escuchar

Tres pilares

En su columna de opinión del domingo pasado, el señor Fernández Díaz plantea que no hay patria ni libertad sin república. Y es cierto, desde hace mucho venimos oyendo hablar de “democracia liberal” como sistema de gobierno, pero nadie menciona la democracia republicana, olvidando que es, precisamente, la forma que consagra la Constitución nacional en su artículo primero. Y no está de más reiterar las tres notas que distinguen y hacen la república: publicidad de los actos de gobierno, división de poderes y alternancia en el ejercicio de los cargos políticos.

Enrique J. Aramburu

ejaramburu@yahoo.com.ar

Soluciones mágicas

El rotundo fracaso del gobierno de los Fernández ha colmado la paciencia de la sociedad en su conjunto. Me pregunto si como estrategia pretende lanzarla a los brazos de la improvisación y el voluntarismo para erigirse, una vez más, como la solución del caos. No hay soluciones mágicas. El daño infligido es mucho. Se requerirán tiempo, inteligencia y, fundamentalmente, integridad y honestidad. Ha llegado la hora de deponer personalismos y vanidades para implementar políticas justas y realistas que establezcan de manera definitiva el desarrollo de nuestra gran nación .

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Relato = realidad

Como profesora de Matemática uso a diario el razonamiento deductivo. Y no deja de asombrarme que a los argentinos, en estos días, les cause tanta sorpresa que Javier Milei fuera el ganador de las PASO, con más del 30 por ciento. Al menos, no lo comprendo por dos motivos. Por un lado hay partidos, como Florencio Varela, que fueron y son “administrados” por el mismo partido político que representa al oficialismo, obteniendo un 44,31% el 13 de agosto. Si me valgo del razonamiento deductivo o bien inductivo, pienso que no sería posible que la gente votara durante décadas al Frente de Todos. Basta con dar un paseo por Florencio Varela para comprobar la falta de pavimento, el deterioro generalizado, la inseguridad, la pobreza. Tres décadas. Y nada cambia, sino que todo empeora. Solo se trata de un partido de la provincia de Buenos Aires, pero esto se replica en todos los puntos cardinales. En algunos es evidente deducir quiénes profundizan la carencia de sus ciudadanos. Pero evidentemente tanto el peronismo como el kirchnerismo subsisten por y gracias al relato. El segundo motivo –tan preocupante como el primero– es que las personas parecen temer al cambio aun cuando sus necesidades básicas no son abastecidas y sus derechos son vulnerados diariamente. Calvino decía que lo que comanda el relato no es la voz, sino el oído.

Lorena Pampin

DNI 27.746.878

Medellín, ayer y hoy

En la década del 90, Medellín era una de las ciudades más peligrosas del mundo. A partir de esta situación el gobierno implementó una estrategia basada en dos acciones fundamentales: aplicaron el poder punitivo del Estado (persiguiendo y arrestando a los delincuentes) y al mismo tiempo construyeron escuelas, obligando a todas ellas a un régimen de doble escolaridad. De tal manera los niños, niñas y adolescentes permanecían muchas horas en la escuela y una vez que llegaban a sus casas no estaban propensos a salir a la calle y, por tanto, ser influenciados negativamente. Se construyeron bibliotecas, instituciones deportivas y se urbanizaron los sectores más pobres; se instalaron muchas fábricas (que generaron fuentes de trabajo). Así, en 20 años se redujo el índice de muertes por homicidio en un 96,5%, y la ciudad pasó a ser un modelo de seguridad a nivel mundial.

Andrés Bosso

andresbosso@intramed.net

Robo del sable

Con mucho estupor e impotencia leo que el Museo Histórico Nacional ha prestado la sala donde exhibe el sable del general José de San Martín para que uno de los autores del robo del arma ocurrido en 1963 pueda conmemorar su “gesta”, que no es más que apañar delincuentes. Este tipo de hechos, ya muy comunes en los museos nacionales, se suman a la afrenta de septiembre de 2021, cuando como “exposición artística” se colocaron en la Casa Histórica Museo de la Independencia, de Tucumán, unos telares que reivindicaban actos de vandalismo en 1971. No quiero olvidar que del mismo museo de San Telmo fue robado el reloj de Manuel Belgrano en 2007, y que poco ha hecho el gobierno para recuperarlo desde entonces. Ese objeto era el testimonio de la honorabilidad del creador de la bandera, que, convaleciente, como no tenía para pagarle a su médico, le da su reloj. Los ladrones fueron capturados, pero el reloj nunca fue recuperado. ¿Quizás a futuro se quiera “conmemorar” esa “epopeya”? Muy pocos saben, pero la escuela salteña Julio Argentino Cornejo, a través de la ley 27.294, iniciativa de un diputado del entonces Frente para la Victoria, solo por ser el lugar donde pasó unos años de escolaridad Evo Morales, es lugar histórico nacional. De eso se preocupan los responsables de nuestro patrimonio, mientras que los museos nacionales (no olvidar el caso del Museo Nacional de Arte Oriental, que por años estuvo sin sede) se encuentran en pobre estado, sufren robos a diario y son curados sobre la base de la historiografía que el gobierno considera afín a su discurso.

Oscar Maurizio Beccaluva

DNI 40.194.916

“Quiero una familia”

Como todos los domingos, leo las cartas de lectores y quiero felicitar la iniciativa de la nacion de buscar una familia para un chico en adopción. Iba leyendo carta por carta hasta que me fui emocionando con cada caso plasmado en palabras. Les puedo decir que comencé a leer con el corazón hecho una piedra, esperando las repercusiones de una semana política cargada de agresiones y, como siempre, mentiras. En la última, solo sentía un corazón empatizado con la realidad de estos chicos, y una inevitable pena por su espera. Dios quiera (en esto más que nunca) que puedan encontrar una familia, porque como escribió Tagore alguna vez: “Cada niño que nace nos dice que Dios aún tiene esperanza en el hombre”.

No los hagamos esperar mucho.

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

En la Red Facebook

Pese a la crisis, el empleo público crece en todo el país y suma 148 empleados por día

“Hay que terminar con eso, lo pagamos todos nosotros con los impuestos”- Marta Arijon

“Más ñoquis. Ya les queda poco, el que viene los vuela”- Leandro Figueiras

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION