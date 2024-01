escuchar

Entender la urgencia

No voté a ninguno los candidatos en el balotaje, pero apoyo al presidente elegido por el 56% de los votantes. Causan perplejidad las tempranas reacciones de diferentes organizaciones, haciendo demostraciones de fuerza para oponerse al plan de gobierno, que ni siquiera leyeron en profundidad. Sí es cierto que este proyecto, que deberá dirimirse en el Congreso, afecta significativamente a gordos millonarios, empresarios prebendarios y la tan renombrada “casta política”, que aumentó la nómina del Estado ubicando amigos en cargos importantes, que pagamos con impuestos dignos de países escandinavos y servicios deficientes. Una mayoría silenciosa quiere un verdadero cambio. Es indispensable que quienes queremos una Argentina diferente y próspera hagamos escuchar nuestra voz en los ámbitos en donde nos desempeñamos. Nos lo merecemos luego de años de desaciertos que hicieron que hoy tengamos 42% de pobreza y 57% de niños pobres por debajo de los 15 años. Esta es una verdadera urgencia.

Alejandro Ellis

A trabajar

Comienza un año especial, distinto, esperanzador. Estamos viviendo el lento comienzo de un cambio rotundo en la triste historia de los últimos ochenta años de nuestra querida Argentina. Sigamos luchando. Esto recién empieza. Los “argentinos de bien” somos mayoría. Los jóvenes nos miran ilusionados. No los desilusionemos. A no flaquear. A no dudar. A trabajar más que nunca por el bien de la Argentina de todos. Los que se quedan afuera nunca estuvieron adentro. Basta de ventajas para algunos, todos somos trabajadores, no solo los sindicatos y gremios que solo reaccionan cuando les quitan sus beneficios. ¡Viva la patria!

Mauricio Maurette

Yerros

Según señalan crónicas periodísticas, el expresidente Alberto Fernández y su pareja cenaron en un restaurante en Madrid donde el menú de fin de año costaba entre 600 y 1000 euros. Es el mismo que afirmó que el vacunatorio vip no era delito; el que celebró una fiesta en Olivos mientras la población permanecía encerrada; el que impidió la compra temprana de la vacuna Pfizer; el que declaró que no podría dormir si se llegaba a 40.000 muertos por Covid y que durmió plácidamente cuando se superaron los 130.000; el que dijo que los brasileños descendían de los árboles; el que sostuvo que al fiscal Nisman lo habían matado y luego que se había suicidado; el que permitió que su vicepresidenta digitase sus ministros; el que mediante un decreto sustrajo ilegalmente fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el que presentó un proyecto para impulsar un vergonzoso juicio político contra la Corte. Los citados son solo un exiguo número de los múltiples yerros del expresidente.

Tal vez en el futuro algún puntilloso historiador logre encontrar algún acierto suyo. Será todo un hallazgo.

Eduardo P. Ayerra

La comunicación

Creo que mucho más del 56% del país deseamos el éxito de este paquete de medidas que el Ejecutivo quiere implementar. Coincido con Luciano Román en su columna en que el Gobierno debe invertir enormes dosis de comunicación para explicar lo que busca y cómo nos beneficiará con ejemplos fáciles de entender. La “casta” buscará confundir y malinterpretar para no cambiar nada. Sé que la tarea no es fácil, pero no creo que vayamos a tener otra oportunidad. ¡Expliquen, expliquen, expliquen!

Ignacio de Uribelarrea

Aranceles en la UBA

Leo sorprendido que para Guillermo Durán, decano de Ciencias Exactas de la UBA (casi innecesario adivinar sus preferencias políticas), “es un orgullo poder recibir extranjeros y que elijan formarse con nosotros”. ¡Cuanta generosidad y ternura la del señor Durán! Si este sentimiento de orgullo es genuino y son solo 200 estudiantes, entonces afronte usted de su bolsillo ese gasto y todos estaremos felices, nosotros con un gasto menos y usted con su orgullo intacto.

Hernán Caballero

Obras maestras

Hace muchos años, en la década del 70, cuando las ediciones en español salían en primer lugar en la Argentina y luego en España y México, el Fondo Nacional de las Artes acometió la tarea de publicar una colección de libros clásicos, “Obras maestras”, en la que se podían leer ediciones bilingües de Fausto (Goethe), Macbeth (Shakespeare) y Moby Dick (Melville) en dos tomos, en rústica, tapa blanda y precios más que accesibles. Las artes y las finanzas no se llevan bien, lo reconozco. Como decía Oscar Wilde: “El cínico es el que conoce el precio de todo y el valor de nada, y el romántico conoce el valor de todo y el precio de nada”.

En ese medidor de arte y dinero, en el que parece que solo existen el 0 y el 100, debería haber un camino medio, en el que el Fondo Nacional de las Artes continúe su tarea fecunda y silenciosa en bien de las beaux arts.

Alberto Gesualdi

Goles

No entiendo cómo buena parte del periodismo deportivo nacional e internacional compara los goles de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita con los de Mbappé, Haaland o Lewandowski en Europa. ¿Es lo mismo convertir goles en las ligas más competitivas del mundo, ante los mejores clubes de España, Francia, Inglaterra y Alemania, que en un torneo de ínfimo nivel como el de Arabia o Qatar? Les juro que me resulta inexplicable. Dicen: “Cristiano convirtió 40 goles en la temporada”. Sí, claro, pero ¿a quién se los hizo? En los clubes europeos que compiten en la Champions League defienden y atajan los mejores jugadores del planeta, todos integrantes de su selección nacional. Un gol convertido allí equivale a cuatro o cinco en Arabia Saudita...

Gustavo Fernández

