En un operativo nocturno, decomisaron 450 kilos de marihuana a la vera del río Paraná

La oscuridad a la vera del río Paraná parecía dar suficiente cobertura al movimiento de traficantes que avanzaban con sigilo en un bote cerca de la costa. Los contrabandista no sabían que en ese momento eran observados por una patrulla de la Prefectura, que gracias a un visor nocturno habían ubicado claramente a los sospechosos cuando arrojaban bultos a tierra. Los uniformados pudieron anticiparse entonces a los narcos que habían elegido esa zona en la localidad misionera de Montecarlo con lugar de acopio de drogas. El decomiso fue de 450 kilos de marihuana.

“El hecho ocurrió cuando personal que ejecutaba una patrulla reservada detectó, mediante el uso de un monocular de visión nocturna, el cruce de un bote a remos procedente de Paraguay. El embarque se desplazaba con varios bultos y se dirigió hacia la costa argentina, embicando a la altura del kilómetro 1790 del río Paraná, en el puerto natural Kimich. Ante la maniobra, la autoridad marítima nacional desplegó de inmediato medios terrestres y fluviales hacia el sector. Al arribar, los efectivos realizaron un rastrillaje que permitió hallar 25 bultos dispersos entre la vegetación de la ribera”, informó la Prefectura en un comunicado de prensa.

En ese texto se agregó que “dentro de las bolsas se encontraron paquetes que contenían una sustancia vegetal parduzca, la cual sometida a una prueba de orientación dio resultado positivo para droga”.

El cargamento fue valuado por las autoridades en $1.644.690.000, “cifra que evidencia el fuerte golpe económico para las organizaciones delictivas que operan en la zona”, destacó la Prefectura.