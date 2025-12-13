Una camioneta embistió a gendarmes, pero fue interceptada cuando trasladaba bloques de cementos rellenos de cocaína

Personal de la Gendarmería Nacional decomisó 90 kilos de cocaína luego de interceptar a una camioneta que había embestido a uniformados de esa fuerza de seguridad federal que realizaban un control vial en la ruta nacional 16. Ese vehículo aceleró cuando los gendarmes intentaron frenar su marcha en el puesto de chequeo de transito que se había instalado en la mencionada ruta, en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero. La camioneta logró eludir ese puesto y atropelló incluso a uno de los agentes que buscaron evitar la fuga.

Ese vehículo fue detectado luego en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde el conductor fue detenido con la colaboración de la policía de esa provincia. Ese vehículo transportaba bloques de cemento y ante la sospecha de que ocultasen drogas -indicio aportado por un perro adiestrado para detectar estupefacientes, los gendarmes quebraron el material y encontraron la cocaína escondida.

La droga estaba oculta en bloques de cemento Gendarmería

Operativo nocturno en el río

La oscuridad a la vera del río Paraná parecía dar suficiente cobertura al movimiento de traficantes que avanzaban con sigilo en un bote cerca de la costa. Los contrabandista no sabían que en ese momento eran observados por una patrulla de la Prefectura, que gracias a un visor nocturno habían ubicado claramente a los sospechosos cuando arrojaban bultos a tierra. Los uniformados pudieron anticiparse entonces a los narcos que habían elegido esa zona en la localidad misionera de Montecarlo con lugar de acopio de drogas. El decomiso fue de 450 kilos de marihuana.

“El hecho ocurrió cuando personal que ejecutaba una patrulla reservada detectó, mediante el uso de un monocular de visión nocturna, el cruce de un bote a remos procedente de Paraguay. El embarque se desplazaba con varios bultos y se dirigió hacia la costa argentina, embicando a la altura del kilómetro 1790 del río Paraná, en el puerto natural Kimich. Ante la maniobra, la autoridad marítima nacional desplegó de inmediato medios terrestres y fluviales hacia el sector. Al arribar, los efectivos realizaron un rastrillaje que permitió hallar 25 bultos dispersos entre la vegetación de la ribera”, informó la Prefectura en un comunicado de prensa.

Prefectura decomisó 450 kilos de marihuana en un operativo nocturno realizado a la vera del río Paraná. en Misiones Prefectura

En ese texto se agregó que “dentro de las bolsas se encontraron paquetes que contenían una sustancia vegetal parduzca, la cual sometida a una prueba de orientación dio resultado positivo para droga”.

El cargamento fue valuado por las autoridades en $1.644.690.000, “cifra que evidencia el fuerte golpe económico para las organizaciones delictivas que operan en la zona”, destacó la Prefectura.