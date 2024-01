escuchar

Debate parlamentario

Al ver los debates televisados de las comisiones parlamentarias, no puedo sentir más que bronca e indignación. Los diputados cobran suculentas dietas y la mayoría no está a la altura. Aunque trabajaran gratis, a los ciudadanos nos salen muy caras sus faltas de respeto, compromiso y seriedad. Muchos de ellos no están a la altura: provocan, se victimizan, critican, obstaculizan y no aportan a una solución ni al entendimiento. El kirchnerismo, en todas sus versiones –Frente de Todos, Frente para la Victoria, Unión por la Patria–, desde 2003 nos trajo hasta el abismo actual. Señores, si la patria les importa más allá de lo nominal, sean verdaderos patriotas, propongan y ayuden a construir lo que destruyeron. Así tendremos ocasión de borrar la frase: “Los políticos son todos iguales, solamente les importa llenar sus bolsillos”.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Nacional vs. importado

La política de nuestro gobierno, de abrir las importaciones, implica un desafío para la industria nacional, que deberá ser competitiva, de calidad y leal desde el punto de vista comercial. Esto en sí mismo es un desafío importante, y no todas lo podrán enfrentar. La única limitación es no importar mercadería subsidiada dumping, puesto que se rompe el juego de la libre oferta y la demanda. Casualmente esta semana, tuve noción de que la situación actual no puede perdurar,

He adquirido unos botines de seguridad de una clásica y tradicional fábrica argentina de indumentaria de trabajo, y dentro del lapso de garantía se rompieron, el vendedor se desligó de la responsabilidad y la empresa te da un correo electrónico que te sirve solo para la catarsis, puesto que no te contestan. El resultado es que el distribuidor no gestiona ante esta empresa, y algo que tiene que durar mínimo un año a los 5 meses está roto.

Quiero contraponer a este ejemplo uno que me llamó sumamente la atención. Un repuesto de una aspiradora de una conocida empresa sueca no se conseguía en la Argentina. Como creo en los Reyes Magos les escribí, y en un plazo de 20 días me enviaron dos unidades sin cargo. Así, por supuesto, los supuestos patriotas que defienden lo nacional lo hacen por dogma político y no como beneficio hacia el consumidor.

Si tenemos una industria de tecnología avanzada, capitales mixtos, con un factor de escala adecuado, no debemos temer por la importación libre.

Isaac Jorge Lomonosoff

DNI 7.961.967

Aristarain

Los insultos hablan del emisor, nunca del receptor, y no son una excepción los insultos propinados por el señor Aristarain al 56 por ciento de la población que no opina como él. La actitud antidemocrática que propone, con imprudencia y ligereza, debería llamarlo a la reflexión y si de esa reflexión surge una autocrítica, tendría que pedir las disculpas correspondientes. Quienes confiamos en la democracia creemos que las diferencias se resuelven por el camino del diálogo, no por el camino de la violencia; creemos en la conciliación, no en el insulto y la descalificación. Ojalá predomine la sensatez, tanto en el señor Aristarain como en todos aquellos que aún reivindican los peligrosos e inciertos senderos de la agresión y la violencia, que como bien sabemos tanto dolor nos acarreó a los argentinos en nuestra historia reciente.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

Diferencia de precios

Concurrí con mi mujer al supermercado, y me impresionó la diferencia de precios que hay por el mismo artículo en comparación con otros negocios. Sin duda vamos a tener todos los argentinos que “caminar la calle” para lograr mejores precios y obligar a los usureros a bajarlos.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Suba de las prepagas

Inquieta que los aumentos de las prepagas se apliquen de una forma tan acelerada e intensa sin que exista ninguna progresividad que equipare la evolución de los ingresos de los adherentes, especialmente de los adultos mayores que no tienen alternativas y quedan cautivos y sin armas frente a las decisiones discrecionales de las empresas. Además, la simultaneidad y homogeneidad de los aumentos notificados revela comportamientos oligopólicos no obstante las estructuras de adherentes, costos e integración diferentes entre dichas empresas. Es conocido el fuerte poder de lobby de estas empresas, pero cabría esperar cierta prudencia en el apetito y la desproporción con que actúan respecto de sus adherentes. La salud requiere cierta regulación para equilibrar las condiciones entre el prestador del servicio y el beneficiario cautivo, especialmente si este no está en condiciones de comparar y optar, que es lo que les pasa a los adultos mayores.

Mario Federici

DNI 4.406.865

Militares en prisión

Ahora que (desde el 10 de diciembre) la Argentina goza de un gobierno de inspiración republicana y liberal, y que por ende el Poder Judicial puede y debe resolver con autonomía y ajustándose al Estado de Derecho, resulta urgente que se resuelva la libertad inmediata de los militares y agentes de seguridad que, medio siglo atrás libraron una guerra victoriosa contra el terrorismo marxista por el lapso de casi una década, motivo por el cual durante el régimen kirchnerista y anteponiendo intereses ideológicos a la vigencia de la ley misma, se comenzó una caza disfrazada de “justicia”, librando así una desvergonzada revancha contra quienes obedeciendo órdenes se jugaron el pellejo y muchas veces la vida, enfrentando la agresión que la Patria sufrió como consecuencias del accionar homicida de ERP, Montoneros y estructuras armadas irregulares de similar modus operandi.

Es hora de terminar con esta farsa y dejar a los militares (mayormente octogenarios) vivir su vejez en paz y sin el padecimiento de las injusticias antedichas. Será justicia.

Nicolás Márquez

DNI 24.243.291

Gracias, Carola

Quiero agradecer a Carola Gil por los temas que nos ofrece cada sábado, donde en un relato cálido y ameno nos habla de situaciones, lugares y vivencias personales, en una escritura simple y elegante a la vez.

Adriana Maresca

DNI 10.986.764

En la Red Facebook

Quienes adhieren al paro de la CGT del 24

“Yo trabajo más ese día; todos tenemos que trabajar más para sacar el país adelante”- María Luisa Chungara

“Irán los sindicalistas y los que trabajan en los sindicatos, el laburante de verdad no hace paro”- Javier René Rómulo

“El 44% obvio que va a salir; el 56% lo tiene a su lado, señor Presidente”- Eleo Paredes

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION