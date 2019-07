Una causa que debe ser nacional

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019

Los informes más actualizados que nos llegan sobre el consumo de drogas en nuestro país no solo indican que no ha habido resultados positivos como consecuencia de la acciones implementadas, sino que, por el contrario, el consumo sigue aumentando y hoy tenemos el triste privilegio de liderar en América las estadísticas de consumo de algunas sustancias, como el alcohol y la cocaína.

Lo que realmente agobia es que sabemos lo que tenemos que hacer y no hay dudas de que hay iniciativas que se están implementando, en algunos casos importantes, pero que no son suficientes. Y los resultados así lo indican claramente.

Ya hemos expresado varias veces que el combate contra el narcotráfico es esencial, y por las noticias que vemos a diario hay avances evidentes en este campo, pero no nos cansaremos de repetir que la lucha contra el consumo de drogas solo se ganará actuando fuertemente sobre la demanda, porque cada vez se naturaliza y banaliza más el consumo de alcohol y de otras drogas.

El marketing del consumo es tan creativo que hace ver como que está bien lo que está mal. Presenta como "recreativo" lo que en realidad es un camino hacia una enfermedad como es la drogadicción. Una enfermedad compleja definida en la ley 26.586 de educación sobre las adicciones como una enfermedad biopsicosocial y espiritual. Pero cuando alguien intenta manifestarse en este sentido se lo ridiculiza y se lo señala como retrógrado, que vive en el pasado porque hoy "drogarse es lo más natural".

Está tan arraigado el concepto de "no daño" que hoy, por ejemplo, no solo se verifica un aumento del consumo en chicos muy chicos, sino también en adultos mayores de 40 años.

Un estudio publicado por The New England Journal of Medicine, Vol. 370, pp. 2219- 2227 firmado por los reconocidos especialistas Volkow, Baler, Compton y Weiss del National Institute of Drug Abuse, National Institute of Health de los Estados Unidos referido fundamentalmente al consumo de marihuana, expresa con absoluta claridad que los daños que provoca el consumo de drogas se verifican en varios casos mucho tiempo después, a veces más de 10 años y se manifiestan como episodios psicóticos, esquizofrenia, pérdida de memoria, etc. Está muy claro que la droga hace daño, mucho daño.

En diciembre de 2013 todos los presidentes de los partidos políticos firmaron un documento que se titula "Lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico". Allí se expresó que el documento tenía como propósito "consensuar caminos que permitan desarrollar medidas concretas para enfrentar esta verdadera emergencia social". Estamos en plena campaña electoral, en la que se discuten muchos temas relacionados con el proceso electoral; sería importante que se incluyeran temas específicos sobre lo que cada espacio político piensa hacer en particular con respecto al consumo de drogas, qué medidas concretas tomarían para actuar sobre la demanda. Porque si no lo hacemos el proceso seguirá empeorando, habrá más consumo, más fracasos, más delincuencia, más enfrentamientos y nuestra gente, en particular los más chicos, seguirá atrapada por este verdadero mal de nuestro tiempo con las graves consecuencias asociadas al consumo de drogas.

Ya lo hemos sugerido: más allá de cualquier otro interés hagamos de la lucha contra la demanda de drogas una verdadera "causa nacional". Unámonos todos los argentinos en esta verdadera cruzada solidaria. Es una gran oportunidad para trabajar todos juntos más allá de cualquier grieta para crear un "modelo argentino" que esté específicamente pensado para nuestra gente tanto a nivel nacional como regional y local.

Decidámonos de verdad a cambiar radicalmente esta tendencia y que la próxima vez seamos noticia porque hemos logrado bajar significativamente el consumo de alcohol y drogas.

Ayudemos a fortalecer a nuestra sociedad y en particular a nuestros chicos para que nos animemos a decir no a las drogas, porque esto nos hará libres.

La educación y un contexto social inclusivo deben ser las bases de este emprendimiento nacional, el modelo argentino para decir no al consumo de drogas.

Miembro del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar)