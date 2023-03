Cartas de lectores: El Ejército en Rosario, piquetes en el centro, camino a la sanación

escuchar

El Ejército en Rosario

Resulta asombroso que se haya dispuesto la participación del Ejército Argentino en trabajos de mejoras y de estructuras viales en barrios carenciados para colaborar de alguna forma en la lucha contra los narcotraficantes y la violencia diaria que todos los días se cobra alguna víctima en Rosario. Parecería que existen pensamientos en contra de estas participación, lo cual es bueno. Cuesta imaginar a soldados y oficiales desarmados haciendo calles, pintando, construyendo estructuras, etc., si se toman en cuenta los siguientes factores: 1) existen cientos de miles de personas que cobran planes sociales, llamados paradójicamente Potenciar Trabajo, o con nombres heroicos parecidos, a las cuales se les podrían encargar esas tareas. Seguramente tendrían muy poca voluntad. En caso de negarse a realizarlas, se les debería suspender el subsidio. 2) La Municipalidad de Rosario y otras ciudades santafesinas seguramente cuentan con planificadores, ingenieros y trabajadores de obra, así como con máquinas viales que habitualmente cumplen con esos fines. Se podría supervisar a los subsidiados si fuese necesario y faltase mano de obra. 3) Vialidad Nacional tiene la estructura de personal y la maquinaria para aportar aquello que haga falta y sea de su competencia.

Por todo ello, creo que ordenarle al Ejército que se aboque a trabajar en todas esas actividades a través de su cuerpo de ingenieros resulta una medida absurda, propia de populistas.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Piquetes en el centro

Desde hace bastante tiempo, el señor jefe de gobierno de la ciudad no cumple con su papel de funcionario público. En particular, al omitir accionar respecto de los piquetes diarios que azotan el centro porteño. Consecuencia: el día que comerciantes y vecinos perjudicados accionen judicialmente por la reparación de estos daños, será el erario municipal (o sea nosotros, los demás vecinos) quien deberá responder pecuniariamente. Esta conducta negligente del señor Rodríguez Larreta debe ser objeto de sanción, por lo menos a través de las urnas.

Jorge Armando Maldonado

DNI 8.340.667

Camino a la sanación

El porqué de tantas concesiones del Papa a entrevistas con la prensa televisiva y escrita ya no es relevante. Lo importante es despejar, si existiera, la sospecha de una autocampaña del Pontífice. Lo trascendente se efectivizará si esa bendita carta le posibilitara a Bergoglio iniciar el camino de la sanación que le permita vencer sus miedos al regreso. Que la carta le permita ver las manos tendidas aun de quienes no gozaron de las mieles de su arrullo. La Argentina y su feligresía no merecen globos de ensayo ni una auscultación indirecta de la opinión pública por parte del Pontífice. El Papa sabe como nadie del perdón. Bergoglio, debería regresar al país y seguramente lo recibiría él también. Los reencuentros valederos no se tramitan por carta. El camino a la sanación es un trámite presencial.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Dilema del chacarero

El chacarero argentino piensa en soja. Hace sus arrendamientos en soja, compra todos sus insumos vendiendo soja, lo mismo con sus tractores, cosechadoras, camionetas. Es su moneda de cambio, ya que es lo que produce y con ella paga. Cuando pacta sus arrendamientos, lo hace en quintales de soja, los que reserva y no vende para poder cumplir con sus compromisos, y si tiene que hacer una inversión, también ahorra en soja. Por estas razones no vende. Pudo haber vendido con el dólar soja a un precio en pesos un 20% sobre el mercado. Pudo haber vendido su soja y comprar dólar MEP o incluso, retirar su efectivo y comprar dólar blue. Pero no, prefiere conservar su soja y estar tranquilo frente al seguro cumplimiento de sus obligaciones. Pero desde el Estado voraz, dueño del 60% del valor de esta soja (entre retenciones y diferencial de tipo de cambio), ya tiene gastada su parte y necesita que el chacarero venda. Lo tienta con espejitos de colores (dólar soja) y con prohibiciones como la resolución del BCRA que no le permite el acceso a tasas preferenciales si conserva aún más de un 5% de su producción de soja. Es decir, si se desprende de su soja y compra dólares, es un héroe nacional; si se queda en pesos, es un gil, y si se queda con la soja, es un cipayo vende patria.

¡En que te han convertido Sergio!

José Mariano Astigueta

jmastigueta@gmail.com

Sesgo

Se ha hecho justicia con la entrega del premio Oscar a la mejor película internacional Sin novedad en el frente. La película Argentina 1985, también candidata al premio, se presenta desde un principio con apariencia de documental, influyen el tema y la calidad interpretativa de los artistas, pero hay un sutil y sesgado enfoque. Nada mejor que transcribir la opinión del columnista Pablo Sirvén, que lo sintetiza con brillante claridad: “Si los jurados además de apreciar la película googlearan las repercusiones locales, se habrán encontrado con todo tipo de controversias: si se ningunea la figura de Raúl Alfonsín, si se maltrata la memoria de Antonio Tróccoli, si no resultó injusto omitir la labor de la Conadep y si no debió incluirse, de alguna manera, que antes de aquel juicio hubo un accionar sangriento de guerrillas armadas que era imprescindible combatir (aunque no a costa de violar sistemáticamente los derechos humanos de culpables e inocentes, como sucedió). Para los amantes de lo políticamente correcto, poner distancia y no involucrarse con esas polémicas pudo ser algo imprescindible que los decidió a darle el Oscar a una producción más ecuménica como Sin novedad en el frente”.

Norberto C. Baladía

DNI 4.819.942

En la Red Facebook

Felipe Miguel, sobre el acampe piquetero: “No se puede liberar por la fuerza, ¿se pide tirar gases lacrimógenos a niños y mujeres?”

“¿Y hasta cuándo vamos a tener que aguantar? ¿No hay otra manera de sacarlos? Porque se creen dueños de la avenida 9 de Julio, como si estuvieran en el jardín de su casa”- Mónica Lucía Astrada

“Se llama ley y si los padres los exponen se les debe quitar la guarda hasta aclarar la situación, además de sacarles los planes”- Hugo Herrera Gnatiuk

“Se puede y se debe. No es lugar para estar con criaturas, si les pasa algo los responsables directos son los adultos a cargo de ellos”- David Costenaro

