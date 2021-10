Viajes de egresados, desagravio, hisopados en CABA

Viajes de egresados

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció en Villa Gesell “viajes de egresados gratis” para más de 220.000 alumnos de toda la provincia que estén cursando el último año secundario de los sistemas público y privado, a un costo de $30.000 por chico, por lo que han sufrido al no poder organizar el viaje, ya que era muy difícil conocer las condiciones sanitarias. El apuro, la desesperación y la ceguera por ganar el voto joven para las elecciones de noviembre hicieron que el gobernador se olvidara de los egresados de 2020, que sufrieron la pandemia encerrados y ni siquiera deben haber podido hacer un asado de despedida por los controles y medidas que él mismo decretó. Lo más sospechoso, poco creíble y difícil que se hagan efectivos los viajes es que la provincia, con las dificultades económicas que tiene, desembolse unos 6600 millones de pesos (US$3.300.000), ya que los viajes se realizarán después de la temporada de febrero, marzo y abril, cuando hayan pasado las elecciones y no necesiten el voto.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Desagravio

Esto es una adivinanza. ¿Quién dijo “hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos, lo demás es puro cuento”? (Cristina Fernández de Kirchner). ¿Quién dijo “en Alemania hay más pobres que en la Argentina”? (Aníbal Fernández). ¿Quién convocó a una conferencia de prensa en la Casa Rosada (en 2007) para calificar de “pseudoperiodista de investigación”, “responsable de “operaciones políticas”, “copiador de carpetas” y “autor de imbecilidades” al autor de una investigación de los manejos financieros de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable? (Alberto Fernández).

Si su respuesta es “quienes devaluaron su palabra tanto como nuestra moneda”… acertó. Lo mismo si respondió “los Fernández”.

Lo lamentable es que por la morosidad de la Justicia, Claudio Savoia y su familia hayan tenido que sufrir el escarnio y esperar, en este último caso 14 años –lo que se tardó en condenar a Romina Picolotti– para lograr el desagravio.

Ovidio Winter

ovidiow@gmail.com

Mil gracias

Quiero agradecer por este medio todo el acompañamiento, el respeto y el cariño recibido por mí y mis hijos y Juli, ante la dolorosísima partida de mi hijo Lucas Pierazzoli. Desde el momento de su accidente jugando al rugby, lo que más le gustaba en la vida, Lucas no podía haber estado en mejores manos. El Hospital Posadas lo recibió y lo atendió con una dedicación profesional y humana maravillosa. Mi agradecimiento infinito a todos allí, que lo cuidaron y nos contuvieron de la mejor manera. Deseo mencionar a su director, al Servicio de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Posadas, a su jefe, doctora Constanza Arias; a las licenciadas Mónica Chuckebi, Noelia Leiva y Ana Oyarzún, y agradecer muy especialmente la entrega total de la licenciada Gabriela López y el doctor Eduardo Moreno.

Lucas ya es nuestra estrella en el cielo. La vida sigue. Él, que era todo luz, nos iluminará el camino, y gracias a que quiso donar sus órganos nos reconforta entre tanto dolor saber que nuestro “adorado Lukitas” sigue hoy viviendo en otras personas. Siempre supe de la calidad humana de Lucas, pero jamás imaginé lo que despertaba en todos los que de un modo increíble se hicieron presentes en estos días para contarnos quién era él para cada uno de ellos.

Gracias infinitas por los mensajes, los llamados, las fotos, los recuerdos de amigos queridos.

Gracias Hurling Club por ser siempre su segundo hogar. Gracias a Juli, mi nuerita, excepcional mujer que lo hizo tan feliz.

Gracias mil a todos.

María Victoria Daverio

DNI 17.730.254

Hisopados en CABA

Regresé del exterior por trabajo. Me llamaron médicos de CABA para saber cómo estaba. Me ofrecieron el obligatorio hisopado desde mi auto para 5 días después. Me llegó la notificación. Todos los datos correctos. Los horarios cada 10 minutos se cumplieron al pie de la letra. El buen trato, la amabilidad y la atención superaban cualquier expectativa negativa previa. Corrección, verificación y control computadorizado. Todo en manos de mujeres jóvenes cuidadosamente protegidas con delantales desechables y cabello recogido. ¡Cuántos de nuestros desencuentros se arreglarían sin violencia y sin maltratos! ¡Sin declamaciones, discursos semiviolentos ni advertencias punitorias! Lo comenté con mis alumnos universitarios y espontáneamente aplaudieron. Muchos comentaron por qué rara razón no podemos lograr que la gran mayoría de las cosas funcionen en similar nivel. ¿Por qué, para acceder a lo que corresponde, se demanda un sobreprecio? Detrás del hisopado en CABA, del primer mundo, efectuado en día feriado, se escondían tiempos de planificación, entrenamiento, profesionalismo y un posgrado en buena voluntad. Todo funcionaba bien. Nadie vulneró el orden de las filas. El clima de placidez condicionaba el comportamiento de los humanos. Empecemos por tratarnos bien. Terminemos con la victimización continua. Hartos de recibir señalamientos culpógenos, sepa la dirigencia reemplazarlos por la contrición. Es hora de decir la verdad y no mentir, y de no politizar con propaganda un acto privado y sanitario como un hisopado. Al salir, una señorita se disculpó porque tardó medio minuto en alcanzarme la oblea para autogestionar el resultado dentro de 24 horas. Con actitudes así, sin vip prefabricados, entregando salud, alimento, educación, gobernabilidad, rendición franca de cuentas y trabajo, multiplicadas por doquier, soldamos la grieta inútil, infecta y perversa. El problema no es ideológico, es moral, es de renuncia a lo inadecuado más que de demanda de lo que corresponde… ¡Gracias, hisopado CABA! Me diste una razón escasa pero valiosísima para contarles a mis hijos, mis nietos, mis alumnos, que todavía existe gente para seguir quedándose en nuestra tan maltratada y extenuada república, que solo si hacemos los deberes (hay solo dos alternativas, mal o bien), volverá a ser extrañable.

Ignacio González García

Profesor universitario grado y posgrado

DNI 7.746.180

En la Red Facebook

Memorándum con Irán. Duras críticas de los juristas al fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

“Esta es la Justicia K”- Alicia von der Heyde

“Una vergüenza...”- María Virginia Malaccorto

“¡Linda Justicia tenemos! Basta de atropellarnos, ¿por quiénes nos toman?”- Graciela Vogt