Una trampa, clases en la escuela, insultos a periodistas

La falta de previsibilidad y los cambios repentinos en las reglas de juego es lo que aleja cada día más a la Argentina del primer mundo. Tal como sucede con el manejo de la pandemia y el regreso de los argentinos al país, lo mismo ocurre en materia económica, de seguridad y en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. La Argentina dejó de ser un país confiable y serio hace muchos años, para convertirse en una trampa, que no solo repele el interés del extranjero, sino que también expulsa a los argentinos.

Federico González Sbarbi

Clases en la escuela

Han vuelto otra vez las torpes discusiones que plantean la misma confusa disputa sobre la educación con los chicos en la escuela, procurando en esa discordia sacar ventajas con argumentos impregnados de especulación política. Como si alguien pudiera discutir la magia que deparan la educación y la cultura, y sobre todo viendo las experiencias sobre el escaso riesgo sanitario que implica la presencialidad, el daño que causa al estorbar el aprendizaje, acentuar las desigualdades, multiplicar la deserción y dejar a millones de chicos sin sus compañeros y el irreemplazable amparo de la escuela. No se entienden los motivos de quienes ponen dudas sobre la trascendente e insustituible importancia de la educación de los chicos en la escuela.

“El estudiante transita la primera partícula de su formación cultural, y quizás empieza a trazar su historia, pero aunque la educación no es un instrumento infalible (ninguno lo es) es el más precioso de todos, y tal vez sea el único” (Jorge Luis Borges, El Hacedor).

Solo aspiran estas líneas a poder ver algún día un país unido, solidario y fraternal, que pueda conjurar los desencuentros de la política, que hoy nos sigue enfrentando con divisiones absurdas y dañando el futuro de nuestros hijos.

Julio César Lifsichtz

Insultos a periodistas

La Argentina venció a Colombia en la semifinal de la Copa América y es nuevamente finalista. ¿Cómo ganó? Por penales. La Argentina tuvo esa suerte. Pero no es esto lo que quiero destacar. Tras el partido, los jugadores argentinos festejaron cantando “y no me importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que los parió”. ¡Qué nivel, muchachos! ¿No escucharon alguna vez el significado del término “crítica constructiva”? ¿quiénes son ustedes para que no sean criticados? Se trata de jugadores demasiado bien remunerados, y muchos de ellos llegaron adonde están, además de por sus condiciones, gracias al periodismo, que más de una vez potenció sus bondades y les disimuló las fallas. Además, jamás escuché a un periodista referirse en esos términos a un jugador, una selección nacional ni un equipo de fútbol cualquiera. La madre es sagrada, muchachos. Muchos han pasado por escuelas de fútbol que los protegen y los educan, supuestamente. Demuestren que algo de esto aprendieron. Por lo que expongo, les digo: ustedes a mí no me representan. Representan, sí, de hecho, a un inmenso sector de argentinos, pero no a mí ni a muchos que sentimos lo mismo. Cuando demuestren que aprendieron a ser dignos representantes futbolísticos, entonces me sentiré representado. Y cuando me muestren que aprendieron algo más que patear una pelota, me sentiré identificado.

Daniel E. Chávez

Inhabilitados

Qué bueno sería que todos los que participaron del vacunatorio vip –demostrando que no les importan nada ni el país ni sus habitantes– queden de por vida imposibilitados de presentarse a cualquier elección, ocupar un cargo público o recibir pauta oficial.

Luján Setti

Tratamiento vip

En el vuelo de Air Europa del lunes pasado viajó de regreso el exministro Ginés González García, responsable del vacunatorio vip, entre muchas otras cosas, pero parece que ahora él mismo inauguró en Ezeiza el hisopado vip, ya que lo retiraron de la cola y lo pasaron por una puerta lateral, porque los pasajeros lo reconocieron y lo empezaron a escrachar. Se ve que el exministro tiene una obsesión con el tratamiento vip.

Sergio Ohanessian

Plásticos

Respecto de la página sobre la ley de un solo uso de plásticos (Monitor legislativo ambiental) publicada el domingo pasado, sugiero hasta que se sancione la norma ofrecer en forma a granel todos aquellos productos sólidos/líquidos, que por cierto son cientos (basta con mirar las góndolas o mostradores para tener una magnitud). De esta manera, no solo tendríamos un ahorro, sino que evitaríamos seguir dañando el medio ambiente.

Miguel Schiavoni

Tuteo

La progresiva chabacanización de la Argentina lleva décadas. Una muestra del paupérrimo lugar al que hemos arribado es la generalizada moda de tutear a todo el mundo. “El GCBA te informa… te ayuda... te indica… sacá tu turno...”. “El banco te recuerda... pagá tu tarjeta... obtené tu préstamo...” etc. ¡No me tuteen! Una institución, el Estado, una prestadora de servicios... deben tratar de usted. No somos amigos.

Argentina decadente.

Pablo Matallana

Gracias

En nombre de nuestro padre, Juan Carlos Román, queremos agradecer a los médicos y enfermeras por toda la atención, dedicación y cariño que le brindaron, cuidando su salud física y emocional. Fue un privilegiado en estar rodeado por la calidad humana y profesional de los doctores Juan Molinos, Adrián Bassuk, Julio Moreno Hueyo, Juan Manuel Escudero (quien estuvo a nuestro lado en el momento más difícil) y Anabella Larghi, y a sus enfermeras Nancy, Sonia y Bárbara, y por supuesto al resto del personal que cuidó su salud. Por último, un gracias enorme a nuestro padre por todas sus enseñanzas y fortaleza. Te extrañamos.

Lorena Román

Carlos Román

