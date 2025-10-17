Voto en blanco, elecciones, Sísifo

Voto en blanco

Quiero advertir sobre un tema importante relacionado con el voto en blanco en las próximas elecciones. Según mi entender, si un ciudadano decide votar en blanco, debe marcar todo el talonario con una raya para evitar que su voto sea adjudicado a algún partido político. De lo contrario, si se abre la urna y hay muchos votos en blanco, estos podrían ser divididos entre los representantes de los partidos presentes en la mesa, lo que podría generar un fraude electoral. Quienes deseen votar en blanco deberían marcar todo el talonario con una línea de punta a punta para evitar que su voto sea manipulado.

Bernardo Shaw

Elecciones

Estoy totalmente en desacuerdo con la opinión del lector Guillermo Giambastiani del miércoles 15. Recomiendo leer la publicación de Marcelo Gioffré del 29 de septiembre, “La polarización entre enemigos mortales vacía la democracia”. Asumamos con total libertad nuestra responsabilidad de ciudadanos y votemos de acuerdo con nuestros valores, a los que no debemos renunciar, y no nos convirtamos en inconscientes mercenarios de la política. No asumamos sin discusión ni discernimiento la engañosa opción que algunos políticos y comunicadores nos exhiben como única alternativa. Estamos ante una elección legislativa, no ante un balotaje. Votemos candidatos capacitados, sensatos, respetuosos y honestos. El presente y el futuro de nuestro país están en nuestras manos.

Marta Acuña

Sísifo

Persisten opinólogos, de variopinto ideologías, en la peregrina idea de que la solución es un “plan platita”. El populismo demagógico y prebendario primero hunde en la ignorancia (“alpargatas si, libros no”) a la mayor cantidad de súbditos y luego los manipula con dádivas (pan y circo) asegurando su dependencia y sometimiento. Ochenta años así y, si este gobierno fracasa en su intento de menguar la pendiente decadente de nuestro país, Sísifo se rendirá y dejará que la piedra lo (nos) aplaste.

Roberto Cangiano

Gigantes

“Si quieres ver lejos, ponte sobre el hombro de un gigante”. Esta frase, atribuida a Isaac Newton, alude a que quienes vinieron antes abrieron los caminos y al subirse sobre sus hombros se obtiene una perspectiva más amplia, reconociendo que los descubrimientos y consecuencias no surgen de la nada. Los argentinos, al nacer nuestra patria, estuvimos sobre hombros de gigantes, que fueron nuestros próceres, pero, lamentablemente, los últimos cien años estuvimos sobre el hombro de perversos enanos, lo que demuestra la actual decadencia. Hoy, ante la posibilidad de estar sobre el hombro de un gigante democrático como son los EE.UU., una multitud de detractores, que tanto daño han hecho, se oponen al cambio con argumentos falaces, aprovechando la ignorancia de millones de ciudadanos que ellos arteramente generaron.

Juan José Varrone

Difusión

Hay una pauperización de la difusión de la boleta única y la explicación de su uso. Centrándonos en CABA, se indica en la propaganda “votá acá”, “este es el color”, “poné una cruz sola horizontal”. En este distrito se eligen tres senadores nacionales y 13 diputados nacionales, es decir que se vota no solo la foto que se ve, sino que hay personas asociadas a esa lista, que, de sumar los votos requeridos, entrarán al Congreso. En el caso de diputados, con 154.000 votos, que representan el 6% de los 2,5 millones de votantes empadronados aptos para votar, se logrará un lugar. En el caso de los senadores, se asignan dos de las tres bancas en juego a la lista que obtenga la mayor cantidad de votos, y una banca a la lista que salga en segundo lugar. Estas explicaciones son necesarias como mínimo respeto a la capacidad intelectual del elector.

Alberto Gesualdi

Eutanasia y muerte digna

En breve, el Congreso argentino debatirá sobre eutanasia y muerte digna, como ya ocurrió en Uruguay. Lamentablemente, persiste un profundo desconocimiento en nuestra dirigencia y en la sociedad sobre la diferencia entre ambas. La eutanasia implica provocar la muerte; la muerte digna es el resultado de cuidados paliativos adecuados, que controlan el dolor y permiten un final en paz. El sufrimiento del paciente es un problema médico que la medicina paliativa puede resolver sin acortar la vida. Detrás de algunas legislaciones extranjeras se han abierto puertas peligrosas, como el suicidio asistido en menores y bebés, con antecedentes en Europa. Este es un tema ético, médico y legal de enorme trascendencia que exige información seria, debate responsable y decisiones fundadas. La ignorancia no puede guiar un cambio de tal magnitud.

Dr. Antonio Catalán Pellet

Bandera de llegada

Seguramente no tendré oportunidad de verla de acuerdo con el plan y desarrollo del gobierno que nos dirige por voluntad popular democráticamente elegido en 2023, pero sí conozco perfectamente la orden de largada de hace más de ochenta años, cuando surgió el peronismo, en épocas que nuestro país era considerado el jardín del mundo. Como en toda competencia, el paso de los distintos gobiernos que transitaron el circuito de nuestra sociedad, incluida la época de gobiernos de facto, logró en su alternancia destruir las posibilidades de triunfo. Siempre fuimos para atrás. Un nuevo equipo sin antecedentes, sin respaldo técnico, llámese mayoría en ambas cámaras, con defectos y virtudes que suelen producir incertidumbre y dudas, pero que vislumbra un horizonte distinto, es el que me anima a pensar que sean nuestros hijos y nietos los que puedan disfrutar de esa bandera de llegada.

Carlos Spangenberg

