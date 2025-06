Cartas de lectores: Límites de un reclamo, violentos premiados, medicamentos

Límites de un reclamo

Hay tres M que no pueden hacer huelga: madres, maestros, médicos. Las primeras ni se lo plantean, raras excepciones aparte, impulsadas por el fuerte instinto maternal. El segundo grupo cuenta con recursos menos simplistas para hacer su lógico reclamo. Entretanto, los tiempos de huelga les quitan tiempo de estudio y tiempo de dedicación a aquellos a quienes deben dedicarse: alumnos de escuelas públicas, enfermos de hospitales públicos.

Como médica, sé que los bajos sueldos de los médicos son algo histórico. Pero igual seguimos la carrera por un fuerte llamado, una vocación. Pocos saben que buena parte de los médicos que atienden en un hospital público, no los médicos residentes, no cobran nada, trabajan ad honorem. ¿No reciben nada? Sí, mucho: formarse al lado de grandes maestros de la medicina, ver a diario un gran número de pacientes, cosa que sería improbable que un médico joven viera en su consultorio privado. Reclamen, sí reclamen, pero no dejando sin clase a sus alumnos y restando atención a sus pacientes.

Lilian Fossati

DNI 3.278.256

Violentos premiados

En el mundo del revés, como diría María Elena Walsh: seis chicos de nueve años que juegan en las inferiores de Newell’s Old Boys ven a un jugador de fútbol profesional, Malcorra, que juega para Rosario Central, el clásico rival de la ciudad, e ilusionados por tenerlo allí le piden una foto. Con un don de gente admirable, el jugador accede, sin importar la camiseta ni dónde juegan los chicos. Sonrientes, sacan la foto, la cual, con admiración, suben a las redes. En lugar de ponderar la actitud del jugador Malcorra y los chicos, jugadores de las inferiores, la dirigencia del club los sanciona prohibiéndoles ingresar a la institución por tres meses. Cometieron la falta de “fair play”, es decir, fueron correctos y ejemplares. De esta forma, contrario sensu, como decimos los abogados, los directivos de la mencionada institución bajan un mensaje cuanto menos llamativo, por no decir violento. Si ven a un jugador de Rosario Central, hay que insultarlo, hostigarlo e incomodarlo, de esta forma, serán premiados. Insólito, pero real, los dirigentes incitan a la violencia. En el mundo del revés, el ejemplo lo dan los chicos, en lugar de los grandes. Los dirigentes ¿justifican? la sanción diciendo “los estamos protegiendo”. Quiero creer, que quienes cometieron semejante dislate serán procesados por incitación a la violencia y separados de su cargo. Obviamente, espero sea dejada sin efecto la insólita y arbitraria sanción aplicada a los jóvenes jugadores. Que la AFA tome medidas contra el club sería lo más lógico.

Aunque en el mundo del revés los violentos, y quienes incitan a la violencia, parecen ser los premiados.

Alberto Alejandro Calandrino

DNI 14.015.264.

Medicamentos

Es muy simple comprobarlo. Hay un rubro desbocado: los medicamentos. Está claro que no hay control de precios y lo celebro. Eso exige sensibilidad y la responsabilidad de laboratorios y las farmacias. Sin embargo, todos los meses aumentan sus precios sin relación alguna con su evolución general publicada. ¿Será que ya amerita una libre importación que los obligue a competir? A este paso, debo creer que nos será imposible seguir tratamientos. La salud pública es una responsabilidad ineludible. Deben buscar la forma, y ya. En serio, la ansiamos.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Rugby profesional

Hace más de 20 años que vemos emigrar a los mejores jugadores de nuestros clubes de rugby hacia diversos lugares del mundo para jugar ese deporte profesionalmente. Nuestros jugadores han sido formados rugbísticamente, sin excepción, en instituciones amateurs, las cuales los ven partir al exterior sin ninguna compensación en el caso de los clubes que pertenecen a la Unión de Rugby de Buenos Aires por esa formación de muchos años. Hay varias uniones del interior del país que para otorgar el pase internacional perciben una importante cantidad de dinero. Este fue el camino que tomó la Unión Argentina de Rugby cuando se formó la franquicia de Jaguares, ya que abonó a cada club formador de sus jugadores la suma de 10.000 dólares en concepto de derechos de formación. En estas transferencias al exterior casi todos se benefician; el jugador pasa a jugar profesionalmente, la institución del exterior recibe un jugador ya prácticamente formado. El único que no se beneficia, sino que pierde al jugador que formó con tanto esfuerzo, es el club amateur de origen. ¿No sería hora de que la URBA arancele correctamente estas transferencias, para ayudar a que sus clubes amateurs puedan seguir enseñando nuestro maravilloso deporte a sus niños y jóvenes?

Luis Felipe Schenone

DNI 11.478.398

Moreno Hueyo

Guillermo Moreno Hueyo consagró parte de su tiempo al Club del Progreso con la misma entrega con que lo hizo en otras entidades públicas y privadas. Ambos desempeñamos las presidencia del prestigioso club. Ya antes de ocupar el cargo, y también después, se dedicó a mantener, con gallardía, la antigua institución. Conjuntamente, ambos cumplimos con lo resuelto en la comisión directiva de designar con el nombre del ilustre argentino Leandro N. Alem una de las salas del antiguo y señero club. Guillermo fue un gran argentino.

Guillermo Lascano Quintana

lascanoquintana@hotmail.com

Felicitaciones

Estimados directivos de Omint, me entero por las redes de que el Gobierno multa a la prepaga por negarse a cubrir el aborto solicitado por una afiliada. Quiero felicitarlos por esta decisión, y si tuvieran que poner ese mensaje en su página, me encargaré de que seamos muchos también los afiliados que felicitemos a la compañía por esta decisión. Tal vez la madre estaba afiliada, pero el o la por nacer no ha pagado ninguna cuota para ser eliminada. Suena fuerte, pero es la realidad.

María Amalia Caballero

mariamaliacaballero@gmail.com

En la Red Facebook

El reclamo salarial en el Hospital Garrahan

“El hospital más importante del país, ¡por qué no darle lo que realmente se merece todo el personal!”- Graciela Machado

“Los trabajadores de los hospitales de la provincia de Buenos Aires que dependen de Kicillof deben estar muy bien que no hacen marchas ni paros...”- Pedro Rodríguez

“Mafia sindical. Los médicos merecen mejores salarios, pero la casta sindical los domina”- Sara Inés Montbrun

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)