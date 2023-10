escuchar

Empresarios

Los empresarios que aceptaron concurrir al almuerzo paralelo organizado por Milei en momentos en que Bullrich hacía su presentación en el Coloquio de Idea deberían recapacitar sobre el daño que ese mensaje envía a la sociedad. El hecho de que Milei haya elegido otro ámbito que el tradicional foro y en forma simultánea no debió ser aceptado por los hombres de negocios que se prestaron al juego.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Auditorías

Luego de un par de fotos en Instagram se desató el escándalo del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, escuchamos hasta el cansancio que todo el mundo sabía que el nivel de vida de Insaurralde era obsceno frente a sus ingresos en blanco. Además todo el mundo también sabe que Insaurralde no es el único caso. Por eso me llama la atención que tanto Patricia Bullrich como Javier Milei no hayan presentado hasta ahora su plan de auditoría de viajes (motivos, costos y quién los pagó), regalos oficiales, patrimonios y etcétera de todos los funcionarios públicos, familia y amigos desde cierto escalafón a partir del 2003 hasta la fecha.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Macri y Milei

Es curiosa la interpretación que se ha hecho de declaraciones de Mauricio Macri, ante la pregunta relativa a qué pasaría si ganara Milei y su respuesta de que desearía que se le dé el apoyo para lograr cambios necesarios en Argentina. ¿Alguien esperaría que respondiera que hay que tirarle 14 toneladas de piedras? Parece que algunos sí, como José Luis Espert, que le pidió a Macri que se defina si se va con Milei o apoya a Bullrich, como si él no hubiera sido socio de Milei en su momento y en la interna estuvo con Larreta en contra de Bullrich, y viene a explicarnos lo que es ser verdaderos “liberales”. Me pregunto si no puede un expresidente y ciudadano tender puentes hacia la racionalidad, o tantos años de populismo autocrático nos impiden ser lo suficientemente liberales como para escuchar al otro sin que nos salgan los variados resentimientos personales y políticos, como le ocurre a Espert, o las interpretaciones capciosas de frases sacadas de contexto para generar el debate inútil de muchos otros.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Perplejidad

En la nota publicada el 4 de octubre, el Dr. Gil Lavedra señala la perplejidad que le causa que se traigan a la agenda pública los hechos ocurridos en los años 70 y se hable ahora de “guerra”. Lo que causa perplejidad es su falta de memoria. Usted, doctor, fue uno de los jueces que firmaron la sentencia de condena a los comandantes dedicando numerosas páginas al accionar terroristas de las organizaciones guerrilleras. Allí se afirmó que “... la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido”, que “… constituyó una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho…”, que “... el objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas...”, que “… el fenómeno terrorista en la República Argentina… se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria.”.

Somos los ciudadanos los que preguntamos: ¿qué compromiso es el que se está tratando de honrar al borrar con el codo lo que se firmó con la mano? No es “ahora” que se trae el tema a la agenda. Ya no puede ignorarse que a partir de un pacto espurio entre la corrupción y la ideología hace 20 años que los tribunales federales, mientras crecen la corrupción y el narcotráfico, ocupan su agenda en hechos de hace medio siglo, claro está que para condenar a unos y mantener la impunidad de otros también responsables de secuestros, torturas, homicidios, robos y tantos otros aberrantes delitos cuyas víctimas no se quieren recordar, porque hacerlo es recordar a sus victimarios.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Multas a empleadores

En el Coloquio de IDEA que se realizó en Mar del Plata dos distinguidos y apreciados actores del sistema argentino de relaciones laborales (Gerardo Martínez y Daniel Funes de Rioja) han recordado mi gestión como ministro de Trabajo de la Nación (1994/1997), en tiempos del presidente Carlos Menem. En concreto, el secretario general de la Uocra me atribuyó la inclusión de las multas que deben pagar los empleadores con el consiguiente encarecimiento del costo laboral. Sin embargo, nada tuve que ver con esta iniciativa que vio la luz en 1991 (ley 24.013) y fue reiterada en 2000 (ley 25.323). Cuando sucedió lo primero, me encontraba trabajando en España; en 2000 estaba fuera del gobierno de la Alianza. En cualquier caso, aprovecho la oportunidad para expresar mi opinión contraria a este tipo de multas que, por encima de su fuerza punitiva, no ha logrado bajar una décima el trabajo no registrado, en la Argentina y muchos menos en nuestro Norte Grande.

José Armando Caro Figueroa

DNI 8.168.429

Carteles

Ante la noticia de la sorpresiva presencia de carteles contra el candidato Javier Milei a lo largo del recorrido de la reciente peregrinación a Luján, resulta inexplicable y muy grave que las autoridades eclesiásticas no hayan ordenado quitarlos inmediatamente, al ser una desubicada e indebida interferencia política en un evento religioso. Y más grave aún es que ninguna autoridad haya siquiera manifestado públicamente que esa lamentable campaña no tenía nada que ver con la peregrinación ni con la religión. Espero que esa omisión sea subsanada a la brevedad, y que no quieran algunos seguir interfiriendo en la campaña electoral con desafortunadas declaraciones y actos políticos que están totalmente fuera de lugar y no corresponden a su función. Los fieles tenemos libertad de votar a quien consideremos más apto y no puede haber injerencias indebidas en esa libertad.

Ignacio Questa Etcheberry

DNI 22.503.278

En la Red Facebook

Investigación en Uruguay por el divorcio de Insaurralde

“Espero que no quede en el olvido como todo lo que nos pasa en la Argentina . Corrupción total y la Justicia mira para otro lado”- Yeyi Aranda

“Qué capacidad de ahorro... ¿ no?”- María Rosa Rodríguez

“Todo lo que sube baja. Todo vuelve”- Patricia Benítez

“Queda todo en la nada y de última el hilo siempre se corta en lo más débil”- Claudio Paduán

LA NACION