesariamente implicar la asunción de su responsabilidad por sus propios actos. Adoptar una política “buenista” equivaldría a considerar, una vez más, que quien comete un delito es víctima de una sociedad injusta. Estos jovencitos tuvieron todo a su alcance: educación de buen nivel, contención, acceso a instalaciones dignas y modernas. Nada justifica ni explica ni disculpa su vandalismo. El Colegio Nacional de Buenos Aires, en su momento, denunció a sus alumnos cuando dañaron el templo adyacente a esa institución y esos hechos no volvieron a repetirse. La educación en valores exige que estos sean respetados y no dejados de lado por conveniencia o bajo una mal entendida tolerancia.

Juan Javier Negri

DNI 8.536.656

Pase sanitario

La exigencia de acreditar la vacunación Covid, exclusivamente a través de la aplicación Mi Argentina, debe contemplar alternativas para las personas que no disponen de teléfono celular. Esto es un punto muy importante que debe considerarse antes de la reglamentación sobre el tema que hará el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta el momento el tema es confuso y resultaría discriminatorio para las personas que no utilizan celular no permitirles embarcar en un avión en vuelo de cabotaje o entrar a un restaurante o a un espectáculo público, al no poder acreditar su vacunación completa pese a tenerla. Creo que debe haber aclaraciones o precisiones al respecto del Ministerio de Salud de la Nación.

Roberto Jesús Aranzamendi

DNI 5.097.741

Reductores

En referencia a una reciente carta de la señora Marina Marino y una posterior del señor Alfredo Cuerda, quiero sumar mi adhesión a lo manifestado por ellos sobre los reductores de velocidad que se encuentran en los peajes del Camino Parque del Buen Ayre, que además de ser una de las vías más caras que conozco, se han convertido para los usuarios en destructores de automóviles y de la osamenta de quienes a pesar de pasarlos a paso de hombre no logramos que la suspensión del vehículo se vea afectada. Y ni les cuento en mi caso, que acabo de pasar por una cirugía importante de cadera lo que sufro cada vez que debo atravesarlos. Son exageradamente desproporcionados y no evitan que los que se “cuelan” sigan haciéndolo. Solicito que la concesionaria de este camino tenga a bien retirarlos en beneficio de la salud de autos y personas que no nos queda otro remedio que circular por esta vía toda vez que no tiene colectora.

María Cristina Vidou

DNI 6.389.485

